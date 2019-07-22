المقاولون عن تصريحات رئيس الزمالك: راجل جميل بيشجعنا
تحرير:سعد الدين محمود٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ م
المقاولون العرب
تحدث محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن التجديد لطاهر محمد طاهر، نجم الفريق، مؤكدًا أن والد اللاعب لم يضع أي شروط وترك التقدير للنادي، وهو ما رحب به النجم الشاب، وتم تجديد التعاقد في هدوء، وهو أمر منطقى في تعاملات النادي مع واحد من أبنائه.
وأوضح صلاح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج super TIME الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، أن طاهر محمد طاهر، لاعب طموح ويسعى للاحتراف في أوروبا ولا يتوقف سعيه عند اللعب في الدوري المصري، ويملك الإمكانيات التي تؤهله لتحقيق طموحاته.
وعن مواجهة الأهلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، أكد رئيس المقاولون أن فريقه سبق أن قدم مستوى رائعا أمام المارد الأحمر في مباراة الدور الأول لمسابقة الدوري، وهو ما يسعى لتكراره في المباراة المقبلة.
وعن تصريحات رئيس نادي الزمالك، بأن المقاولون العرب سيفوت المباراة للأهلي، قال صلاح: «نادي المقاولون
وعن مواجهة الأهلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، أكد رئيس المقاولون أن فريقه سبق أن قدم مستوى رائعا أمام المارد الأحمر في مباراة الدور الأول لمسابقة الدوري، وهو ما يسعى لتكراره في المباراة المقبلة.
وعن تصريحات رئيس نادي الزمالك، بأن المقاولون العرب سيفوت المباراة للأهلي، قال صلاح: «نادي المقاولون العرب أكبر من التفويت، ومن العيب أن يقول رئيس الزمالك هذا الكلام، وأعتقد أن التوفيق خانه في هذا الأمر، لكنه قام بالاتصال بي وأوضح أنه لم يقصد إهانة النادي هو راجل جميل ويمكن بيشجعنا».
خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، ذكر رئيس نادي الزمالك أن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب سيقوم بتفويت مباراة فريقه أمام الأهلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، كما سيتم إسناد اللقاء لحكم فاسد، على حد وصفه.