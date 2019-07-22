رياضة

المقاولون عن تصريحات رئيس الزمالك: راجل جميل بيشجعنا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
تحدث محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن التجديد لطاهر محمد طاهر، نجم الفريق، مؤكدًا أن والد اللاعب لم يضع أي شروط وترك التقدير للنادي، وهو ما رحب به النجم الشاب، وتم تجديد التعاقد في هدوء، وهو أمر منطقى في تعاملات النادي مع واحد من أبنائه. وأوضح صلاح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج super TIME الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، أن طاهر محمد طاهر، لاعب طموح ويسعى للاحتراف في أوروبا ولا يتوقف سعيه عند اللعب في الدوري المصري، ويملك الإمكانيات التي تؤهله لتحقيق طموحاته.
وعن مواجهة الأهلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، أكد رئيس المقاولون أن فريقه سبق أن قدم مستوى رائعا أمام المارد الأحمر في مباراة الدور الأول لمسابقة الدوري، وهو ما يسعى لتكراره في المباراة المقبلة. وعن تصريحات رئيس نادي الزمالك، بأن المقاولون العرب سيفوت المباراة للأهلي، قال صلاح: «نادي المقاولون
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حسام-البدرى

بيراميدز يشكر حسام البدري بعد الرحيل

وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز الشكر لحسام البدري رئيس جهاز الكرة السابق بالنادي على الفترة التي قضاها رئيسا لإدارة الكرة النادي وأعرب المجلس في بيانه عن خالص تقديره واعتزازه بالبدري. وأكد مجلس إدارة بيراميدز في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن الفترة التي قضاها البدري في النادي أثمرت عن نجاحات كبيرة على مدار العام الماضي متمنياً التوفيق والنجاح له في خطوته المقبلة بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته رغبة منه في العودة للعمل في المجال الفني.
اسلام-عيسى (6)

إسلام عيسى يظهر بقميص نادي بيراميدز (صورة)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر" صورة تجمع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، مع إسلام عيسى جناح المصري البورسعيدي، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم اللاعب بالانتقال لصفوف الفريق الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ولم تعلن الحسابات الرسمية لنادي بيراميدز عن إتمام الصفقة حتى الوقت الحالي، في الوقت الذي خرج حمد إبراهيم المدرب العام لنادي المصري البورسعيدي يوم السبت الماضي وأعلن انتقال إسلام عيسى لصفوف نادي بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه، بالإضافة لـ10 مليون جنيه إمتيازات أخرى.
حمدالله‎

حمدالله ينضم لمعسكر النصر في البرتغال

وصل المهاجم المغربي عبدالرازق حمدالله لاعب النصر السعودي إلى البرتغال للانضمام إلى معسكر إعداد فريقه للموسم الجديد، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعب عقب مغادرته معسكر المنتخب المغربي قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري وتوج بلقبها المنتخب الجزائري للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة من اللقاء.
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عدلي-القيعي

القيعي: مستوى التحكيم يؤكد أن الدوري مازال في الملعب

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، مازال في الملعب، مطالبًا جماهير القلعة الحمراء بعدم التعجل في الاحتفال في الفوز باللقب؛ لأن الأمور ليست سهلة على حد وصفه. وأوضح القيعي، خلال تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن الفريق الأحمر قضى فترة من الراحة، ثم خاض فترة إعداد خارجية، والأمور ستختلف في كل شيء عما كانت عليه قبل التوقف على كل المستويات فنيًّا ومعنويًّا وذهنيًّا.
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رئيس الزمالك: المنتخب السبب.. والنحاس هيفوت للأهلي

حمل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولية تعادل فريقه أمام الجونة، للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الفريق دفع ثمن رفض اتحاد الكرة قيد حارس بدلًا من محمود عبد الرحيم «جنش» الذي أصيب بقطع في وتر إكليس بمعسكر منتخب الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية 2019. وأضاف، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب سيقوم بتفويت مباراة فريقه أمام الأهلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، كما سيتم إسناد اللقاء لحكم فاسد، على حد وصفه.
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رئيس الزمالك بعد تعادل الجونة: مش هسيب نادر شوقي

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار عقب تعادل فريقه أمام الجونة، مساء الأحد، قائلًا: «تعادلنا بسبب حكم فاسد، لنا ركلتي جزاء، لم يتم احتسابهما، مش ده الحكم محمود عاشور بتاع زمان». وتابع، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «إيه الغل بتاع لاعيبة الجونة ده، مش هسيبك يا نادر يا شوقي لازم نادي الجونة يتطهر من تجار المخدرات دول». وواصل: «لجنة الحكام تعمدت إسناد المباراة لمحمود عاشور لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز وحسمها لصالح الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم الإثنين المقبل».
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المقاولون يقطع الطريق على القطبين ويمدد عقد طاهر

نجح محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادي، في تمديد عقد طاهر محمد طاهر نجم الفريق لمدة 3 مواسم لينتهي في موسم 2021- 2022، حيث كان تعاقده القديم ينتهي بنهاية الموسم المقبل ووقع اللاعب على العقود الجديدة خلال جلسة جمعته مع المشرف العام على الكرة، اليوم الإثنين، ورحب طاهر بتمديد التعاقد، بعد حصوله على وعد صريح من عضو مجلس الإدارة بالموافقة على الاحتراف خلال الفترة القادمة حال تلقيه عرضا مناسبا له وللنادي.
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