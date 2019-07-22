عمار حمدي يغادر مران الأهلي بسبب الإصابة

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م

عمار حمدي

تعرض عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مشاركته بالمران الجماعي الذي أٌقيم مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، في إطار الإسبوع الثالث والثلاثين، من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وسقط صانع ألعاب الأهلي أثر كرة مشتركة، ولم يستطع استكمال التدريبات، ليخرج محمولا من زملائه برفقة طبيب الفريق لغرفة الملابس، ليخضع لمزيد من الفحوصات.

وقال طبيب الأهلي إن عمار حمدي تعرض لكدمة في القدم، وإن اللاعب سيخضع لفحص طبي صباح غد لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة المقاولون العرب، مشيرًا إلى أن مسألة مشاركته من عدمها تتوقف على حالة قدم اللاعب وعدم تعرضها للورم. وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، فيما يختتم صباح غد استعداداته في القاهرة