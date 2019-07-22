جريمة

شاب متهور ينهي حياة مساعد شرطة دهسا بسيارته بالفيوم

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
اقتحام كمين - أرشيفية
اقتحام كمين - أرشيفية
لم يكن يعلم ناصر عبد التواب سعيد مساعد الشرطة صاحب الخمسين عامًا، أنّ اليوم سيكون الأخير له في عمله، وليس ذلك فقط بل في حياته أيضًا، رغم أنّه خرج من بيته كعادته كل يوم وودع أسرته، متوجهًا لعمله يكد ويشقى فيه من أجل خدمة بلده أولًا، وتوفير حياة كريمة لأسرته ثانيًا، إلا أنّ شابًا متهورًا لا يعلم معنى العمل ولا المسؤولية بعدما دللته أسرته بشدة وأفسده دلالهم له، كان السبب في مصرع مساعد شرطة مسكين، وإنهاء حياته أسفل عجلات سيارته، بسبب السرعة الجنونية، أثناء وقوفه في أحد الأكمنة التي تنظمها مديرية أمن الفيوم بإحدى طرق مركز سنورس.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم شرطة سنورس، يفيد باقتحام شاب يقود سيارة ملاكي لكمين شرطة متحرك بدائرة المركز بسرعة جنونية، ما أسفر عن وفاة أحد مساعدي الشرطة. ويدعى المتوفي ناصر عبد التواب سعيد، 50 عامًا، وكان برفقة الكمين المتحرك كعادته كل يوم، حيث يقومون
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شادي محمد

زوجة شادي محمد للنيابة: اتهمني بالسرقة عشان طلبت نفقة

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الإثنين، بصرف زوجة شادى محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، من سراى النيابة، عقب الاستماع لأقوالها في الاتهام الموجه من زوجها إليها بسرقة محتويات شقته، خلال غيابه في شرم الشيخ، وأكدت زوجة اللاعب أن الاتهام كيدي نتيجة رفعها قضية نفقة ضد شادى محمد، بسبب خلافات زوجية فيما بينهما، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، كما أمرت النيابة باستدعاء حارس العقار الذي تقع به شقة لاعب الأهلي لسؤاله حول تفاصيل الحادث.
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محامي وسمسارة منتحرة.. نصب لها فخا فقفزت من البلكونة

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، يوم الإثنين، بحبس محام 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجرى معه بشأن اتهامه باحتجاز سمسارة عقارات في مكتبه بمنطقة الدقي دون وجه حق، ما دفع المجني عليها للقفز من نافذة المكتب، لتفارق الحياة، عقب لقائهما لحل مشكلة تفاقمت بينهما، وقررت النيابة استعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسؤالهم في الواقعة.
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تأييد إخلاء سبيل «الروبي» و«أكسجين» بتدابير احترازية

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كل من: شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، وأحمد صبري أبو علم، ومحمد خالد، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم.. واستأنفت نيابة أمن الدولة العليا أمس، على قرار محكمة الجنايات، التي حددت جلسة اليوم، لنظر الاستئناف.
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مجلس مدينة سمالوط عن قتل موظف لزميله: مامضوش في الدفتر

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، بيانا حول مقتل أحد موظفيها على يد زميله، موضحة أنه في تمام الساعة 8.30 صباحًا وقعت مشاجرة بين كل من "حمدي ر. م."، موظف بقسم التراخيص، و"محمد ي. م." موظف بقسم التخطيط، وذلك بشارع بورسعيد أمام كوبري الشريعي بمنطقة سمالوط البلد، وأدت المشاجرة لوفاته وإصابة نجله، وأضاف ال، أن الجاني والمجني عليه لم يوقعا في دفاتر الحضور والانصراف وأن الأحداث تمت خارج ديوان الوحدة المحلية، وتم نقل جثة المجني عليه عن طريق الإسعاف إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، ونقل نجله لمستشفى المنيا الجامعي في حالة خطرة.
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أهالي الفيوم يدشنون «هاشتاج» للدفاع عن قاتل أسرته

دشن أهالي محافظة الفيوم، "هاشتاج" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للدفاع عن «خالد. م. ف. ع»، 38 عاما، المتهم بقتل زوجته وأورده الأربعة داخل شقتهم السكنية ببرج الملكة، بواسطة "ساطور"، أطلقوا عليه اسم «#مستر_خالد_مستحيل_يقتل»، مؤكدين أنّه على خلق ودين، وحافظ لكتاب الله تعالى، كما أنّه بنى مسجدًا بقريته، وأنّه شديد الحب لفعل الخير، إذ استعان المدافعين عنه بصور بعض المنشورات بينه وبين زوجته والتي تُبين مدى حبهما لبعضهما وأنه من المستحيل أن يقتلها، كان آخرها عندما هنأته بعيد ميلاده في 1 يونيو الماضي.
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حبس قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم 4 أيام

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، مساء الإثنين حبس "خالد م ف ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني. كما قررت النيابة تحريز الساطور المستخدم في الحادث، وإرساله إلى مصلحة الطب الشرعي، لمطابقة الدماء التي لطخته بدماء الضحايا الخمسة، وللتأكد من أنّه هو المستخدم في الحادث من عدمه، بالإضافة إلى رفع البصمات عليه والتأكد من أنها للقاتل وأنّه لا توجد عليه بصمات أخرى، وفي حالة وجود بصمات أخرى يتم تحديد صاحبها.
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إجراء عاجل من الصحة بعد بتر العضو الذكري لطفل بشبرا الخيمة

قرر الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية ومديرة التمريض والرعاية الأساسية بالمديرية، للتفتيش والتحقيق وسرعة العرض فى واقعة اتهام ولى أمر لممرضة بالمركز الطبى بمنطي بشبرا الخيمة، بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له مما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى. وأكد الطباخ لـ"التحرير"، أنه كلف اللجنة بإعداد تقرير واف حول الواقعة وملابساتها بالكامل، لافتا إلى أنه لم يتقدم أحد بشكوى رسمية للمديرية، وأن العقوبة على الممرضة ستحددها النيابة العامة حال ثبوت التهمة.
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البحث عن 4 أشخاص ابتلعتهم ترعة بعد انقلاب سيارتهم

يكثف رجال الإنقاذ النهرى بمحافظة البحيرة، بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية، جهودهم لانتشال جثث 4 ضحايا من ترعة الرياح البحيري بطريق قريتي الطيرية وأبو الخاوى التابعين لمركز كوم حمادة، عقب سقوط سيارة ملاكي في الترعة المشار إليها بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلت القيادة من يد السائق وانقلبت في الترعة، وجاري البحث عن الجثث بواسطة الضفادع البشرية والصيادين والأهالي، وجاري تمشيط المجرى المائي، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة.
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