مران الأهلي.. مشاركة صبحي والشيخ وجلسة مع صلاح محسن

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ظهر غد الثلاثاء في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يستمر الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك والمحدد لها الأحد المقبل، وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق للأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وتحدث لاسارتي مع اللاعبين قبل انطلاق المران عن الجوانب الفنية والخططية والتركيز على الجانب المعنوي من خلال تحفيز اللاعبين. وشارك أحمد الشيخ ورمضان صبحي لاعبا الأهلي، بعد أن تغيب الثنائي عن التدريبات الجماعية للفريق أمس، بسبب إصابة الأول بكدمة في الإصبع، فيما تغيب الثاني واكتفى بالجري حول الملعب فقط. وشهد