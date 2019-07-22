رياضة

عمار حمدي يغادر مران الأهلي بسبب الإصابة

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م
عمار حمدي
عمار حمدي
تعرض عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مشاركته بالمران الجماعي الذي أٌقيم مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، في إطار الإسبوع الثالث والثلاثين، من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وسقط صانع ألعاب الأهلي أثر كرة مشتركة، ولم يستطع استكمال التدريبات، ليخرج محمولا من زملائه برفقة طبيب الفريق لغرفة الملابس، ليخضع لمزيد من الفحوصات.
وقال طبيب الأهلي إن عمار حمدي تعرض لكدمة في القدم، وإن اللاعب سيخضع لفحص طبي صباح غد لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة المقاولون العرب، مشيرًا إلى أن مسألة مشاركته من عدمها تتوقف على حالة قدم اللاعب وعدم تعرضها للورم. وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، فيما يختتم صباح غد استعداداته في القاهرة
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رسالة إلى من يدير «كتالوج» محمد صلاح خارج الملعب

القاعدة تقول لا شىء يحدث مصادفة، فهناك علم يتحدث أولًا، وفى عالم صناعة النجوم هناك قواعد لا بد أن تتبع للوصول بهم إلى قمة المجد، والحفاظ عليهم لفترات طويلة، والنجم هنا لا يمثل نفسه بل من ورائه مؤسسة تعمل من أجله، تقوم بتسويقه وفقا لموهبته، فكل شىء فى هذا النجم قابل للتسويق وكل ما يمتلكه هو أداة من أدوات تسويقه.. ربما تكون هذه المقدمة مهمة للوقوف على ما وصل إليه حال النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى ليفربول الإنجليزى فى الفترة الأخيرة، وتحديدا مع بزوغ نجمه فى صفوف الريدز ووصوله إلى هذه المكانة التى جعلته واحدا من أفضل 5 لاعبين فى العالم.
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تفاصيل جلسة خالد جلال مع ساسي في الزمالك

عقد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع الدولي التونسي فرجاني ساسي بعد انتهاء اجتماعه باللاعبين، وأكد له خلال الجلسة أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مع الفريق في الفترة المقبلة ومساعدة الفريق في زيادة الفاعلية الهجومية ومنحه بعض التعليمات الخاصة. وبعد الجلسة انضم التونسي للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع الفريق. كما اجتمع خالد جلال المدير الفني للفريق وأمير عزمي مجاهد المدرب بمحمود علاء مدافع الفريق على هامش التدريبات في جلسة مطولة تحدثا خلالها مع اللاعب عن الأداء الدفاعي في مباراة أمس أمام الجونة.
يوسف اوباما

مران الزمالك.. غياب أوباما وعودة بوطيب وتأهيل فتحي

انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبدأ بجلسة بين خالد جلال واللاعبين من أجل شرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة الجونة أمس، وطالبهم بتحقيق الانتصار في مباراتي الإسماعيلي والأهلي المقبلتين دون النظر إلى نتائج المنافس مشددا على ضرورة الحصول على الست نقاط وأداء ما عليهم بالمباراتين. وحصل يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم بسبب غيابه عن المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة الجونة أمس.
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رئيس الزمالك بعد تعادل الجونة: مش هسيب نادر شوقي

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار عقب تعادل فريقه أمام الجونة، مساء الأحد، قائلًا: «تعادلنا بسبب حكم فاسد، لنا ركلتي جزاء، لم يتم احتسابهما، مش ده الحكم محمود عاشور بتاع زمان». وتابع، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «إيه الغل بتاع لاعيبة الجونة ده، مش هسيبك يا نادر يا شوقي لازم نادي الجونة يتطهر من تجار المخدرات دول». وواصل: «لجنة الحكام تعمدت إسناد المباراة لمحمود عاشور لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز وحسمها لصالح الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم الإثنين المقبل».
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نجيب ساويرس يسخر من تعادل الزمالك مع الجونة

علق نجيب ساويرس رجل الأعمال على نتيجة لقاء الزمالك والجونة والذى انتهى بالتعادل 2-2، والذي جمعهما مساء الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث سخر رجل الأعمال المصري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، من سقوط الزمالك وفقد نقطتين ثمينتين في مشواره ببطولة الدوري، واقتراب الأهلي من حسم اللقب لصالحه، كما تغنى نجيب ساويرس بفريق الجونة، وعبر عن سعادته بمساهمة الفريق في تعطيل الزمالك في المباراة، حيث يمتلك سميح ساويرس شقيق نجيب نادى الجونة .
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نادر شوقي يكشف سر عدم لعب الجونة بالبدلاء مع الزمالك

أكد نادر شوقي، مدير شركة الكرة بنادي الجونة، أن فريقه خاض مواجهة الزمالك بهدف تحقيق الثلاث نقاط، مشيرًا إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية لأنها أمام فريق كبير، لكن فريقه استحق الفوز لولا تمديد الوقت بدل الضائع. وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة أمام ضيفه الزمالك بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث.
الاهلى- الزمالك

بعد تعادل الزمالك.. 3 سيناريوهات تحدد بطل الدوري

سقط فريق الزمالك في فخ التعادل مع نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبدالعزيز في الدقيقة 94، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث. تعادل الزمالك اليوم مع الجونة يقلص نظريًّا فرص تتويج الفريق الأبيض بدرع الدوري، لكن عمليا الأمور لم تنتهِ بعد.
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