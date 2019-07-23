رياضة

أحمد حسن: إسلام عيسى قادر على تعويض غياب كينو

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ ص
أحمد حسن
أحمد حسن
كشف أحمد حسن المشرف على فريق الكرة بنادي بيراميدز، عن موقفه من الاستمرار في الفترة المقبلة مع النادي، مشيرًا إلى أنه سيحسم موقفه النهائي خلال 48 ساعة، وقال العميد في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «عملت مع حسام البدري وهادي خشبة في بيراميدز كمجموعة واحدة ورحيلهم يؤثر بكل تأكيد، وأعتقد أنني قصرت في حق نفسي وأتمنى خوض تجربة التدريب مرة أخرى، والعودة للملاعب كمدرب أمر أتمنى تحقيقه قريبا، تعلمت من مدربين كبار، وأرى أن الفرصة جاءت للعودة للتدريب مرة أخرى».
وأضاف الصقر: «وجودي كمدرب مساعد في الفترة المقبلة أراها صعبة، من حقي الحصول على فرصتي كمدير فني، وطُرح اسمي كمدير فني للمنتخب المصري، شرف لأي حد أن يتواجد في هذا المنصب، خدمت منتخب بلادي كلاعب ومدير للمنتخب في مرحلة لم أكن أحبها، ووجودي في الجهاز الفني لمنتخب مصر أمر يسعدني بالتأكيد». وعن
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خالد-الغندور (1)

الغندور لمنتقديه: بتفهموا كورة أكتر مني بمناسبة إيه؟

بحدة شديدة، علق الإعلامي خالد الغندور، ولاعب نادي الزمالك السابق، على الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة من جماهير النادي الأبيض. وقال الغندور، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه على قناة المحور، إنه ليس ضد من يختلف معه حبا في نادي الزمالك، لكنه ضد من يختلف معه من الممولين لأغراض محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: «أنا لا أخشى أحد ونظرتي للحياة الكروية في مصر اختلفت، ويجب أن يدرك البعض أن البرنامج الذي أعمل به هو إعلام داعم للنادي الأبيض».
أحمد حمدي‎

أحمد حمدي: البدري رفض عرض أودينيزي وأعادني للناشئين

أكد أحمد حمدي لاعب فريق النادي الأهلي، أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للدوري الإيطالي، موضحًا أن الاختلاف المادي كان عائق في انتقاله لنادي أودينيزي، كما أن حسام البدري أيضا رفض رحيله، وأنه ارتضى بما حدث. وقال حمدي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: «كان من الممكن أن أرحل للدوري الايطالي ولم أوفق، ولذلك رضيت بالأمر الواقع، وعقب عودتي للأهلي من فترة المعايشة لعبت مع الناشئين بفرمان من الكابتن حسام البدري».
أحمد حمدي

حمدي يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. وبصمة غالي في الجونة

أكد أحمد حمدي، لاعب النادي الأهلي، المعار لنادي الجونة، أنه لا يعلم موقفه حتى الآن مع النادي الأحمر، منتظرا قرار اتحاد الكرة بخصوص عدد ‏الناشئين بالفريق.‏ وقال حمدي عبر قناة صدى البلد: «لا أعرف موقفي حتى ‏الآن في الأهلي، كله متوقف على قرار اتحاد الكرة بخصوص كم عدد الناشئين بالفريق الأول سيتم قيدهم».‏ وتابع: «لم تكن لدي فرص مع الأهلي لذلك فضلت الخروج معارا لكي أكون قريبا من المنتخب الأولمبي، وتجربة الكورة ‏افادتني كثيرا، وأتمنى تتويج الأهلي بلقب الدوري، وأثق في لاعبي الفريق في مثل هذه المواقف لتخطيها وتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب».
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أحمد حمدي

حمدي يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. وبصمة غالي في الجونة

أكد أحمد حمدي، لاعب النادي الأهلي، المعار لنادي الجونة، أنه لا يعلم موقفه حتى الآن مع النادي الأحمر، منتظرا قرار اتحاد الكرة بخصوص عدد ‏الناشئين بالفريق.‏ وقال حمدي عبر قناة صدى البلد: «لا أعرف موقفي حتى ‏الآن في الأهلي، كله متوقف على قرار اتحاد الكرة بخصوص كم عدد الناشئين بالفريق الأول سيتم قيدهم».‏ وتابع: «لم تكن لدي فرص مع الأهلي لذلك فضلت الخروج معارا لكي أكون قريبا من المنتخب الأولمبي، وتجربة الكورة ‏افادتني كثيرا، وأتمنى تتويج الأهلي بلقب الدوري، وأثق في لاعبي الفريق في مثل هذه المواقف لتخطيها وتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب».
اسلام-عيسى (6)

إسلام عيسى يظهر بقميص نادي بيراميدز (صورة)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر" صورة تجمع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، مع إسلام عيسى جناح المصري البورسعيدي، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم اللاعب بالانتقال لصفوف الفريق الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ولم تعلن الحسابات الرسمية لنادي بيراميدز عن إتمام الصفقة حتى الوقت الحالي، في الوقت الذي خرج حمد إبراهيم المدرب العام لنادي المصري البورسعيدي يوم السبت الماضي وأعلن انتقال إسلام عيسى لصفوف نادي بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه، بالإضافة لـ10 مليون جنيه إمتيازات أخرى.
حسام-البدرى

رئيس المقاولون: لم أتوقع هذا التصرف من البدري

أكد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، أن فريقه قدم موسمًا جيدًا، وظهر بشكل رائع في معظم المباريات، ولولا عدم التوفيق في بعضها لكان للمركز شأن آخر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز. وأشار صلاح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج super TIME الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، إلى أن عماد النحاس المدير الفني، أضاف الكثير لفريق ذئاب الجبل، مضيفًا: «كنا نأمل في الوصول للمربع الذهبي لكن يظل ما حققناه جيدا للغاية».
المصري وبتروجيت‎ (2)

إسلام عيسى إلى بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه

أعلن النادي المصري البورسعيدي عن انتقال نجمه إسلام عيسى، إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. حيث قال حمد إبراهيم، المدرب العام للمصري، خلال تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب انتقل بشكل رسمي إلى صفوف نادي بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه. وقال المدرب العام للمصري: "تم الاتفاق بين بيراميدز والمصري، على دفع بيراميدز 35 مليون جنيه، قيمة فورية للصفقة، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه متغيرات، وستكون مرتبطة بمستوى اللاعب مع فريقه، والأهداف والبطولات التي سيحققها معهم خلال المواسم المقبلة".
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