خوان ماتا: بوجبا لن يرحل عن اليونايتد

تحرير:محمد جمال ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م

ماتا

كشف اللاعب الإسباني خوان ماتا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن احتمالية انتقال زميله الفرنسي بول بوجبا، ويعد نادى ريال مدريد الإسبانى من أبرز الفرق التى تبحث عن خدمات بوجبا. وقال صاحب الـ30 عاما في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أعتقد أنه سعيد في مانشستر يونايتد، ولكنني لا أستطيع التحدث بالنيابة عن أشخاص آخرين، أتحدث فقط عن نفسي، كزميل وصديق أتمنى أن يبقى وأن يكون سعيدا؛ لأنه لاعب جيد للغاية بالنسبة لنا".

وأشار ماتا إلى أن زميله أنه يقدم مستوى رائعا فى خط الوسط، وأضاف قائلا: "إنه فتى جيد للغاية وإيجابي ومؤثر بشكل جيد بالنسبة للجميع". وعلى جانب آخر، أشاد ماتا أيضا بدافيد دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر، واصفا إياه بأنه أفضل حارس في العالم، قائلا: "إنه أحد أفضل أصدقائي، وأرغب في أن يبقى، أما من الناحية