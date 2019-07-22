رئيس المقاولون: لم أتوقع هذا التصرف من البدري
تحرير:سعد الدين محمود
٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م
حسام البدري
أكد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، أن فريقه قدم موسمًا جيدًا، وظهر بشكل رائع في معظم المباريات، ولولا عدم التوفيق في بعضها لكان للمركز شأن آخر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز.
وأشار صلاح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج super TIME الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، إلى أن عماد النحاس المدير الفني، أضاف الكثير لفريق ذئاب الجبل، مضيفًا: «كنا نأمل في الوصول للمربع الذهبي لكن يظل ما حققناه جيدا للغاية».
وانتقل رئيس المقاولون للحديث عن انتقال مهاجم الفريق إلى نادي بيراميدز قبل أيام، معلقًا: «مستاء جدًا من طريقة رحيل اللاعب، يجب أن يكون هناك احترام وتقدير من الأندية في تعاملاتها، حتى وإن كان أحمد علي هو من عرض نفسه على بيراميدز كما يردد البعض».
وتابع: «المقاولون تحديدا علاقته محترمة
وانتقل رئيس المقاولون للحديث عن انتقال مهاجم الفريق إلى نادي بيراميدز قبل أيام، معلقًا: «مستاء جدًا من طريقة رحيل اللاعب، يجب أن يكون هناك احترام وتقدير من الأندية في تعاملاتها، حتى وإن كان أحمد علي هو من عرض نفسه على بيراميدز كما يردد البعض».
وتابع: «المقاولون تحديدا علاقته محترمة مع جميع الأندية، ولم أكن أنتظر هذا التصرف من نادي بيراميدز وعدم الاحترام من حسام البدري، رئيس إدارة الكرة السابق، بالتعامل بقرصنة في ضم أحمد علي بهذه الطريقة، ولا أجد سببا لانتهاء الموضوع بهذا الشكل البشع لأن التصرف غير راقٍ».
ووقع أحمد علي، قبل أيام عقود انتقاله بشكل رسمى لنادي بيراميدز وحصل على مقدم التعاقد بدون علم إدارة المقاولون العرب، مستغلا الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع الذئاب.