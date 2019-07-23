أحمد حسن: إسلام عيسى قادر على تعويض غياب كينو

كشف أحمد حسن المشرف على فريق الكرة بنادي بيراميدز، عن موقفه من الاستمرار في الفترة المقبلة مع النادي، مشيرًا إلى أنه سيحسم موقفه النهائي خلال 48 ساعة، وقال العميد في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «عملت مع حسام البدري وهادي خشبة في بيراميدز كمجموعة واحدة ورحيلهم يؤثر بكل تأكيد، وأعتقد أنني قصرت في حق نفسي وأتمنى خوض تجربة التدريب مرة أخرى، والعودة للملاعب كمدرب أمر أتمنى تحقيقه قريبا، تعلمت من مدربين كبار، وأرى أن الفرصة جاءت للعودة للتدريب مرة أخرى».
وأضاف الصقر: «وجودي كمدرب مساعد في الفترة المقبلة أراها صعبة، من حقي الحصول على فرصتي كمدير فني، وطُرح اسمي كمدير فني للمنتخب المصري، شرف لأي حد أن يتواجد في هذا المنصب، خدمت منتخب بلادي كلاعب ومدير للمنتخب في مرحلة لم أكن أحبها، ووجودي في الجهاز الفني لمنتخب مصر أمر يسعدني بالتأكيد».
وعن
وأضاف الصقر: «وجودي كمدرب مساعد في الفترة المقبلة أراها صعبة، من حقي الحصول على فرصتي كمدير فني، وطُرح اسمي كمدير فني للمنتخب المصري، شرف لأي حد أن يتواجد في هذا المنصب، خدمت منتخب بلادي كلاعب ومدير للمنتخب في مرحلة لم أكن أحبها، ووجودي في الجهاز الفني لمنتخب مصر أمر يسعدني بالتأكيد».
وعن تعاقد بيراميدز مع إسلام عيسى، قادمًا من النادي المصري، يرى قائد منتخب الفراعنة السابق، أنه قادر على تعويض غياب كينو عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وواصل: «إسلام عيسى لاعب جيد للغاية وهو أحد الأسماء التي وضعناها من نجوم الدوري المصري للتعاقد معها منذ فترة».