رياضة

إسلام عيسى يظهر بقميص نادي بيراميدز (صورة)

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥١ م
إسلام عيسى
إسلام عيسى
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر" صورة تجمع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، مع إسلام عيسى جناح المصري البورسعيدي، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم اللاعب بالانتقال لصفوف الفريق الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ولم تعلن الحسابات الرسمية لنادي بيراميدز عن إتمام الصفقة حتى الوقت الحالي، في الوقت الذي خرج حمد إبراهيم المدرب العام لنادي المصري البورسعيدي يوم السبت الماضي وأعلن انتقال إسلام عيسى لصفوف نادي بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه، بالإضافة لـ10 مليون جنيه إمتيازات أخرى.
وقال مدرب المصري في تصريحات لبرنامج "العبها صح" عبر قناة "تايم سبورتس" "كان هناك مفاوضات جادة من النادي الأهلي للضم إسلام عيسى، وأن كان هناك عرض مالي واتفاق حول الاستفادة ببعض اللاعبين، لكن الأمور توقفت بعد ذلك". وأعلن نادي بيراميدز منذ أيام تولي الفرنسي سباستيان ديسابر المهمة الفنية للفريق الأزرق
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