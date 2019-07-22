ترامب يعلن يأسه من إيران: التفاوض أصبح أكثر صعوبة

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ م

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أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يأسه تجاه إيران، مؤكدا أنه أصبح يشعر بصعوبة أكبر في مسألة التفكير بالتفاوض مع طهران، بعدما وصلت حدة التوترات معها إلى مرحلة متقدمة، في أعقاب سلسلة من الحوادث كان آخرها قبل ساعات، بإعلان إيران اعتقال 17 شخصا، أشارت إلى أنهم جزء من خلية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، إذ قال ترامب في تصريحات للصحفيين: "أصبح من الأكثر صعوبة بالنسبة لي أن أرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران".. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رفضه القبض على المواطنين الأمريكيين.

وقال بومبيو، إن "النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب.. سأتعامل بقدر كبير من الشك مع أي تأكيد إيراني عن الإجراءات التي اتخذوها"، مضيفا: "هناك قائمة طويلة من الأمريكيين الذين نعمل على إعادتهم للوطن من إيران"، بحسب سكاي نيوز.وأعلنت إيران اليوم الإثنين، اعتقال 17 جاسوسًا تابعين لأمريكا، ونقل التليفزيون