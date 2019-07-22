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أسرار كنيسة مارجرجس بصهرجت.. هنا تتعامد الشمس 3 مرات سنويا

شيدت الكنيسة على الطراز البيزنطي في القرن الرابع الميلادي وتُعد من أقدم كنائس الدلتا.. بها دير ومدافن للكهنة وتختلف عن الكنائس الأخرى بتعامد الشمس على ثلاثة مذابح
تحرير:رانيا الديداموني ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م
تعامد الشمس على مذبح مارجرجس
تعامد الشمس على مذبح مارجرجس
تعامدت أشعة الشمس لعدة دقائق، اليوم الإثنين، على مذبح الشهيد مارجرجس في كنيسة مارجرجس بقرية صهرجت الكبرى إيباراشية ميت غمر بمحافظة الدقهلية، في ذكرى وصول جثمانه إلى مصر، وقام بالقداس وتطييب الرُفات نيافة الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، حيث تتعامد الشمس على الكنيسة ثلاث مرات سنويًّا، في شهور متتالية، هي: يونيو ويوليو وأغسطس، على المذابح الثلاثة: "الملاك ميخائيل" و"عيد الشهيد مارجرجس" و"عيد السيدة العذراء"، من فتحات في قباب فوق تلك المذابح.
جاء ذلك في حضور عدد من رجال الدين المسيحي والشخصيات العامة والتنفيذية مثل القس يوحنا عطا محروس، راعي الكنيسة، والقس استفانوس، والقس كيرلس وديع كنيسة العذراء بكفر داود، والقس مينا شحته من كنيسة العذراء المندرة، وفي حضور الدكتورة هدى البلاط، مدير عام التنمية البشرية بديوان الدقهلية، والدكتور ماهر الخولي،
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بمناسبة العيد و23 يوليو.. عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليه، ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 351 لسنة 2019، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من العيد السابع والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952ـ وعيد الأضحي المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1440 هجرية، وذلك بعد الإطلاع على الدستور، وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وعدد من القوانين الأخرى المعنية.
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بعد انتظام القطارات.. المترو يكشف سبب توقف الحركة بالخط الأول

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تفاصيل العطل الذي شهدته حركة القطارات بالخط الأول، مساء اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن الحركة توقفت في اتجاه المرج فقط، بعد حدوث عطل فني بأحد القطارات في محطة جمال عبد الناصر، وأكدت الشركة في بيان رسمي، عودة الحركة مجددا ونتظامها بعد سحب القطار المعطل، موضحة أن الحركة توقفت لمدة 20 دقيقة فقط بمحطة جمال عبدالناصر، وأنه تم الدفع بفرق طوارئ للتعامل مع العطل، وتم سحب القطار المعطل وعودة الحركة إلى طبيعتها.
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6 سنوات للصيدلة.. خطوة للتحسين أم للتطفيش؟

تغييرات كبيرة تشهدها خريطة كليات القمة هذا العام، لتتوافق مع توجه الدولة ورغبتها فى عمل موازنة بين احتياجات سوق العمل وخريجي الكليات، والتغييرات بدأت بإعلان وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات عن زيادة عدد سنوات الدراسة بكليات الصيدلة لتصبح 6 سنوات بدلا من 5 بداية من هذا العام، وتغيير كامل فى نظام الدراسة ليحتوى على مقررات اختيارية، ويكون فى نهايته مشروع تخرج يتضمن مشروعا بحثيا تعليميا بإشراف مشترك بين الكلية وجهة التدريب، والنظام الجديد ينص على ضرورة اجتياز الطالب اختبارا قوميا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة «Pre- Licensure Exam».
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الأربعاء.. قبول أوراق الحاصلين على الشهادات المعادلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتباراً من بعد غد الأربعاء وحتى 8 أغسطس المقبل، بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، موضحة أنه سيتم فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات عزبة سعد بسموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحري، إلى جانب فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي.
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الأب جون غبريال: الإيمان المسيحي لم يبن على معجزات

اعتاد الناس على صورة نمطية لرجل الدين المسيحي، سواء كان كاهنا أو راهبا، أو أسقفا، بالزي الأسود أو اللحية الطويلة، لكن في الكنيسة الكاثوليكية يوجد شكل مختلف للكاهن من حيث المظهر والجوهر أيضا، وفي قاعة بدير الآباء الدومنيكان بالعباسية بها صورة للبابا كيرلس السادس، التقت «التحرير»، مع الأب جون غبريال المنتمي لرهبنة الآباء الدومنيكان التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مصر. سنتعرف على نموذج مختلف للراهب، ودير اهتمامه الأكبر هو توفير الكتب والمراجع المهمة عن الدين الإسلامي، ويقدم خدمة للبحث العلمي ويتعاون مع مؤسسة الأزهر لدعم الطلبة والباحثين.
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ثاني علمي علوم بالدقهلية: الثانوية مش انتحار

قال الطالب أحمد صلاح فرج علي، من مدرسة ناصر الثانوية بأوليلة التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، ابن قرية كفر البهايتة، إنه لم يتلق اتصالا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رغم حصوله على المركز الثاني مكرر بمجموع 409.5 درجة شعبة علمي علوم، مشيرا إلى أنه ظل طوال اليوم "على أعصابه" بجوار الهاتف ينتظر مكالمة، وعلم بأنه من الأوائل عقب ظهور النتيجة على الموقع الرسمي لها، وأضاف: "كنت أتمنى أن تكلل فرحة أهلي بمكالمة الوزير، لأنهم تعبوا معايا".
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بعد نقله.. مدير «صحة جمصة» يكشف المستور في «تخزين الأجهزة»

أصدر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، قرارًا بنقل الدكتور مصباح الشربيني مدير إدارة جمصة الصحية وإلحاقه للعمل بالإدارة العامة للطب الوقائي، وذلك عقب اطلاعه على تقرير لجنة الفحص الصادر من مديرية الصحة، عن خروج مدير الإدارة الصحية عن مقتضى الواجب الوظيفي والامتناع عن نقل جهاز التنفس الصناعي إلى مستشفى منية النصر، وعدم تنفيذ قرار التفتيش المالي والإداري وإدارة التدريب والمدارس بعودة مدرسة تمريض جمصة للبنات، عقب مداهمة النيابة الإدارية للمستشفى واكتشاف تدني مستوى الخدمات الطبية بمستشفى جمصة.
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ما مصير منحة «الصندوق الكويتي» لمستشفيات الدقهلية؟

أجهزة عناية مركزة وغسيل كلوي تتجاوز قيمتها ملايين الجنيهات -منحة من "الصندوق الكويتي"- معبأة في "الكراتين" وملقاة في مخازن 4 مستشفيات بمحافظة الدقهلية، وهي "جمصة وطلخا وميت غمر وشبراهور" التابعة لمركز السنبلاوين، منذ أكثر من عامين ونصف، فيما يلقى عشرات المرضى مصرعهم بسبب سوء الخدمة الطبية بحجة عدم توافر الأجهزة والمعدات اللازمة بالمستشفيات، ويتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى قد تبعد لمسافات طويلة عنهم.
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