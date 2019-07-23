بتسجيل صوتي.. «نيويورك تايمز» تكشف تورط قطر في تفجيرات الصومال

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص

تميم بن حمد

فاجأت "نيويورك تايمز" الأمريكية، النظام القطري، بنشر تسجيل صوتي سري يفضح دوره في تفجيرات دامية استهدفت الصومال، إذ كشفت الصحيفة في تنفيذ تنظيم متطرف في الصومال تفجيرات من أجل تعزيز مصالح الدوحة، مشيرة إلى أن التسجيل الذي بحوزتها يكشف إقرار رجل الأعمال القطري خليفة المهندي، المقرب من أمير قطر، خلال حديث مع سفير الدوحة في مقديشو حسن بن حمزة بن هاشم، بأن المتطرفين قاموا بتفجير في مدينة بوصاصو لتعزيز مصالح بلده، وأنه بعد أسبوع من التفجير الذي وقع في 18 مايو الماضي، اعترف للسفير بأن قطر تعرف من يقف خلف التفجيرات والقتل.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن التسجيل الصوتي كان عبارة عن مكالمة هاتفية للسفير القطري في الصومال، مع رجل الأعمال المقرب من أمير قطر. وأوضحت "نيويورك تايمز:، أن المهندي وبن هاشم لم ينكرا التسجيل الصوتي، أو ينفيا ما ورد به لكنهما قالا إنهما كانا يتحدثان كمواطنين عاديين وليس كمسؤولين قطريين. ونوهت الصحيفة