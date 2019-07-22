رياضة

ردًّا على لاعب الجونة متعب: "اسمي كابتن عماد"

تحرير:محمد جمال ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م
عماد متعب
عماد متعب
علق عماد متعب لاعب الأهلى السابق على تغريدة أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة وصاحب هدف التعديل الأول لفريقه فى المباراة التى جمعته مع الزمالك أمس الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين. وجاء رد متعب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد تغريدة أحمد ياسر ريان التى وجهها لنجم الأهلى السابق قائلا له: "خلصت.. تمام يا عمدة"، ليرد صاحب الـ36 عاما ساخرا: "اسمها كابتن عماد يابنى".
وجاءت تغريدة ريان بعد تعادل الجونة مع الزمالك بهدفين لكل منهما، والذى وضع للأهلى قدما فى طريق التتويج بالدورى المصرى. وتسبب لاعب الأهلي المعار للجونة في أزمة مع لاعبى الزمالك بعد احرازه هدف التعادل، حيث اشتبك مع محمود علاء مدافع الزمالك، وخرج فى تصريحات بعد المباراة قائلا: "كنت أرغب في الحصول على
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رئيس المقاولون: لم أتوقع هذا التصرف من البدري

أكد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، أن فريقه قدم موسمًا جيدًا، وظهر بشكل رائع في معظم المباريات، ولولا عدم التوفيق في بعضها لكان للمركز شأن آخر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز. وأشار صلاح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج super TIME الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، إلى أن عماد النحاس المدير الفني، أضاف الكثير لفريق ذئاب الجبل، مضيفًا: «كنا نأمل في الوصول للمربع الذهبي لكن يظل ما حققناه جيدا للغاية».
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قرار نهائى فى قضية اتهام رونالدو بالاغتصاب

أعلن مكتب المدعي العام لمقاطعة كلارك- التى تقع فى الولايات المتحدة الأمريكية-أن الدولى البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى، لن يواجه ملاحقة قضائية، وذلك على خلفية اتهامه فى قضية اعتداء جنسي عام 2009. وأعلن المكتب أنه سيتم رفض أى محاكمة لرونالدو على خلفية الواقعة الشهيرة، وجاء فى بيان رسمى عن المكتب: "أنه بناء على معلومات توافرت للمكتب فى الوقت الحالى، لم يثبت الادعاء بوجود اعتداء جنسي من رونالدو، وعليه لن يكون هناك أية إجراءات قادمة ضد اللاعب".
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رسالة إلى من يدير «كتالوج» محمد صلاح خارج الملعب

القاعدة تقول لا شىء يحدث مصادفة، فهناك علم يتحدث أولًا، وفى عالم صناعة النجوم هناك قواعد لا بد أن تتبع للوصول بهم إلى قمة المجد، والحفاظ عليهم لفترات طويلة، والنجم هنا لا يمثل نفسه بل من ورائه مؤسسة تعمل من أجله، تقوم بتسويقه وفقا لموهبته، فكل شىء فى هذا النجم قابل للتسويق وكل ما يمتلكه هو أداة من أدوات تسويقه.. ربما تكون هذه المقدمة مهمة للوقوف على ما وصل إليه حال النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى ليفربول الإنجليزى فى الفترة الأخيرة، وتحديدا مع بزوغ نجمه فى صفوف الريدز ووصوله إلى هذه المكانة التى جعلته واحدا من أفضل 5 لاعبين فى العالم.
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رئيس الزمالك بعد تعادل الجونة: مش هسيب نادر شوقي

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار عقب تعادل فريقه أمام الجونة، مساء الأحد، قائلًا: «تعادلنا بسبب حكم فاسد، لنا ركلتي جزاء، لم يتم احتسابهما، مش ده الحكم محمود عاشور بتاع زمان». وتابع، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «إيه الغل بتاع لاعيبة الجونة ده، مش هسيبك يا نادر يا شوقي لازم نادي الجونة يتطهر من تجار المخدرات دول». وواصل: «لجنة الحكام تعمدت إسناد المباراة لمحمود عاشور لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز وحسمها لصالح الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم الإثنين المقبل».
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نجيب ساويرس يسخر من تعادل الزمالك مع الجونة

علق نجيب ساويرس رجل الأعمال على نتيجة لقاء الزمالك والجونة والذى انتهى بالتعادل 2-2، والذي جمعهما مساء الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث سخر رجل الأعمال المصري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، من سقوط الزمالك وفقد نقطتين ثمينتين في مشواره ببطولة الدوري، واقتراب الأهلي من حسم اللقب لصالحه، كما تغنى نجيب ساويرس بفريق الجونة، وعبر عن سعادته بمساهمة الفريق في تعطيل الزمالك في المباراة، حيث يمتلك سميح ساويرس شقيق نجيب نادى الجونة .
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حارس الجونة للاعبي الزمالك: ما تعملوش رجالة علينا

تحدث محمود الغرباوي حارس مرمى نادي الجونة عن كواليس ما حدث من جانب لاعبي الزمالك بعد الهدف الثاني للفريق الأبيض في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأحد. وقال الغرباوي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «الكورة دخلت جول وأنا مكنتش مصدق إنها دخلت وفضلت ماسكها عشان كده». وتابع حارس الجونة: «فجأة لقيت الضرب كله عليا من لاعبي الزمالك، كان ممكن أضربهم وأشتمهم زي ما ضربوني لكن اللي حصل منهم ده قلة أدب».
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نادر شوقي يكشف سر عدم لعب الجونة بالبدلاء مع الزمالك

أكد نادر شوقي، مدير شركة الكرة بنادي الجونة، أن فريقه خاض مواجهة الزمالك بهدف تحقيق الثلاث نقاط، مشيرًا إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية لأنها أمام فريق كبير، لكن فريقه استحق الفوز لولا تمديد الوقت بدل الضائع. وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة أمام ضيفه الزمالك بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث.
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