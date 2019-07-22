جريمة

زوجة شادي محمد للنيابة: اتهمني بالسرقة عشان طلبت نفقة

تحرير:تهامى البندارى ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م
شادي محمد- لاعب الأهلي السابق
شادي محمد- لاعب الأهلي السابق
أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الإثنين، بصرف زوجة شادى محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، من سراى النيابة، عقب الاستماع لأقوالها في الاتهام الموجه من زوجها إليها بسرقة محتويات شقته، خلال غيابه في شرم الشيخ، وأكدت زوجة اللاعب أن الاتهام كيدي نتيجة رفعها قضية نفقة ضد شادى محمد، بسبب خلافات زوجية فيما بينهما، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، كما أمرت النيابة باستدعاء حارس العقار الذي تقع به شقة لاعب الأهلي لسؤاله حول تفاصيل الحادث.
وكان قسم شرطة مدينة نصر، قد تلقى بلاغا من شادي محمد، لاعب النادي الأهلي الأسبق، بتعرض شقته للسرقة واختفاء ميداليات ودروع من داخلها، متهماُ زوجته وشقيقها باقتحام الشقة وسرقة بعض المتعلقات، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول وتولت النيابة العامة التحقيقات. أجرت النيابة معاينة لشقة «شادي»
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الناشط-السياسي-شريف-الروبى

تأييد إخلاء سبيل «الروبي» و«أكسجين» بتدابير احترازية

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كل من: شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، وأحمد صبري أبو علم، ومحمد خالد، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم.. واستأنفت نيابة أمن الدولة العليا أمس، على قرار محكمة الجنايات، التي حددت جلسة اليوم، لنظر الاستئناف.
طعن-بالسكين

مجلس مدينة سمالوط عن قتل موظف لزميله: مامضوش في الدفتر

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، بيانا حول مقتل أحد موظفيها على يد زميله، موضحة أنه في تمام الساعة 8.30 صباحًا وقعت مشاجرة بين كل من "حمدي ر. م."، موظف بقسم التراخيص، و"محمد ي. م." موظف بقسم التخطيط، وذلك بشارع بورسعيد أمام كوبري الشريعي بمنطقة سمالوط البلد، وأدت المشاجرة لوفاته وإصابة نجله، وأضاف ال، أن الجاني والمجني عليه لم يوقعا في دفاتر الحضور والانصراف وأن الأحداث تمت خارج ديوان الوحدة المحلية، وتم نقل جثة المجني عليه عن طريق الإسعاف إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، ونقل نجله لمستشفى المنيا الجامعي في حالة خطرة.
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بتدابير.. تأييد إخلاء سبيل خالد بسيوني وجمال عبد الفتاح

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كل من: جمال عبد الفتاح، خالد بسيوني، خالد محمود، عبد العزيز فضالي، أحمد محيي، وأيدت إخلاء سبيلهم بتدابير أمنية احترازية في القضية المقيدة برقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني.
طعن

الخناقة مع رئيسك بدم.. مدير يقتل موظف في سمالوط

لقي موظف داخل مجلس مدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، مصرعه، اليوم الإثنين، على يد زميله، بعد طعنه بعدة طعنات في الجسم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، بمصرع "م. ي. - 54 عامًا"، موظف بمجلس مدينة سمالوط، ومقيم بناحية سمالوط البلد، وإصابة نجله "أحمد" 26 عامًا عاطل، طعنا على يد "ح. ر." 55 عاماً، مقيم بنفس العنوان، ورئيس القتيل المجني عليه في العمل.
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شادي محمد

شادي محمد يتهم زوجته بسرقة أموال من شقته

اتهم شادى محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، زوجته وشقيقها بسرقة محتويات شقته، بسبب خلافات زوجية بينهما، وحرر اللاعب السابق محضرا بقسم شرطة مدينة نصر يتهمها فيه رسميا. وكان المقدم حسام نصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر، تلقى بلاغا من شادى محمد لاعب النادي الأهلي السابق، بتعرض شقته للسرقة واختفاء ميداليات ودروع من داخلها وأموال، متهما زوجته وشقيقها باقتحام الشقة وسرقة بعض المتعلقات، وتم تحرير المحضر رقم 16276 لسنة 2019، مدينة نصر أول، وجار التحري عن صحة الواقعة.
طعن-بالسكين

طعنتان وبركة دماء.. قصة «أبو مالك» والزوجة اللعوب

لم يدر بخلد «أبو مالك»، موظف بشركة قطاع خاص، أن غضب زوجته وذهابها للإقامة بمنزل عمها سيكون سببا في قتله، حيث تحول المشهد داخل شقة عم زوجته إلى بركة من الدماء، تعالت بعدها أصوات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: «أبو مالك اتقتل»، لتُنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، على أثر خلافات زوجية في ما بينهما، كما طلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة.
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كاميرات المراقبة.. أول خيط لحل لغز مقتل ضابط فيصل

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة ضابط سابق مقتولا داخل شقته في منطقة فيصل، اليوم السبت، حيث تحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة وتفريغها لتحديد هوية الجناة، في حين استمع فريق المباحث لأقوال شاهد الواقعة، الذي أكد أنه يعمل بشركة المجني عليه منذ فترة، وأثناء تواجده بمقر الشركة تأخر المجنى عليه في الحضور إلى الشركة، واكتشف بعد ذلك وفاته، تولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتحديد هوية الجناية وسرعة كشف ملابسات الحادث.
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المؤبد لـ3 متهمين و15 سنة لـ16 آخرين بـ«مغارة سوهاج»

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 16 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ 3 آخرين، كما عاقبت متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مغارة سوهاج»، على خلفية تكوينهم وتأسيسهم خلية مسلحة اتخذت من الظهير الصحراوي بسوهاج وكرا للتدريب على استخدام وتخزين الأسلحة والعبوات المتفجرة، خلال عام 2015، قبل أن يتم ضبطهم في مأمورية ناجحة لضباط الأمن الوطني بالتعاون مع رجال البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج.
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