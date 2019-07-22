رياضة

القيعي: مستوى التحكيم يؤكد أن الدوري مازال في الملعب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م
عدلي القيعي
عدلي القيعي
قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، مازال في الملعب، مطالبًا جماهير القلعة الحمراء بعدم التعجل في الاحتفال في الفوز باللقب؛ لأن الأمور ليست سهلة على حد وصفه. وأوضح القيعي، خلال تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن الفريق الأحمر قضى فترة من الراحة، ثم خاض فترة إعداد خارجية، والأمور ستختلف في كل شيء عما كانت عليه قبل التوقف على كل المستويات فنيًّا ومعنويًّا وذهنيًّا.
وواصل تصريحاته: «كل الظروف مختلفة حتى على مستوى التحكيم الذي أثبت أنه ليس جاهزًا لإدارة المباراة ذهنيًّا وبدنيًّا، من خلال المستوى الذي قدمه الحكم محمود عاشور في مباراة الزمالك والجونة، حيث ظهر الحكم الذي لا يفوت أي همسة، متقاعسًا عن قرارات عديدة بالأمس». وسقط الزمالك في فخ التعادل مع نظيره
اقرأ المزيد
حسام-البدرى

بيراميدز يشكر حسام البدري بعد الرحيل

وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز الشكر لحسام البدري رئيس جهاز الكرة السابق بالنادي على الفترة التي قضاها رئيسا لإدارة الكرة النادي وأعرب المجلس في بيانه عن خالص تقديره واعتزازه بالبدري. وأكد مجلس إدارة بيراميدز في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن الفترة التي قضاها البدري في النادي أثمرت عن نجاحات كبيرة على مدار العام الماضي متمنياً التوفيق والنجاح له في خطوته المقبلة بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته رغبة منه في العودة للعمل في المجال الفني.
اسلام-عيسى (6)

إسلام عيسى يظهر بقميص نادي بيراميدز (صورة)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر" صورة تجمع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، مع إسلام عيسى جناح المصري البورسعيدي، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم اللاعب بالانتقال لصفوف الفريق الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ولم تعلن الحسابات الرسمية لنادي بيراميدز عن إتمام الصفقة حتى الوقت الحالي، في الوقت الذي خرج حمد إبراهيم المدرب العام لنادي المصري البورسعيدي يوم السبت الماضي وأعلن انتقال إسلام عيسى لصفوف نادي بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه، بالإضافة لـ10 مليون جنيه إمتيازات أخرى.
حمدالله‎

حمدالله ينضم لمعسكر النصر في البرتغال

وصل المهاجم المغربي عبدالرازق حمدالله لاعب النصر السعودي إلى البرتغال للانضمام إلى معسكر إعداد فريقه للموسم الجديد، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعب عقب مغادرته معسكر المنتخب المغربي قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري وتوج بلقبها المنتخب الجزائري للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة من اللقاء.
اقرأ المزيد من الأخبار
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون عن تصريحات رئيس الزمالك: راجل جميل بيشجعنا

تحدث محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن التجديد لطاهر محمد طاهر، نجم الفريق، مؤكدًا أن والد اللاعب لم يضع أي شروط وترك التقدير للنادي، وهو ما رحب به النجم الشاب، وتم تجديد التعاقد في هدوء، وهو أمر منطقى في تعاملات النادي مع واحد من أبنائه. وأوضح صلاح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج super TIME الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، أن طاهر محمد طاهر، لاعب طموح ويسعى للاحتراف في أوروبا ولا يتوقف سعيه عند اللعب في الدوري المصري، ويملك الإمكانيات التي تؤهله لتحقيق طموحاته.
احمد ياسر ريان

أحمد ياسر ريان يكشف كواليس خناقته مع لاعب الزمالك

أكد أحمد ياسر ريان، مهاجم الجونة، أن فريقه يخوض كل مبارياته في بطولة الدوري بكل قوة دون النظر إلى اسم المنافس، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه لاعبوه في مباراة الزمالك، مساء الأحد لم يكن بجديد على لاعبي الجونة. وأضاف ريان، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة ON sport، أنه فخور باللعب لنادي الجونة، موجها الشكر لمسؤوليه على التعامل الأمثل معه طوال فترة الإعارة في الأشهر الماضية، والتي بدأت في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري، قادما من النادي الأهلي.
مباراة-الجونة-والزمالك (3)

الزمالك يتعادل مع الجونة ويقلل فرصه في الفوز بالدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل مع نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبدالعزيز في الدقيقة 94، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث. المباراة بدأت متوسطة الأداء من جانب الفريقين، ولم تظهر أي خطورة في أول 30 دقيقة من اللقاء.
اطلع-برة

معلومات لا تعرفها عن «اطلع بره» الذي سيواجه بطل مصر

أجريت اليوم الأحد، قرعة مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والتى حدد من خلالها مواجهات الأدوار التمهيدية من البطولة الإفريقية. ويستهل الفائز ببطولة الدوري المصري (الأهلي أو الزمالك)، مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة فريق (اطلع بره) بطل جنوب السودان، بينما سيقابل وصيف الدوري المصري، فريق (ديكيداها) الصومالي، خلال الدور التمهيدي. وفي حال، تخطى بطل الدوري المصري، بطل جنوب السودان، سيلتقي في دور الـ32 مع الفائز من مواجهتي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وماكيلي أندريتا الإثيوبي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org