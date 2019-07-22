التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلي مع محمود متولي

أنباء عن اقتراب محمود متولي مدافع الإسماعيلي من الانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، الأهلي قدم عرضًا ماليًا رفضه الإسماعيلي ووضع عدة شروط لاتمام الصفقة

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م

محمود متولي

ارتبط اسم محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بالنادي الأهلي والانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أن أبدى مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء رغبته في تدعيم الفريق خلال الفترة المُقبلة، استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا ومسابقة الدوري لموسم 2019- 2020. وكشفت عدة مصادر داخل النادي الأهلي، أنه عرض 15 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة ثنائي الفريق أحمد حمودي وعمرو جمال، الأمر الذي رفضه مسؤولو الإسماعيلي.

وعلم «التحرير»، أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة بين الطرفين حيث حاول الأهلي معرفة طلبات الإسماعيلي والتي جاءت كالتالي: 1- بيع نهائي بمقابل مالي 40 مليون جنيه. 2- بيع بمبلغ لا يقل عن 10 ملايين جنيه ولاعبان من ثلاثة استغناء نهائيا، وهم أحمد الشيخ وأحمد حمودي وعمرو جمال. 3- رفض تام