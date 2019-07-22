زوجة شادي محمد للنيابة: اتهمني بالسرقة عشان طلبت نفقة

تحرير:تهامى البندارى ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م

شادي محمد- لاعب الأهلي السابق

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الإثنين، بصرف زوجة شادى محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، من سراى النيابة، عقب الاستماع لأقوالها في الاتهام الموجه من زوجها إليها بسرقة محتويات شقته، خلال غيابه في شرم الشيخ، وأكدت زوجة اللاعب أن الاتهام كيدي نتيجة رفعها قضية نفقة ضد شادى محمد، بسبب خلافات زوجية فيما بينهما، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، كما أمرت النيابة باستدعاء حارس العقار الذي تقع به شقة لاعب الأهلي لسؤاله حول تفاصيل الحادث.

وكان قسم شرطة مدينة نصر، قد تلقى بلاغا من شادي محمد، لاعب النادي الأهلي الأسبق، بتعرض شقته للسرقة واختفاء ميداليات ودروع من داخلها، متهماُ زوجته وشقيقها باقتحام الشقة وسرقة بعض المتعلقات، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول وتولت النيابة العامة التحقيقات. أجرت النيابة معاينة لشقة «شادي»