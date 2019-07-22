شاب متهور ينهي حياة مساعد شرطة دهسا بسيارته بالفيوم

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

اقتحام كمين - أرشيفية

لم يكن يعلم ناصر عبد التواب سعيد مساعد الشرطة صاحب الخمسين عامًا، أنّ اليوم سيكون الأخير له في عمله، وليس ذلك فقط بل في حياته أيضًا، رغم أنّه خرج من بيته كعادته كل يوم وودع أسرته، متوجهًا لعمله يكد ويشقى فيه من أجل خدمة بلده أولًا، وتوفير حياة كريمة لأسرته ثانيًا، إلا أنّ شابًا متهورًا لا يعلم معنى العمل ولا المسؤولية بعدما دللته أسرته بشدة وأفسده دلالهم له، كان السبب في مصرع مساعد شرطة مسكين، وإنهاء حياته أسفل عجلات سيارته، بسبب السرعة الجنونية، أثناء وقوفه في أحد الأكمنة التي تنظمها مديرية أمن الفيوم بإحدى طرق مركز سنورس.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم شرطة سنورس، يفيد باقتحام شاب يقود سيارة ملاكي لكمين شرطة متحرك بدائرة المركز بسرعة جنونية، ما أسفر عن وفاة أحد مساعدي الشرطة. ويدعى المتوفي ناصر عبد التواب سعيد، 50 عامًا، وكان برفقة الكمين المتحرك كعادته كل يوم، حيث يقومون