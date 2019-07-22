حمدالله ينضم لمعسكر النصر في البرتغال

٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥١ م

حمدالله

وصل المهاجم المغربي عبدالرازق حمدالله لاعب النصر السعودي إلى البرتغال للانضمام إلى معسكر إعداد فريقه للموسم الجديد، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعب عقب مغادرته معسكر المنتخب المغربي قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري وتوج بلقبها المنتخب الجزائري للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة من اللقاء.

الجدير بالذكر أن النصر السعودي حصد لقب الدوري بعد صراع شرس مع الهلال حتى الجولة الأخيرة من المسابقة حيث احتل النصر المركز الأول برصيد 70 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني، كما حصل حمدالله على جائزة هداف البطولة بعد أن أحرز 35 هدفًا. ويخوض فريق النصر معسكر إعداد في مدينة أوفيرا البرتغالية