رياضة

بيراميدز يشكر حسام البدري بعد الرحيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ ص
حسام البدري
حسام البدري
وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز الشكر لحسام البدري رئيس جهاز الكرة السابق بالنادي على الفترة التي قضاها رئيسا لإدارة الكرة النادي وأعرب المجلس في بيانه عن خالص تقديره واعتزازه بالبدري. وأكد مجلس إدارة بيراميدز في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن الفترة التي قضاها البدري في النادي أثمرت عن نجاحات كبيرة على مدار العام الماضي متمنياً التوفيق والنجاح له في خطوته المقبلة بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته رغبة منه في العودة للعمل في المجال الفني.
وأوضح النادي أنه تفهم طلب الكابتن حسام البدري ورغبته في العودة لمجال التدريب في الفترة المقبلة بعد المجهود الضخم الذي بذله مؤخرًا وكان سببًا مع القائمين على إدارة النادي في وصول الفريق لهذه المرتبه بين كبار الكرة المصرية. وقرر حسام البدري، رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز والمدير الفني السابق للنادي
اقرأ المزيد
اسلام-عيسى (6)

إسلام عيسى يظهر بقميص نادي بيراميدز (صورة)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر" صورة تجمع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، مع إسلام عيسى جناح المصري البورسعيدي، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم اللاعب بالانتقال لصفوف الفريق الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ولم تعلن الحسابات الرسمية لنادي بيراميدز عن إتمام الصفقة حتى الوقت الحالي، في الوقت الذي خرج حمد إبراهيم المدرب العام لنادي المصري البورسعيدي يوم السبت الماضي وأعلن انتقال إسلام عيسى لصفوف نادي بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه، بالإضافة لـ10 مليون جنيه إمتيازات أخرى.
حمدالله‎

حمدالله ينضم لمعسكر النصر في البرتغال

وصل المهاجم المغربي عبدالرازق حمدالله لاعب النصر السعودي إلى البرتغال للانضمام إلى معسكر إعداد فريقه للموسم الجديد، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعب عقب مغادرته معسكر المنتخب المغربي قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري وتوج بلقبها المنتخب الجزائري للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة من اللقاء.
عدلي-القيعي

القيعي: مستوى التحكيم يؤكد أن الدوري مازال في الملعب

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، مازال في الملعب، مطالبًا جماهير القلعة الحمراء بعدم التعجل في الاحتفال في الفوز باللقب؛ لأن الأمور ليست سهلة على حد وصفه. وأوضح القيعي، خلال تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن الفريق الأحمر قضى فترة من الراحة، ثم خاض فترة إعداد خارجية، والأمور ستختلف في كل شيء عما كانت عليه قبل التوقف على كل المستويات فنيًّا ومعنويًّا وذهنيًّا.
اقرأ المزيد من الأخبار
حسام-البدرى

رئيس المقاولون: لم أتوقع هذا التصرف من البدري

أكد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، أن فريقه قدم موسمًا جيدًا، وظهر بشكل رائع في معظم المباريات، ولولا عدم التوفيق في بعضها لكان للمركز شأن آخر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز. وأشار صلاح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج super TIME الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، إلى أن عماد النحاس المدير الفني، أضاف الكثير لفريق ذئاب الجبل، مضيفًا: «كنا نأمل في الوصول للمربع الذهبي لكن يظل ما حققناه جيدا للغاية».
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

3 عقبات في صفقة انتقال علي جبر للأهلي

كشف مصدر داخل الأهلي أن هناك 3 عقبات تعترض إتمام التوصل لاتفاق يسمح بانتقال علي جبر من بيراميدز للقلعة الحمراء، مضيفًا لـ«التحرير» أن العقبة الأولى تتمثل في خلاف بين الأهلي وبيراميدز، حيث يطالب الأخير بدفع ما يقارب 40 مليون جنيه مقابل بيع جبر، وهو ما يرفضه الأهلي، الذي يعلم أن هذا الرقم هو نفسه الذي اشترى به بيراميدز اللاعب وبالتالي فالأهلي يعتقد أن بيراميدز يريد ربحية غير منصفة أو عادلة، خاصة أن مسؤولي القلعة الحمراء يعلمون أن بيراميدز يرغب في بيع اللاعب لأنه لا يريد الالتزام معه براتبه السنوي المقدر بـ15 مليون جنيه في الموسم الواحد.
حمدي-النقاز

حمدي النقاز: بالدم والروح الدوري مش هيروح

كتب حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «بالدم بالروح الدوري مش هيروح»، في رسالة منه بإصرار اللاعبين على حسم لقب الدوري العام. واستأنف الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص، السبت الماضي، وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، المدير الفني للفريق واللاعبين، أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة، لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز، وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة.
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (2)

الزمالك يفوز على دكسا القبرصي في ثالث ودياته

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز بهدف نظيف على نظيره دكسا القبرصي في المباراة الودية التي خاضها الفارس الأبيض في إطار استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز محمد عنتر الهدف الوحيد في الدقيفه السادسة من الشوط الثاني في ثالث مباريات الفريق الودية بمعسكر قبرص. وشهدت المباراة سيطرة كاملة من لاعبي الزمالك، وإهدار العديد من الفرص السهلة خلال شوطي اللقاء، حيث كان التفوق للفارس الأبيض على مدار الـ90 دقيقة، وأهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص خلال الشوط الأول من المباراة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org