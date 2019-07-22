ردًّا على لاعب الجونة متعب: "اسمي كابتن عماد"

تحرير:محمد جمال ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م

عماد متعب

علق عماد متعب لاعب الأهلى السابق على تغريدة أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة وصاحب هدف التعديل الأول لفريقه فى المباراة التى جمعته مع الزمالك أمس الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين. وجاء رد متعب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد تغريدة أحمد ياسر ريان التى وجهها لنجم الأهلى السابق قائلا له: "خلصت.. تمام يا عمدة"، ليرد صاحب الـ36 عاما ساخرا: "اسمها كابتن عماد يابنى".

وجاءت تغريدة ريان بعد تعادل الجونة مع الزمالك بهدفين لكل منهما، والذى وضع للأهلى قدما فى طريق التتويج بالدورى المصرى. وتسبب لاعب الأهلي المعار للجونة في أزمة مع لاعبى الزمالك بعد احرازه هدف التعادل، حيث اشتبك مع محمود علاء مدافع الزمالك، وخرج فى تصريحات بعد المباراة قائلا: "كنت أرغب في الحصول على