رياضة

رسالة إلى من يدير «كتالوج» محمد صلاح خارج الملعب

بدأ محمد صلاح يمر ببعض المحطات التى تحتاج إلى تفسير خاصة انها تفقده جزء من شعبيته، لماذا وصل لها بهذه الطريقة؟ وهل يستفيد منها؟ أم أنها تتسبب في توتر علاقته بالجماهير فقظ
تحرير:صلاح يحيى ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ م
محمد صلاح
محمد صلاح
القاعدة تقول لا شىء يحدث مصادفة، فهناك علم يتحدث أولًا، وفى عالم صناعة النجوم هناك قواعد لا بد أن تتبع للوصول بهم إلى قمة المجد، والحفاظ عليهم لفترات طويلة، والنجم هنا لا يمثل نفسه بل من ورائه مؤسسة تعمل من أجله، تقوم بتسويقه وفقا لموهبته، فكل شىء فى هذا النجم قابل للتسويق وكل ما يمتلكه هو أداة من أدوات تسويقه.. ربما تكون هذه المقدمة مهمة للوقوف على ما وصل إليه حال النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى ليفربول الإنجليزى فى الفترة الأخيرة، وتحديدا مع بزوغ نجمه فى صفوف الريدز ووصوله إلى هذه المكانة التى جعلته واحدا من أفضل 5 لاعبين فى العالم.
- نجوميةلا يختلف اثنان على أن صلاح بات هو أكثر لاعب كرة قدم مصري حاز شعبية داخل مصر وخارجها، بعد ما وصل إليه من نجاحات لم يسبقه إليها أى لاعب مهما كان اسمه وحجم موهبته، فقد نجح خلال فترة ليست بالطويلة فى أن يضع نفسه فى مصاف الكبار من نجوم الساحرة المستديرة، لعب لأفضل وأكبر الأندية فى إنجلترا وإيطاليا
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مران-الأهلي‎ (2)

عمار حمدي يغادر مران الأهلي بسبب الإصابة

تعرض عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مشاركته بالمران الجماعي الذي أٌقيم مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، في إطار الإسبوع الثالث والثلاثين، من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وسقط صانع ألعاب الأهلي أثر كرة مشتركة، ولم يستطع استكمال التدريبات، ليخرج محمولا من زملائه برفقة طبيب الفريق لغرفة الملابس، ليخضع لمزيد من الفحوصات.
اصابة-فرجانى-ساسى

تفاصيل جلسة خالد جلال مع ساسي في الزمالك

عقد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع الدولي التونسي فرجاني ساسي بعد انتهاء اجتماعه باللاعبين، وأكد له خلال الجلسة أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مع الفريق في الفترة المقبلة ومساعدة الفريق في زيادة الفاعلية الهجومية ومنحه بعض التعليمات الخاصة. وبعد الجلسة انضم التونسي للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع الفريق. كما اجتمع خالد جلال المدير الفني للفريق وأمير عزمي مجاهد المدرب بمحمود علاء مدافع الفريق على هامش التدريبات في جلسة مطولة تحدثا خلالها مع اللاعب عن الأداء الدفاعي في مباراة أمس أمام الجونة.
يوسف اوباما

مران الزمالك.. غياب أوباما وعودة بوطيب وتأهيل فتحي

انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبدأ بجلسة بين خالد جلال واللاعبين من أجل شرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة الجونة أمس، وطالبهم بتحقيق الانتصار في مباراتي الإسماعيلي والأهلي المقبلتين دون النظر إلى نتائج المنافس مشددا على ضرورة الحصول على الست نقاط وأداء ما عليهم بالمباراتين. وحصل يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم بسبب غيابه عن المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة الجونة أمس.
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محمد-صلاح‎

محمد صلاح يثير الجدل من جديد (صورة)

عاد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، ليثير الجدل من جديد حوله، بعدما نشر صورة غريبة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في أثناء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها من ناديه الإنجليزي عقب انتهاء مشوار مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخروج أمام جنوب إفريقيا في دور الستة عشر للبطولة التي كانت تستضيفها مصر. صلاح نشر صورة غريبة له يظهر فيها وهو "يستحم تحت الدش" والابتسامة تعلو وجهه، معلقًا عليها: «إجازة»، ما تسبب في ردود أفعال غاضبة من متابعيه عبر حسابه على تويتر.
محمد-صلاح

عمرو أديب: الجمهور نزع من صلاح لقب فخر العرب

فتح الإعلامي عمرو أديب النار على بعض الجماهير، التي هاجمت محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال الساعات الماضية، بعد وصول الجزائر بقيادة رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والسنغال بقيادة ساديو ماني نجم الريدز، إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية. وكتب عمرو أديب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر: "بعض الجمهور غدار وقليل الأصل قرر يبيع صلاح في ثوانى، وأن ينزع منه لقب فخر العرب، ناس حقيقى مالهاش أمان، من كام يوم كان ابن مصر وأمل مصر.. الجمهور المحترم يقف جنب ابنه في الحلوة والمرة، مش يوم أه ويوم لا.. فعلا قمة الهبل والتوحش".
محمد-صلاح

حارس الزمالك لمحمد صلاح: «فخر العرب»

دعم محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمنتخب الوطني، زميله في المنتخب، الدولي محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، حيث نشر جنش صورا تجمعه مع محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «فخر العرب»، وهو ما تفاعل معه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا. وكان جنش تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، في أثناء مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطني قبل مواجهة أوغندا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.
محمد صلاح

محمد صلاح يحتفل بتأهل المنتخب لدور الـ16 في الكان

احتفل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، بفوز الفراعنة، أمام الكونغو الديمقراطية، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الأربعاء، على استاد القاهرة في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، ليعتلي المنتخب الوطني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويتأهل رسميًا للدور الـ16 بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة أمام أوغندا، بينما تجمد رصيد الكونغو عند صفر من النقاط ويقترب من توديع البطولة.
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