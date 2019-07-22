القيعي: مستوى التحكيم يؤكد أن الدوري مازال في الملعب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م

عدلي القيعي

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، مازال في الملعب، مطالبًا جماهير القلعة الحمراء بعدم التعجل في الاحتفال في الفوز باللقب؛ لأن الأمور ليست سهلة على حد وصفه. وأوضح القيعي، خلال تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن الفريق الأحمر قضى فترة من الراحة، ثم خاض فترة إعداد خارجية، والأمور ستختلف في كل شيء عما كانت عليه قبل التوقف على كل المستويات فنيًّا ومعنويًّا وذهنيًّا.

وواصل تصريحاته: «كل الظروف مختلفة حتى على مستوى التحكيم الذي أثبت أنه ليس جاهزًا لإدارة المباراة ذهنيًّا وبدنيًّا، من خلال المستوى الذي قدمه الحكم محمود عاشور في مباراة الزمالك والجونة، حيث ظهر الحكم الذي لا يفوت أي همسة، متقاعسًا عن قرارات عديدة بالأمس». وسقط الزمالك في فخ التعادل مع نظيره