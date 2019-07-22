دياز يقترب من تدريب المنتخب السعودي

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م

دياز

كشفت تقارير صحفية رومانية، عن دخول الاتحاد السعودي لكرة القدم في مفاوضات مع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال السعودي واتحاد جدة من أجل قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة. وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد بين اتحاد الكرة السعودي وإيميليانو دياز نجل المدرب الأرجنتيني ومساعده في جهازه التدريبي، وكان دياز قد أعلن رحيله عن تدريب فريق بيراميدز، في شهر مايو السابق. وأكد إيميليانو، أن والده في مفاوضات متقدمة مع الاتحاد السعودي، من أجل تولي المسؤولية الفنية لـ«الأخضر»، وذلك خلفًا لمواطنه أنطونيو بيتزي.

ويمتلك دياز تجربتين بالمملكة العربية السعودية، حيث سبق له تدريب فريق الهلال وقاده للحصول على العديد من البطولات والإنجازات منها بطولة دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، والوصول إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا. والتجربة الثانية، كانت مع فريق اتحاد جدة الموسم الماضي، لكنها كانت غير ناجحة، حيث