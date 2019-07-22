رياضة

رئيس المقاولون: لم أتوقع هذا التصرف من البدري

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م
حسام البدري
حسام البدري
أكد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، أن فريقه قدم موسمًا جيدًا، وظهر بشكل رائع في معظم المباريات، ولولا عدم التوفيق في بعضها لكان للمركز شأن آخر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز. وأشار صلاح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج super TIME الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، إلى أن عماد النحاس المدير الفني، أضاف الكثير لفريق ذئاب الجبل، مضيفًا: «كنا نأمل في الوصول للمربع الذهبي لكن يظل ما حققناه جيدا للغاية».
وانتقل رئيس المقاولون للحديث عن انتقال مهاجم الفريق إلى نادي بيراميدز قبل أيام، معلقًا: «مستاء جدًا من طريقة رحيل اللاعب، يجب أن يكون هناك احترام وتقدير من الأندية في تعاملاتها، حتى وإن كان أحمد علي هو من عرض نفسه على بيراميدز كما يردد البعض». وتابع: «المقاولون تحديدا علاقته محترمة
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قرار نهائى فى قضية اتهام رونالدو بالاغتصاب

أعلن مكتب المدعي العام لمقاطعة كلارك- التى تقع فى الولايات المتحدة الأمريكية-أن الدولى البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى، لن يواجه ملاحقة قضائية، وذلك على خلفية اتهامه فى قضية اعتداء جنسي عام 2009. وأعلن المكتب أنه سيتم رفض أى محاكمة لرونالدو على خلفية الواقعة الشهيرة، وجاء فى بيان رسمى عن المكتب: "أنه بناء على معلومات توافرت للمكتب فى الوقت الحالى، لم يثبت الادعاء بوجود اعتداء جنسي من رونالدو، وعليه لن يكون هناك أية إجراءات قادمة ضد اللاعب".
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ردًّا على لاعب الجونة متعب: "اسمي كابتن عماد"

علق عماد متعب لاعب الأهلى السابق على تغريدة أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة وصاحب هدف التعديل الأول لفريقه فى المباراة التى جمعته مع الزمالك أمس الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين. وجاء رد متعب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد تغريدة أحمد ياسر ريان التى وجهها لنجم الأهلى السابق قائلا له: "خلصت.. تمام يا عمدة"، ليرد صاحب الـ36 عاما ساخرا: "اسمها كابتن عماد يابنى".
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رسالة إلى من يدير «كتالوج» محمد صلاح خارج الملعب

القاعدة تقول لا شىء يحدث مصادفة، فهناك علم يتحدث أولًا، وفى عالم صناعة النجوم هناك قواعد لا بد أن تتبع للوصول بهم إلى قمة المجد، والحفاظ عليهم لفترات طويلة، والنجم هنا لا يمثل نفسه بل من ورائه مؤسسة تعمل من أجله، تقوم بتسويقه وفقا لموهبته، فكل شىء فى هذا النجم قابل للتسويق وكل ما يمتلكه هو أداة من أدوات تسويقه.. ربما تكون هذه المقدمة مهمة للوقوف على ما وصل إليه حال النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى ليفربول الإنجليزى فى الفترة الأخيرة، وتحديدا مع بزوغ نجمه فى صفوف الريدز ووصوله إلى هذه المكانة التى جعلته واحدا من أفضل 5 لاعبين فى العالم.
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الأهلي يستعد للمقاولون برباعية في شباك البلاستيك

فاز فريق الأهلي على نظيره البلاستيك بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة المقاولون العرب التي تقام الأربعاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري، سجل وليد أزارو هدفان قبل ان يضيف صالح جمعة الهدف الثالث، واضاف مروان محسن الهدف الرابع من ضربة جزاء. بدأ الأهلي ودية اليوم بتشكيلة تضم كلاً من محمد الشناوي في حراسة المرمى و أمامه احمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وحسام عاشور وفي الأمام رمضان صبحي ووليد سليمان وحسين الشحات ووليد أزارو.
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المقاولون يقطع الطريق على القطبين ويمدد عقد طاهر

نجح محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادي، في تمديد عقد طاهر محمد طاهر نجم الفريق لمدة 3 مواسم لينتهي في موسم 2021- 2022، حيث كان تعاقده القديم ينتهي بنهاية الموسم المقبل ووقع اللاعب على العقود الجديدة خلال جلسة جمعته مع المشرف العام على الكرة، اليوم الإثنين، ورحب طاهر بتمديد التعاقد، بعد حصوله على وعد صريح من عضو مجلس الإدارة بالموافقة على الاحتراف خلال الفترة القادمة حال تلقيه عرضا مناسبا له وللنادي.
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المقاولون: بيراميدز لم يحترمنا في صفقة أحمد علي

تحدث محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن صفقة انتقال أحمد على مهاجم الفريق إلى نادي بيراميدز، بقيمة الشرط الجزائي، خلال الساعات الماضية، مؤكدا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة صدى البلد، أن «ما فعله بيراميدز لضم أحمد علي، تعامل بعيد عن الاحترام مع المقاولون العرب، وفوجئت بانضمامه لهم، ولم نكن نعلم أي شئ»، وواصل: «قرأنا عن صفقة انتقال أحمد علي في الصحف والمواقع مثل باقي الناس، اللاعب سدد نصف مليون جنيه للمقاولون قيمة الشرط الجزائي ورحل إلى بيراميدز».
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أحمد علي يرحل من المقاولون العرب إلى بيراميدز

وقع اللاعب أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على عقود انضمامه بشكل رسمى لنادي بيراميدز وحصل على مقدم التعاقد بدون علم إدارة ناديه الحالى، مستغلا الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع المقاولون العرب. وتلقى صاحب الـ33 عامًا أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة، وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن اللاعب اتفق مع إدارة الذئاب على عدم الرحيل إلا بموافقة النادى وتعهد بعدم اللجوء لفقرة لشرط الجزائي فى عقده، وهو ما رحب به مسؤولو المقاولون العرب الذين أعلنوا تمسكهم باللاعب في ظل حاجة الفريق إلى جهوده.
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