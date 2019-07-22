تفاصيل جلسة خالد جلال مع ساسي في الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

خالد جلال

عقد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع الدولي التونسي فرجاني ساسي بعد انتهاء اجتماعه باللاعبين، وأكد له خلال الجلسة أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مع الفريق في الفترة المقبلة ومساعدة الفريق في زيادة الفاعلية الهجومية ومنحه بعض التعليمات الخاصة. وبعد الجلسة انضم التونسي للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع الفريق. كما اجتمع خالد جلال المدير الفني للفريق وأمير عزمي مجاهد المدرب بمحمود علاء مدافع الفريق على هامش التدريبات في جلسة مطولة تحدثا خلالها مع اللاعب عن الأداء الدفاعي في مباراة أمس أمام الجونة.

وطالب الجهاز الفني اللاعب بأهمية التركيز في الفترة المقبلة لأنه أحد العناصر الأساسية، ثم اتجه اللاعب بعدها لخوض تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم ولم يشارك في التدريبات الجماعية مع الفريق. وانتظم خالد بو طيب مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية اليوم وشارك بشكل طبيعي بعد الانتهاء من أداء البرنامج التأهيلي

وطالب الجهاز الفني اللاعب بأهمية التركيز في الفترة المقبلة لأنه أحد العناصر الأساسية، ثم اتجه اللاعب بعدها لخوض تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم ولم يشارك في التدريبات الجماعية مع الفريق.



وانتظم خالد بو طيب مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية اليوم وشارك بشكل طبيعي بعد الانتهاء من أداء البرنامج التأهيلي الذي خاضه في الفترة الماضية.



وتسببت الإصابة في الركبة في غياب اللاعب عن الفريق الفترة الأخيرة قبل أن ينتظم في برنامج تأهيلي لتجهيزه للمباريات المقبلة للفريق.



ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 69 خلف فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 70 نقطة، علمًا بأن النادي الأهلي يتصدر جدول المسابقة برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والقلعة البيضاء.