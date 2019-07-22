أسرار كنيسة مارجرجس بصهرجت.. هنا تتعامد الشمس 3 مرات سنويا

شيدت الكنيسة على الطراز البيزنطي في القرن الرابع الميلادي وتُعد من أقدم كنائس الدلتا.. بها دير ومدافن للكهنة وتختلف عن الكنائس الأخرى بتعامد الشمس على ثلاثة مذابح

تحرير:رانيا الديداموني ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م

تعامد الشمس على مذبح مارجرجس

تعامدت أشعة الشمس لعدة دقائق، اليوم الإثنين، على مذبح الشهيد مارجرجس في كنيسة مارجرجس بقرية صهرجت الكبرى إيباراشية ميت غمر بمحافظة الدقهلية، في ذكرى وصول جثمانه إلى مصر، وقام بالقداس وتطييب الرُفات نيافة الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، حيث تتعامد الشمس على الكنيسة ثلاث مرات سنويًّا، في شهور متتالية، هي: يونيو ويوليو وأغسطس، على المذابح الثلاثة: "الملاك ميخائيل" و"عيد الشهيد مارجرجس" و"عيد السيدة العذراء"، من فتحات في قباب فوق تلك المذابح.

جاء ذلك في حضور عدد من رجال الدين المسيحي والشخصيات العامة والتنفيذية مثل القس يوحنا عطا محروس، راعي الكنيسة، والقس استفانوس، والقس كيرلس وديع كنيسة العذراء بكفر داود، والقس مينا شحته من كنيسة العذراء المندرة، وفي حضور الدكتورة هدى البلاط، مدير عام التنمية البشرية بديوان الدقهلية، والدكتور ماهر الخولي،