بيراميدز يشكر حسام البدري بعد الرحيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ ص

حسام البدري

وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز الشكر لحسام البدري رئيس جهاز الكرة السابق بالنادي على الفترة التي قضاها رئيسا لإدارة الكرة النادي وأعرب المجلس في بيانه عن خالص تقديره واعتزازه بالبدري. وأكد مجلس إدارة بيراميدز في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن الفترة التي قضاها البدري في النادي أثمرت عن نجاحات كبيرة على مدار العام الماضي متمنياً التوفيق والنجاح له في خطوته المقبلة بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته رغبة منه في العودة للعمل في المجال الفني.

وأوضح النادي أنه تفهم طلب الكابتن حسام البدري ورغبته في العودة لمجال التدريب في الفترة المقبلة بعد المجهود الضخم الذي بذله مؤخرًا وكان سببًا مع القائمين على إدارة النادي في وصول الفريق لهذه المرتبه بين كبار الكرة المصرية. وقرر حسام البدري، رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز والمدير الفني السابق للنادي