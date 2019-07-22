التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلي مع محمود متولي
أنباء عن اقتراب محمود متولي مدافع الإسماعيلي من الانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، الأهلي قدم عرضًا ماليًا رفضه الإسماعيلي ووضع عدة شروط لاتمام الصفقة
تحرير:أحمد سعيد
٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م
محمود متولي
ارتبط اسم محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بالنادي الأهلي والانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أن أبدى مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء رغبته في تدعيم الفريق خلال الفترة المُقبلة، استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا ومسابقة الدوري لموسم 2019- 2020.
وكشفت عدة مصادر داخل النادي الأهلي، أنه عرض 15 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة ثنائي الفريق أحمد حمودي وعمرو جمال، الأمر الذي رفضه مسؤولو الإسماعيلي.
وعلم «التحرير»، أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة بين الطرفين حيث حاول الأهلي معرفة طلبات الإسماعيلي والتي جاءت كالتالي:
1- بيع نهائي بمقابل مالي 40 مليون جنيه.
2- بيع بمبلغ لا يقل عن 10 ملايين جنيه ولاعبان من ثلاثة استغناء نهائيا، وهم أحمد الشيخ وأحمد حمودي وعمرو جمال.
3- رفض تام
وعلم «التحرير»، أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة بين الطرفين حيث حاول الأهلي معرفة طلبات الإسماعيلي والتي جاءت كالتالي:
1- بيع نهائي بمقابل مالي 40 مليون جنيه.
2- بيع بمبلغ لا يقل عن 10 ملايين جنيه ولاعبان من ثلاثة استغناء نهائيا، وهم أحمد الشيخ وأحمد حمودي وعمرو جمال.
3- رفض تام لفكرة إتمام الصفقة من خلال إعارة لاعبين فقط.
وأشار المصدر إلى أن النادي الأهلي حصل على موافقة محمود متولي للانتقال للقلعة الحمراء وأبدى رغبته الكاملة فى اللعب للأهلي خلال الفترة المقبلة، لكن مارتن لاسارتي رفض فكرة الاستغناء عن أحمد الشيخ وأكد أنه يحتاج لخدمات اللاعب خلال الفترة المُقبلة.
الأهلي حدد عدة أسماء لتدعيم خط الدفاع أبرزها كان محمود متولي لاعب الإسماعيلي وعلي جبر لاعب بيراميدز وأسامة جلال مدافع إنبي الشاب، لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح مع علي جبر بسبب طلباته المادية العالية، بالإضافة إلى عدم الاتفاق مع مسؤولي نادي إنبي على قيمة الصفقة.
وفي ظل معاناة خط الدفاع بالأهلي، طلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي تدعيم خط الدفاع، بعد تعرض سعد سمير إلى قطع جزئي في الرباط الصليبي وكبر سن محمد نجيب بالإضافة إلى اتجاه الجهاز الفني للاستغناء عنه بنهاية الموسم الجاري، مع تذبذب مستوى أيمن أشرف وياسر إبراهيم مع الفريق خلال الفترة الماضية وكثرة إصابات رامي ربيعة، كل ذلك أجبر الأوروجوياني على طلب تدعيم خط الدفاع لكي يكون أساسيًّا خلال الموسم الجديد.
وخلال الأيام القليلة المُقبلة، ينتظر نادي الإسماعيلي الرد النهائي والحاسم من مسؤولي النادي الأهلي، في ظل تلقي مسؤولي الدراويش لعروض عديدة للاعب أبرزها من نادي الزمالك ورغبة القلعة البيضاء في الحصورل على خدمات لاعب الدراويش وتدعيم خط دفاع الفريق الأبيض.
هل سيحل متولي أزمة الدفاع؟
السؤال الأهم والذي ننتظر إجابته هل سيكون محمود متولي هو المدافع الذي سيحل جميع أزمات القلعة الحمراء في خط الدفاع، خاصة أن محمود متولي مركزه الأساسي لاعب خط وسط مدافع، وجاءت مشاركته في مركز قلب الدفاع خلال الموسمين الماضيين، لكن لم يظهر متولي بمستوى لافت يجبر الأهلي على التعاقد معه.
النقطة الأهم هل لدى مارتن لاسارتي اقتناع تام بقدرات اللاعب الفنية، أم أن قرار التعاقد مع متولي جاء بناءً على رأي لجنة التخطيط بالأهلي التي يترأسها طه إسماعيل وعضوية خالد بيبو وزكريا ناصف، والتي يشرف عليها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي؟
هل سيعيش محمود متولي نفس مصير ياسر إبراهيم بعد التعاقد معه في الانتقالات الشتوية الماضية، وجاءت مشاركته أساسيًّا بعد تعرض سعد سمير للإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي وتغيب على أثرها لمدة أربعة أشهر.
أرقام محمود متولي معالإسماعيلي
خاض محمود متولي مع الإسماعيلي 29 مباراة خلال مسابقة الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، نجح في تسجيل ستة أهداف ولم يصنع أهدافا، تلقى أربع بطاقات صفراء ولم يتعرض للطرد نهائيًّا.