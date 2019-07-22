رياضة

حمدالله ينضم لمعسكر النصر في البرتغال

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥١ م
حمدالله
حمدالله
وصل المهاجم المغربي عبدالرازق حمدالله لاعب النصر السعودي إلى البرتغال للانضمام إلى معسكر إعداد فريقه للموسم الجديد، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعب عقب مغادرته معسكر المنتخب المغربي قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري وتوج بلقبها المنتخب الجزائري للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة من اللقاء.
الجدير بالذكر أن النصر السعودي حصد لقب الدوري بعد صراع شرس مع الهلال حتى الجولة الأخيرة من المسابقة حيث احتل النصر المركز الأول برصيد 70 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني، كما حصل حمدالله على جائزة هداف البطولة بعد أن أحرز 35 هدفًا. ويخوض فريق النصر معسكر إعداد في مدينة أوفيرا البرتغالية
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إسلام عيسى يظهر بقميص نادي بيراميدز (صورة)

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تعرف على مواجهات ومواعيد دور الـ16 بأمم إفريقيا

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جنات تحتفل بتأهل مصر والمغرب لدور الـ16 في كأس الأمم

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تألق واكتساح.. أبرز مشاهد اليوم الـ11 في أمم إفريقيا

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كشف هلومفو كيكانا لاعب منتخب جنوب إفريقيا عن حزنه الكبير بسبب هزيمة منتخب بلاده أمام المغرب، حيث أكد أن فريقه لم يستحق الخسارة التى منى بها من المغرب، قائلا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة أن منتخب بلاده كان متماسكًا واستقبل هدفا في اللحظات الاخيرة من المباراة وكان حظنا سيئا جدا، وأن لاعبي منتخب المغرب نجحوا في إدارة المباراة لصالحهم بشكل جيد وتلقينا العقاب في نهاية المباراة. وأضاف أن منتخب جنوب إفريقيا كان يحاول التسجيل في شباك الأسود لأن المباراة كانت مفتوحة من قبل الفريقين، لكن كنا نحتاج أن نكون أكثر فعالية أمام المرمى.
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