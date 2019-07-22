رسالة إلى من يدير «كتالوج» محمد صلاح خارج الملعب

بدأ محمد صلاح يمر ببعض المحطات التى تحتاج إلى تفسير خاصة انها تفقده جزء من شعبيته، لماذا وصل لها بهذه الطريقة؟ وهل يستفيد منها؟ أم أنها تتسبب في توتر علاقته بالجماهير فقظ

تحرير:صلاح يحيى ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ م

القاعدة تقول لا شىء يحدث مصادفة، فهناك علم يتحدث أولًا، وفى عالم صناعة النجوم هناك قواعد لا بد أن تتبع للوصول بهم إلى قمة المجد، والحفاظ عليهم لفترات طويلة، والنجم هنا لا يمثل نفسه بل من ورائه مؤسسة تعمل من أجله، تقوم بتسويقه وفقا لموهبته، فكل شىء فى هذا النجم قابل للتسويق وكل ما يمتلكه هو أداة من أدوات تسويقه.. ربما تكون هذه المقدمة مهمة للوقوف على ما وصل إليه حال النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى ليفربول الإنجليزى فى الفترة الأخيرة، وتحديدا مع بزوغ نجمه فى صفوف الريدز ووصوله إلى هذه المكانة التى جعلته واحدا من أفضل 5 لاعبين فى العالم.

- نجوميةلا يختلف اثنان على أن صلاح بات هو أكثر لاعب كرة قدم مصري حاز شعبية داخل مصر وخارجها، بعد ما وصل إليه من نجاحات لم يسبقه إليها أى لاعب مهما كان اسمه وحجم موهبته، فقد نجح خلال فترة ليست بالطويلة فى أن يضع نفسه فى مصاف الكبار من نجوم الساحرة المستديرة، لعب لأفضل وأكبر الأندية فى إنجلترا وإيطاليا

- نجومية

لا يختلف اثنان على أن صلاح بات هو أكثر لاعب كرة قدم مصري حاز شعبية داخل مصر وخارجها، بعد ما وصل إليه من نجاحات لم يسبقه إليها أى لاعب مهما كان اسمه وحجم موهبته، فقد نجح خلال فترة ليست بالطويلة فى أن يضع نفسه فى مصاف الكبار من نجوم الساحرة المستديرة، لعب لأفضل وأكبر الأندية فى إنجلترا وإيطاليا وسويسرا، وقاد فريقه الحالى للتتويج ببطولة دورى أبطال أوروبا، وعلى صعيد إنجازاته الفردية فاز بلقب هداف الدورى الإنجليزى بمفرده فى موسم 2017-2018 وفاز بنفس اللقب مع زميله فى الفريق، السنغالي ساديو ماني، والمهاجم الجابونى بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزى، بخلاف تتويجه بلقب أفضل لاعب فى قارة أفريقيا مرتين متتاليتين.





من المؤكد أن كل هذا لم يتحقق من فراغ، فصلاح يمتلك موهبة جيدة جدا لكنه استطاع أن يطورها كثيرا، داخل الملعب وخارجه ومن هنا أصبح معشوق الجماهير المصرية والعربية والإفريقية وأيضًا يمتلك شعبية كبيرة فى مدينة ليفربول الإنجليزية وربما خارجها أيضًا، ومع صعود نجومية مو صلاح فجأة شهدت الأجواء المحيطة به بعض المحطات التى تحتاج إلى تفسير لماذا وصل لها بهذه الطريقة؟ وهل هو يستفيد منها أم أنها تفقده جزءا من شعبيته؟.







- توتر

أهم هذه المحطات على الإطلاق محطة مشاركته مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وما حدث خلالها من خروج مهين لمصر على يد جنوب إفريقيا فى دور الـ16 للبطولة وهو جرح غائر لن تنساه الجماهير بسهولة، ساهم فيه أن صلاح دخل فى أزمتين متتاليتين، مما ساهم فى تعرضه لانتقادات واسعة من الجماهير لم يتعرض لها منذ بدأ يعرف طريقه للنجومية.

الأزمة الأولى الدور الذى لعبه من أجل العفو عن عمرو وردة، زميله فى المنتخب بعد فضيحة الفيديو غير الأخلاقى الذى تم تسريبه للاعب عبر تويتر، وأعقبه الطريقة التى اعتبرتها الجماهير مستفزة عندما احتفل بهدفه فى مرمى أوغندا فى البطولة الإفريقية.





وعقب الخروج اكتفى صلاح بتغريدة عبر تويتر أعرب فيها عن حزنه الشديد بعد خروج المنتخب، وتمنى أن يكون التوفيق حليف مصر فيما هو قادم، بعدها واصل صلاح حياته بشكل طبيعى تارة تظهر له صور وهو فى إجازته بدبى وتارة أخرى ينشر صورا لنفسه عبر تويتر فى الجيمانزيوم، ثم صورة وهو يلعب التنس، ثم جاءت الصدمة بعد نشره صورة له وهو يستحم تحت "الدش"، ما نتج عنها انتقادات حادة للفرعون المصرى من جانب متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



الغضب الذى تعرض له صلاح أثار تساؤلات عديدة أبرزها لماذا يقدم النجم المصرى على مثل هذه التصرفات؟، وثانيها ما الذى يقصده منها؟ وهو السؤال الأخطر والأهم لأن البعض فسرها على أنها تصرفات الهدف منها إخراج لسانه للجماهير التى أعلنت انقلابها عليه بعد الخروج من كان 2019، وهو ما ترتب عليه ظهور ردود أفعال عنيفة لمثل هذه التفسيرات.

