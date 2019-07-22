المقاولون عن تصريحات رئيس الزمالك: راجل جميل بيشجعنا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ م

المقاولون العرب

تحدث محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن التجديد لطاهر محمد طاهر، نجم الفريق، مؤكدًا أن والد اللاعب لم يضع أي شروط وترك التقدير للنادي، وهو ما رحب به النجم الشاب، وتم تجديد التعاقد في هدوء، وهو أمر منطقى في تعاملات النادي مع واحد من أبنائه. وأوضح صلاح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج super TIME الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، أن طاهر محمد طاهر، لاعب طموح ويسعى للاحتراف في أوروبا ولا يتوقف سعيه عند اللعب في الدوري المصري، ويملك الإمكانيات التي تؤهله لتحقيق طموحاته.

وعن مواجهة الأهلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، أكد رئيس المقاولون أن فريقه سبق أن قدم مستوى رائعا أمام المارد الأحمر في مباراة الدور الأول لمسابقة الدوري، وهو ما يسعى لتكراره في المباراة المقبلة. وعن تصريحات رئيس نادي الزمالك، بأن المقاولون العرب سيفوت المباراة للأهلي، قال صلاح: «نادي المقاولون