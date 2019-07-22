مران الزمالك.. غياب أوباما وعودة بوطيب وتأهيل فتحي

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

أوباما

انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبدأ بجلسة بين خالد جلال واللاعبين من أجل شرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة الجونة أمس، وطالبهم بتحقيق الانتصار في مباراتي الإسماعيلي والأهلي المقبلتين دون النظر إلى نتائج المنافس مشددا على ضرورة الحصول على الست نقاط وأداء ما عليهم بالمباراتين. وحصل يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم بسبب غيابه عن المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة الجونة أمس.

وحرص يوسف أوباما على الحضور للنادي وحضور المران لكنه حصل على راحة من المشاركة في التدريبات بإذن من الجهاز الفني. وواصل مصطفى فتحي لاعب الفريق أداء التدريبات البدنية وتنفيذ البرنامج الخاص به من أجل الاستعداد للفترة المقبلة، حيث أدى اللاعب تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم وحصل على راحة من التدريبات الجماعية. وانتظم