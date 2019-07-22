رياضة

دياز يقترب من تدريب المنتخب السعودي

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م
دياز
دياز
كشفت تقارير صحفية رومانية، عن دخول الاتحاد السعودي لكرة القدم في مفاوضات مع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال السعودي واتحاد جدة من أجل قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة. وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد بين اتحاد الكرة السعودي وإيميليانو دياز نجل المدرب الأرجنتيني ومساعده في جهازه التدريبي، وكان دياز قد أعلن رحيله عن تدريب فريق بيراميدز، في شهر مايو السابق. وأكد إيميليانو، أن والده في مفاوضات متقدمة مع الاتحاد السعودي، من أجل تولي المسؤولية الفنية لـ«الأخضر»، وذلك خلفًا لمواطنه أنطونيو بيتزي.
ويمتلك دياز تجربتين بالمملكة العربية السعودية، حيث سبق له تدريب فريق الهلال وقاده للحصول على العديد من البطولات والإنجازات منها بطولة دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، والوصول إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا. والتجربة الثانية، كانت مع فريق اتحاد جدة الموسم الماضي، لكنها كانت غير ناجحة، حيث
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رئيس الزمالك يفجر مفاجأة حول إعارة طارق حامد

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تقارير سعودية: طارق حامد في اتحاد جدة بمقابل خيالي

أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن مجلس إدارة نادي الزمالك، وافق على إعارة لاعب خط الوسط طارق حامد، إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية منذ قليل: «طارق حامد اتحاديا بـ 4 ملايين دولار»، وأوضحت في تقريرها أن مسؤولي القلعة البيضاء وافقوا على إعارة اللاعب الدولي للعميد خلال الميركاتو الصيفي. وأكدت الصحيفة، أن نادي الزمالك وافق على إعارة طارق حامد للاتحاد، لمدة موسم واحد، بعدما رفع الأخير عرضه إلى إلى 4 ملايين دولار، للحصول على خدمات صاحب الـ30 عاما.
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في ميلاده الـ34.. أرقام في مشوار عبد الله السعيد

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الزمالك يتفوق على الوداد والوحدة في صراع ابن شرقي

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