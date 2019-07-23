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بتسجيل صوتي.. «نيويورك تايمز» تكشف تورط قطر في تفجيرات الصومال

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص
تميم بن حمد
تميم بن حمد
فاجأت "نيويورك تايمز" الأمريكية، النظام القطري، بنشر تسجيل صوتي سري يفضح دوره في تفجيرات دامية استهدفت الصومال، إذ كشفت الصحيفة في تنفيذ تنظيم متطرف في الصومال تفجيرات من أجل تعزيز مصالح الدوحة، مشيرة إلى أن التسجيل الذي بحوزتها يكشف إقرار رجل الأعمال القطري خليفة المهندي، المقرب من أمير قطر، خلال حديث مع سفير الدوحة في مقديشو حسن بن حمزة بن هاشم، بأن المتطرفين قاموا بتفجير في مدينة بوصاصو لتعزيز مصالح بلده، وأنه بعد أسبوع من التفجير الذي وقع في 18 مايو الماضي، اعترف للسفير بأن قطر تعرف من يقف خلف التفجيرات والقتل.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن التسجيل الصوتي كان عبارة عن مكالمة هاتفية للسفير القطري في الصومال، مع رجل الأعمال المقرب من أمير قطر. وأوضحت "نيويورك تايمز:، أن المهندي وبن هاشم لم ينكرا التسجيل الصوتي، أو ينفيا ما ورد به لكنهما قالا إنهما كانا يتحدثان كمواطنين عاديين وليس كمسؤولين قطريين. ونوهت الصحيفة
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الغنوشي - النهضة التونسية

«إخوان تونس» إلى قبة البرلمان للبحث عن مناصب سيادية

عاد راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، إلى المشهد السياسي من جديد مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، بعد ترشيح الحركة رسميا لزعيمها لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في أكتوبر المقبل. وهذه هي المرة الأولى التي يترشح فيها الغنوشي في انتخابات عامة، طيلة حياته، رغم أنه الزعيم التاريخي لحركة النهضة منذ نشأتها، فقد خاضت حركة النهضة الانتخابات العامة سنة 1989، في قوائم مستقلة، لكن نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي انقلب عليها واعتقل أغلب مرشحيها، وتلتها حملة واسعة من الاعتقالات والمحاكمات لأبناء الحركة.
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الجيش الليبي يبدأ هجوما واسعا لاقتحام طرابلس

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة "للجيش الوطني الليبي" تسجيلا، أعلنت فيه بدء هجوم واسع بهدف اقتحام العاصمة الليبية "طرابلس". وألقى اللواء صالح اعبودة رئيس غرفة العمليات المتقدمة بيانا موجها إلى جميع الوحدات العسكرية التابعة "للجيش الوطني"، حدد فيه التاسعة ساعة الصفر لانطلاق هجوم كبير تردد الحديث عنه في المدة الأخير، وصف بأنه حاسم.
صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: اعتذار بريطاني لمصر.. وإيران تتحدى

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، مسلطةً الضوء على تطورات الأزمة بين لندن وطهران حول احتجاز الأخيرة ناقلة بريطانية. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "تعزيزات بريطانية إلى المنطقة.. وإيران تتحدى"، أنه بينما يُنتظر أن تعلن بريطانيا اليوم خياراتها في أزمة احتجاز إيران ناقلتها النفطية في المياه العمانية، تحدتها إيران معلنةً أنها مستعدة لكل السيناريوهات، ورفعت علمها فوق الناقلة "ستينا إمبيرو".
صحف-امراتية

صحف الإمارات: لندن تبحث خيارات الرد على احتجاز ناقلة

تصدرت تداعيات احتجاز إيران الناقلة البريطانية عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما تناولت تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. تحت عنوان "بريطانيا تحقق في استخدام تقنية روسية لاحتجاز الناقلة"، ذكرت صحيفة "البيان" أن تقارير صحفية كشفت عن أن أجهزة المخابرات الخارجية في بريطانيا تخشى أن تكون إيران قد لجأت إلى تكنولوجيا روسية، خلال عملية احتجاز ناقلة نفط تحمل علم المملكة المتحدة، يوم الجمعة الماضي.
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رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي

اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق بسبب قضية فساد مع قطر

تمكنت السلطات الباكستانية، أمس الخميس، من ضبط رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي، في لاهور، للتحقيق معه في تهم فساد. وكان عباسي، الذي تولى وزارة النفط سابقا، قد تسلم مقاليد الحكم في البلاد، في أغسطس 2017 ليخلف نواز شريف، رئيس الوزراء آنذاك والذي كان مقربا منه، وأقيل بتهمة الفساد، وبقي في منصبه حتى صيف 2018 عند انتخاب رئيس الوزراء الباكستاني الحالي عمران خان. وقال مسؤول في سلطة مكافحة الفساد الباكستانية، طالبا التكتم على هويته، لوكالة فرانس برس: "لقد أوقف، ويفترض أن يحال إلى محكمة لمحاكمة الفساد".
السائحتين

الحكم بإعدام 3 مدانين بقتل سائحتين في المغرب

أصدرت محكمة مغربية، اليوم الخميس، الحكم بالإعدام على المتهمين الثلاثة الرئيسيين في مقتل سائحتين بالمغرب نهاية العام الماضي، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية". وكانت وجهت النيابة المغربية، تهما عقوبتها الإعدام بحق 15 معتقلا لتورطهم في قضية قتل السائحتين الإسكندنافيتين، واعترف الثلاثة بقتل يسبرسن والنرويجية مارين أولاند 28 عامًا، في 17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة، وكانت هناك دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" لإعدام الجناة.
ملك-الاردن-وامير-قطر

لماذا أعاد الأردن العلاقات الدبلوماسية مع قطر؟

بعد قرابة عامين من تخفيض التمثيل الدبلوماسي على وقع الأزمة بين قطر ودول خليجية، أصدر الأردن قرارا يقضي بتعيين سفير للمملكة لدى قطر، كما وافقت الحكومة الأردنية في المقابل على قرار الدوحة بإعادة سفيرها أيضا. وصدر أمر ملكي بتعيين زيد اللوزي سفيرا فوق العادة للمملكة ومفوضا لها لدى قطر، كما وافقت الحكومة الأردنية على قرار الدوحة بترشيح الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا فوق العادة ومفوضا لها في الأردن. القرار يأتي بعد أن خفض الأردن التمثيل الدبلوماسي مع قطر في يونيو 2017، وسحب سفيره من الدوحة إلى جانب سحب تراخيص مكاتب قناة "الجزيرة".
صحف-سعودية

صحف سعودية: بوادر أزمة صامتة تعصف بعلاقات تركيا وقطر

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الشروط البريطانية للإفراج عن السفينة الإيرانية، كما أطلعتنا على مطالبة المملكة لقطر بتسهيل قدوم الحجاج، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "مرونة بريطانية مشروطة حيال السفينة الإيرانية"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن بريطانيا أبدت أمس، مرونة حيال ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، وعرضت تسهيل الإفراج عنها ولكن مقابل شروط.
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