رياضة

مران الأهلي.. مشاركة صبحي والشيخ وجلسة مع صلاح محسن

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م
مران الأهلي
مران الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ظهر غد الثلاثاء في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يستمر الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك والمحدد لها الأحد المقبل، وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق للأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وتحدث لاسارتي مع اللاعبين قبل انطلاق المران عن الجوانب الفنية والخططية والتركيز على الجانب المعنوي من خلال تحفيز اللاعبين. وشارك أحمد الشيخ ورمضان صبحي لاعبا الأهلي، بعد أن تغيب الثنائي عن التدريبات الجماعية للفريق أمس، بسبب إصابة الأول بكدمة في الإصبع، فيما تغيب الثاني واكتفى بالجري حول الملعب فقط. وشهد
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رسالة إلى من يدير «كتالوج» محمد صلاح خارج الملعب

القاعدة تقول لا شىء يحدث مصادفة، فهناك علم يتحدث أولًا، وفى عالم صناعة النجوم هناك قواعد لا بد أن تتبع للوصول بهم إلى قمة المجد، والحفاظ عليهم لفترات طويلة، والنجم هنا لا يمثل نفسه بل من ورائه مؤسسة تعمل من أجله، تقوم بتسويقه وفقا لموهبته، فكل شىء فى هذا النجم قابل للتسويق وكل ما يمتلكه هو أداة من أدوات تسويقه.. ربما تكون هذه المقدمة مهمة للوقوف على ما وصل إليه حال النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى ليفربول الإنجليزى فى الفترة الأخيرة، وتحديدا مع بزوغ نجمه فى صفوف الريدز ووصوله إلى هذه المكانة التى جعلته واحدا من أفضل 5 لاعبين فى العالم.
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عمار حمدي يغادر مران الأهلي بسبب الإصابة

تعرض عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مشاركته بالمران الجماعي الذي أٌقيم مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، في إطار الإسبوع الثالث والثلاثين، من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وسقط صانع ألعاب الأهلي أثر كرة مشتركة، ولم يستطع استكمال التدريبات، ليخرج محمولا من زملائه برفقة طبيب الفريق لغرفة الملابس، ليخضع لمزيد من الفحوصات.
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تفاصيل جلسة خالد جلال مع ساسي في الزمالك

عقد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع الدولي التونسي فرجاني ساسي بعد انتهاء اجتماعه باللاعبين، وأكد له خلال الجلسة أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مع الفريق في الفترة المقبلة ومساعدة الفريق في زيادة الفاعلية الهجومية ومنحه بعض التعليمات الخاصة. وبعد الجلسة انضم التونسي للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع الفريق. كما اجتمع خالد جلال المدير الفني للفريق وأمير عزمي مجاهد المدرب بمحمود علاء مدافع الفريق على هامش التدريبات في جلسة مطولة تحدثا خلالها مع اللاعب عن الأداء الدفاعي في مباراة أمس أمام الجونة.
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مران الأهلي.. غياب أحمد الشيخ وظهور شريف إكرامي

واصل الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ظهر الثلاثاء المقبل في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء. ومن المقرر أن يستمر الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك والمحدد لها الأحد المقبل وشهد المران غياب أحمد الشيخ بسبب شعوره بآلام في وجه القدم، وعقد جلسة سريعة مع مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ليغادر بعدها ملعب مختار التتش دون المشاركة في التدريبات.
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بعد تجديد الإعارة.. ماذا قدم رمضان صبحي للأهلي؟

"سأكون متواجدًا في الأهلي موسم آخر من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والذهاب مجددا لكأس العالم للأندية".. هكذا بدأ رمضان صبحي تصريحاته عقب تجديد إدارة النادي الأهلي استعارته من صفوف فريق هدرسفيلد الإنجليزي، وهي تصريحات مشابهة لما أدلى به اللاعب عند التعاقد معه في منتصف الموسم الجاري، نعم كانت نفس الكلمات العاطفية التي تهدف لكسب جماهير السوشيال ميديا ليس أكثر، ولأنه يعلم أن هذه تدعم موقفه مع الجماهير، لذا عاد صبحي ليردد نفس التصريحات من أجل المزيد من الدعم أملا في أن يكونوا خلفه في الموسم الذي سقضيه في الأهلي.
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رسميًا.. الأهلي يعلن استعارة رمضان صبحي لموسم جديد

أعلنت إدارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد، بعدما غادر خالد مرتجي عضو المجلس، إلى لندن لاتمام إجراءات التعاقد بسبب طول فترة التفاوض بين الطرفين نتيجة الخلاف على المقابل المالي، وتواجد بصحبة مرتجي نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الذي سافر قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، حتى تم توقيع العقود رسميًا قبل قليل.
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الأهلي يعاقب صلاح محسن بعد واقعة مباراة المتحدة

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد رحيله فور علمه أنه خارج مواجهة فريق المتحدة الودية، التي جمعتهما، أمس الأربعاء، على ستاد مختار التتش بالجزيرة. وعلمت «التحرير» أن سيد عبد الحفيظ أبلغ صلاح مسحن بتغريمه 200 ألف جنيه، بسبب رحيله من النادي عقب استبعاده من تشكيل الفريق في المباراة الودية مع المتحدة، في إطار استعدادات الفريق الحالية لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.
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