التوتر الذى تشهده علاقة صلاح بجماهيره هو أمر طبيعى يحدث بين أى نجم وعشاقه لكن هناك دائما شعرة تفصل بين زيادة الغضب وتحول الحب إلى كراهية، أوالحفاظ على هذا القدر من الحب لاستمرار العلاقة مثلما كانت عليه قبل أن تضرب ملامح التوتر والشيخوخة العلاقة.

- صناعة النجم

الإجابة على السؤال الخاص بلماذا يقدم صلاح على مثل هذه التصرفات؟ سهل وبسيط للغاية فهناك مؤسسة وراء هذا النجم تخطط له من أجل مواصلة مشوار تألقه، لأنه لم يعد اللاعب المحلى الذى كنا نعشقه وهو يرتدي قميص المقاولون ومنتخب مصر، فقد تخطى كل ذلك وبات أحد نجوم اللعبة الكبار فى العالم.

المؤسسة التى تدير صلاح تخطط له منذ فترة ليست بالقصيرة، بدليل التطور الذي يعيشه النجم المصرى، ويكفيه أنه بات واحدا من نجوم الإعلانات فى الفترة الأخيرة بداية من إعلاناته مع شركات الاتصالات وحتى إعلانات شركات المياه الغازية مع ليونيل ميسى.





ومن الواضح أن صلاح يتم تجهيزه لملء مساحة إعلانية بدأ يتركها خلفه النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الذي فقد الكثير من شعبيته، بعد رحيله من ريال مدريد إلى يوفنتوس، وفى إطار سياسة التخطيط للمو صلاح شاهدنا الأخير يهتم ببعض الأمور التى لم تكن ضمن أولوياته فى فترات سابقة من تألقه.

- سر الصور العارية

ربما تكون الصور العارية التى ظهر فيها صلاح وآخرها وهو يستحم، نوعا من أنواع الغزل لتكرار التجارب السابقة لنجوم الكرة الكبار الذين بدأوا الظهور كذلك على أغلفة المجلات وحتى وصلوا إلى الإعلان عن ماركات ملابس داخلية، حيث كان السبق فيها للنجم الإنجليزى ديفيد بيكهام، وتبعه كريستيانو رونالدو، والأخير بات هو موديل، الشخص الرياضى بما يمتلكه من جسم ممشوق القوام، وعضلات بارزة وواضحة، ويمتلك كريستيانو ماركة ملابس داخلية باسمه CR7، بخلاف ظهوره عاريا فى إعلان لماركة جورج أرمنى الشهيرة للجينز.





ولم يتوقف الأمر عند رونالدو فقد تبعه فى نفس النهج خاميس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد، الذي اشترك مع شركة برونزيني الكولومبية من أجل إصدار مجموعة من الملابس الداخلية والتى تم تسميتها "جى 10".

والسؤال الذى يطرح نفسه هل ما يقوم به صلاح تمهيد لدخوله فى هذا المجال أسوة بما حدث من قبل مع رونالدو وبيكهام ورودريجز أم أن هناك خطة أخرى لا علاقة لها بخطط تسويقية لصلاح.





- لغات جديدة

ظهور صلاح عاريا حتى لو لم يظهر هدفه التسويقى بعد، فهو لغة يتم مخاطبة الجماهير من خلالها، فلديه معجبون ومعجبات من الجنسين، وفى العصر الذى نعيشه وسط هذا الكم من التطور والتكنولوجيا، فإن هناك فئات من الجماهير تحب أن ترى نجمها المفضل فى كل الأشكال، وما قام به صلاح بدأ عدد من نجوم الكرة المصرية تقليده مثل رمضان صبحى ومحمد هانى نجمى الأهلى، و اللذان ظهرا فى أكثر من صورة بنصفهم الأعلى عاريا.





واللغة التى بدأ يجارى بها صلاح عشاقه من الجماهير، سبق فى أوقات كثيرة، وقرر أن يخاطب جماهيره بها من خلال كتابة جزء كبير من تغريداته باللغة الإنجليزية، وآخرها عندما حاول التمهيد للعفو عن عمر وردة بعد فضيحته فى معسكر المنتخب.

صلاح أصبح نموذجا مختلفا وقدوة ينتظر الكثيرون تقليده، قصة شعره ارتداء ملابس "براندات" ماركات عالمية، بما فيها ماركة بلاى بوى التي آثارت جدلاً واسعاً، عندما ارتداه صلاح.







حتى عندما تعمد التصوير بكتاب فن اللا مبالاة للمؤلف الأمريكى مارك مانسون، ثم كتاب القواعد الذهبية لنابليون هيل، -الهدف من تصوير صلاح بالكتابين لم يظهر بعد - فإن هناك أمورا تسويقية يتم استخدام النجوم الكبار فيها من خلال مثل الأمور بداية من منشوراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصور التى يظهرون فيها للدعاية لبعض المنتجات فهى أشبه بحملات ترويجية تعود بمقابل مالى ضخم على من يقوم بها.







- رسالة

لا شك أن النجم بالنسبة لجمهوره ليس شخصا عاديا وطوال الوقت يتم التعامل معه وفق الصورة الذهنية التى تم رسمها له فى مخيلتهم، وهى صورة ملائكية فى الغالب ومن ثم فإن من يديرون أعمال صلاح ويخططون له، عليهم ألا يفكروا فقط فى كيفية تسويقه والتربح من ورائه فقط، لأن الأمر مختلف بسبب الثقافات والعادات التى تربى عليها ابن قرية نجريج، وعشاقه من الجماهير المصرية والعربية، لا بد عليهم من الحفاظ عليه قدر المستطاع وتهيئة الظروف لكى يتحقق المطلوب فى أجواء مناسبة، حتى لا يفقد عشاقه.



