قرار نهائى فى قضية اتهام رونالدو بالاغتصاب

تحرير:محمد جمال ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١١ م

رونالدو

أعلن مكتب المدعي العام لمقاطعة كلارك- التى تقع فى الولايات المتحدة الأمريكية-أن الدولى البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى، لن يواجه ملاحقة قضائية، وذلك على خلفية اتهامه فى قضية اعتداء جنسي عام 2009. وأعلن المكتب أنه سيتم رفض أى محاكمة لرونالدو على خلفية الواقعة الشهيرة، وجاء فى بيان رسمى عن المكتب: "أنه بناء على معلومات توافرت للمكتب فى الوقت الحالى، لم يثبت الادعاء بوجود اعتداء جنسي من رونالدو، وعليه لن يكون هناك أية إجراءات قادمة ضد اللاعب".

وتم إغلاق التحقيق عام 2009، لكن أعيد فتحه قبل أيام من رفع السيدة مايورجا عارضة الأزياء الإمريكية، دعوى مدنية في سبتمبر الماضى، واتهم نجم البرتغال ويوفنتوس الإيطالى فى وقت سابق، بمحاولة الاعتداء الجنسى على امرأة أمريكية تدعى كاثرين مايورجا في غرفة فندق فى لاس فيجاس، وعلق صاحب الـ33 عاما على القضية من