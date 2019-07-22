أسرار كنيسة مارجرجس بصهرجت.. هنا تتعامد الشمس 3 مرات سنويا

شيدت الكنيسة على الطراز البيزنطي في القرن الرابع الميلادي وتُعد من أقدم كنائس الدلتا.. بها دير ومدافن للكهنة وتختلف عن الكنائس الأخرى بتعامد الشمس على ثلاثة مذابح
تعامدت أشعة الشمس لعدة دقائق، اليوم الإثنين، على مذبح الشهيد مارجرجس في كنيسة مارجرجس بقرية صهرجت الكبرى إيباراشية ميت غمر بمحافظة الدقهلية، في ذكرى وصول جثمانه إلى مصر، وقام بالقداس وتطييب الرُفات نيافة الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، حيث تتعامد الشمس على الكنيسة ثلاث مرات سنويًّا، في شهور متتالية، هي: يونيو ويوليو وأغسطس، على المذابح الثلاثة: "الملاك ميخائيل" و"عيد الشهيد مارجرجس" و"عيد السيدة العذراء"، من فتحات في قباب فوق تلك المذابح.
جاء ذلك في حضور عدد من رجال الدين المسيحي والشخصيات العامة والتنفيذية مثل القس يوحنا عطا محروس، راعي الكنيسة، والقس استفانوس، والقس كيرلس وديع كنيسة العذراء بكفر داود، والقس مينا شحته من كنيسة العذراء المندرة، وفي حضور الدكتورة هدى البلاط، مدير عام التنمية البشرية بديوان الدقهلية، والدكتور ماهر الخولي،
جاء ذلك في حضور عدد من رجال الدين المسيحي والشخصيات العامة والتنفيذية مثل القس يوحنا عطا محروس، راعي الكنيسة، والقس استفانوس، والقس كيرلس وديع كنيسة العذراء بكفر داود، والقس مينا شحته من كنيسة العذراء المندرة، وفي حضور الدكتورة هدى البلاط، مدير عام التنمية البشرية بديوان الدقهلية، والدكتور ماهر الخولي، ممثلا من وزارة الآثار، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالدقهلية.
صدفة تكشف الظاهرة
وتتعامد الشمس على مذبح رئيس الملائكة ميخائيل في 19 يوليو في ذكرى ميلاده، والتعامد الثاني على مذبح الشهيد العظيم مار جرجس في 23 يوليو، والذي يوافق ذكرى وصول جثمانه لمصر، والتعامد الثالث على مذبح السيدة العذراء 22 أغسطس.
ولم تُكتشف تلك الظاهرة قبل 4 سنوات، بسبب تكتلات أسمنتية كانت تعوق مسار الأشعة أعلى المذابح، حتى بدأت أعمال ترميم للكنيسة، واكتشف الدكتور سعد مكرم، الأستاذ بكلية هندسة المنصورة، أثناء متابعة الترميمات طاقة موجودة في قبة كل مذبح ومسدودة بطريقة غير التي أسست بها القبة.
وأكد الأنبا صليب، أنه تأكد من وجود ظاهرة التعامد من خلال الواقع المعاش والمرئي سنويًّا، وبانتظام في نفس التوقيتات، على المذابح الثلاثة، أثناء إقامة القداس، وأثبتت صحة ذلك بعلوم الفلك والهندسة.
فراعنة وشيطان واضطهاد
تشير الدكتورة نهاد كمال، أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآداب جامعة المنصورة، إلى أن ظاهرة تعامد الشمس مستوحاة من العصر الفرعوني وموجودة في المعابد المصرية القديمة.
وتوضح أن الهدف من ظاهرة التعامد هو أن الملاك ميخائيل رمز الخير عند الأقباط ورئيس الملائكة وطرد الشيطان من السماء، لافتة إلى أن ميخائيل تعني "من مثل الله"، وهي مقولة ميخائيل وهو يطرد الشيطان.
وترجح أستاذة الآثار المصرية القديمة، أن الطاقات الثلاث تم سدها بالطوب والأسمنت في عصر اضطهاد المسيحيين، لمنع وصول الضوء، حتى اكتشفت "صدفة" أثناء الترميم ورد الشىء إلى أصله في السنوات القليلة الماضية.
تاريخ عريق خارج الشهرة
شيدت الكنيسة على الطراز البيزنطي في القرن الرابع الميلادي، وتُعد من أقدم كنائس الدلتا بها دير ومدافن للكهنة، وتختلف عن الكنائس الأخرى بتعامد الشمس على ثلاث مذابح وليس مذبح واحد فقط، ولم تأخذ الظاهرة المكتشفة حديثًا نصيبها من الشهرة للسياحة مثل غيرها من الكنائس، بحسب كمال الدين.
تحتوي الكنيسة على العشرات من القطع الأثرية منها حامل الأيقونات المصنوع من خشب مطعم بالعاج يعود إلى نهاية القرن 18، ويشبه بابها الخارجي أبواب الحصون القديمة مصنع من الخشب وبه بروزات حديدية وضبة خشبية للغلق، وبها مذبح الملاك ميخائيل الأثري، وسيف الشهيد مارجرجس ودروعه وغيرها من الأدوات الحربية والصلبان القديمة ولوحات وأواني يرجع تاريخها لمئات السنين.
خطة لدخولها خريطة السياحة
قال كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية سابقة، إنه فور علمه بالظاهرة، أمر بتشكيل لجنة لبحث تلك الظاهرة والتي أثبتت وجودها، مؤكدًا سعيه لإنشاء فنادق وخريطة سياحية لتنشيط الخدمات السياحية بالدقهلية، مشيرًا إلى أن الدقهلية بها مناطق عديدة للسياحة الإسلامية والقبطية والفرعونية وحتى العلاجية لكنها لم تأخذ حظها من الدعاية.