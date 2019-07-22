بمناسبة العيد و23 يوليو.. عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليه، ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 351 لسنة 2019، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من العيد السابع والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952ـ وعيد الأضحي المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1440 هجرية، وذلك بعد الإطلاع على الدستور، وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وعدد من القوانين الأخرى المعنية.

وكان الر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرار جمهوريا بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر جديدة تبدأ من الساحة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري.ونشرت الجريدة الرسمية في عددها أمس، نص القرار الذي أشار إلى أن القوات المسلحة