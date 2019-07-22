رياضة

مران الزمالك.. غياب أوباما وعودة بوطيب وتأهيل فتحي

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م
أوباما
أوباما
انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبدأ بجلسة بين خالد جلال واللاعبين من أجل شرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة الجونة أمس، وطالبهم بتحقيق الانتصار في مباراتي الإسماعيلي والأهلي المقبلتين دون النظر إلى نتائج المنافس مشددا على ضرورة الحصول على الست نقاط وأداء ما عليهم بالمباراتين. وحصل يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم بسبب غيابه عن المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة الجونة أمس.
وحرص يوسف أوباما على الحضور للنادي وحضور المران لكنه حصل على راحة من المشاركة في التدريبات بإذن من الجهاز الفني. وواصل مصطفى فتحي لاعب الفريق أداء التدريبات البدنية وتنفيذ البرنامج الخاص به من أجل الاستعداد للفترة المقبلة، حيث أدى اللاعب تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم وحصل على راحة من التدريبات الجماعية. وانتظم
اقرأ المزيد
محمد-صلاح-2019

رسالة إلى من يدير «كتالوج» محمد صلاح خارج الملعب

القاعدة تقول لا شىء يحدث مصادفة، فهناك علم يتحدث أولًا، وفى عالم صناعة النجوم هناك قواعد لا بد أن تتبع للوصول بهم إلى قمة المجد، والحفاظ عليهم لفترات طويلة، والنجم هنا لا يمثل نفسه بل من ورائه مؤسسة تعمل من أجله، تقوم بتسويقه وفقا لموهبته، فكل شىء فى هذا النجم قابل للتسويق وكل ما يمتلكه هو أداة من أدوات تسويقه.. ربما تكون هذه المقدمة مهمة للوقوف على ما وصل إليه حال النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى ليفربول الإنجليزى فى الفترة الأخيرة، وتحديدا مع بزوغ نجمه فى صفوف الريدز ووصوله إلى هذه المكانة التى جعلته واحدا من أفضل 5 لاعبين فى العالم.
مران-الأهلي‎ (2)

عمار حمدي يغادر مران الأهلي بسبب الإصابة

تعرض عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مشاركته بالمران الجماعي الذي أٌقيم مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، في إطار الإسبوع الثالث والثلاثين، من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وسقط صانع ألعاب الأهلي أثر كرة مشتركة، ولم يستطع استكمال التدريبات، ليخرج محمولا من زملائه برفقة طبيب الفريق لغرفة الملابس، ليخضع لمزيد من الفحوصات.
اصابة-فرجانى-ساسى

تفاصيل جلسة خالد جلال مع ساسي في الزمالك

عقد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع الدولي التونسي فرجاني ساسي بعد انتهاء اجتماعه باللاعبين، وأكد له خلال الجلسة أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مع الفريق في الفترة المقبلة ومساعدة الفريق في زيادة الفاعلية الهجومية ومنحه بعض التعليمات الخاصة. وبعد الجلسة انضم التونسي للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع الفريق. كما اجتمع خالد جلال المدير الفني للفريق وأمير عزمي مجاهد المدرب بمحمود علاء مدافع الفريق على هامش التدريبات في جلسة مطولة تحدثا خلالها مع اللاعب عن الأداء الدفاعي في مباراة أمس أمام الجونة.
اقرأ المزيد من الأخبار
اصابة-فرجانى-ساسى

تفاصيل جلسة خالد جلال مع ساسي في الزمالك

عقد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع الدولي التونسي فرجاني ساسي بعد انتهاء اجتماعه باللاعبين، وأكد له خلال الجلسة أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مع الفريق في الفترة المقبلة ومساعدة الفريق في زيادة الفاعلية الهجومية ومنحه بعض التعليمات الخاصة. وبعد الجلسة انضم التونسي للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع الفريق. كما اجتمع خالد جلال المدير الفني للفريق وأمير عزمي مجاهد المدرب بمحمود علاء مدافع الفريق على هامش التدريبات في جلسة مطولة تحدثا خلالها مع اللاعب عن الأداء الدفاعي في مباراة أمس أمام الجونة.
جنش (2)

جنش يطمئن جماهير الزمالك بهذه الطريقة

طمأن محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني الذي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس أثناء تواجده مع المنتخب الوطني خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 جماهير الفريق من خلال نشر فيديو له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعد إجراء عملية وتر أكيليس في قدمه اليسرى، حيث أظهر محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك في الفيديو حجم الإصابة بعد إجراء العملية الجراحية، ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر "إنستجرام".
فرجانى-ساسى-مباراة-اتحاد-طنجة-والزمالك-فى-الكونفيدرالية

فرجاني ساسي ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم

يعود الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، إلى تدريبات الفارس الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، حيث يأتى ذلك، عقب انتهاء مشاركة ساسى مع منتخب بلاده فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 21 من شهر يوليو الجاري. واحتل المنتخب التونسي المركز الرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما تلقى هزيمة أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف فى لقاء تحديد صاحب المركز الثالث الذي جمع بينهما مساء أمس الأربعاء على استاد السلام.
حمدي-النقاز

حمدي النقاز: بالدم والروح الدوري مش هيروح

كتب حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «بالدم بالروح الدوري مش هيروح»، في رسالة منه بإصرار اللاعبين على حسم لقب الدوري العام. واستأنف الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص، السبت الماضي، وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، المدير الفني للفريق واللاعبين، أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة، لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز، وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org