رئيس المقاولون: لم أتوقع هذا التصرف من البدري

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م

حسام البدري

أكد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، أن فريقه قدم موسمًا جيدًا، وظهر بشكل رائع في معظم المباريات، ولولا عدم التوفيق في بعضها لكان للمركز شأن آخر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز. وأشار صلاح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج super TIME الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، إلى أن عماد النحاس المدير الفني، أضاف الكثير لفريق ذئاب الجبل، مضيفًا: «كنا نأمل في الوصول للمربع الذهبي لكن يظل ما حققناه جيدا للغاية».

وانتقل رئيس المقاولون للحديث عن انتقال مهاجم الفريق إلى نادي بيراميدز قبل أيام، معلقًا: «مستاء جدًا من طريقة رحيل اللاعب، يجب أن يكون هناك احترام وتقدير من الأندية في تعاملاتها، حتى وإن كان أحمد علي هو من عرض نفسه على بيراميدز كما يردد البعض». وتابع: «المقاولون تحديدا علاقته محترمة