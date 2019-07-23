رياضة

حمدي يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. وبصمة غالي في الجونة

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٧ ص
أحمد حمدي
أحمد حمدي
أكد أحمد حمدي، لاعب النادي الأهلي، المعار لنادي الجونة، أنه لا يعلم موقفه حتى الآن مع النادي الأحمر، منتظرا قرار اتحاد الكرة بخصوص عدد ‏الناشئين بالفريق.‏ وقال حمدي عبر قناة صدى البلد: «لا أعرف موقفي حتى ‏الآن في الأهلي، كله متوقف على قرار اتحاد الكرة بخصوص كم عدد الناشئين بالفريق الأول سيتم قيدهم».‏ وتابع: «لم تكن لدي فرص مع الأهلي لذلك فضلت الخروج معارا لكي أكون قريبا من المنتخب الأولمبي، وتجربة الكورة ‏افادتني كثيرا، وأتمنى تتويج الأهلي بلقب الدوري، وأثق في لاعبي الفريق في مثل هذه المواقف لتخطيها وتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب».
وواصل: «لم أكن متقبل فكرة الخروج من الأهلي واللعب لأي نادي في مصر، كان شعور غريب ارتداء قميص آخر، وفي نادي الجونة فقط نفكر في الفوز، حققنا ذلك على بيراميدز والمصري وقدمنا أداء جيد أمام الأهلي، وكدنا نفوز على الزمالك». وأضاف: «بطولة الدوري آخر أمل في تحقيق موسم جيد بالنسبة للنادي الأهلي
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أحمد حمدي‎

أحمد حمدي: البدري رفض عرض أودينيزي وأعادني للناشئين

أكد أحمد حمدي لاعب فريق النادي الأهلي، أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للدوري الإيطالي، موضحًا أن الاختلاف المادي كان عائق في انتقاله لنادي أودينيزي، كما أن حسام البدري أيضا رفض رحيله، وأنه ارتضى بما حدث. وقال حمدي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: «كان من الممكن أن أرحل للدوري الايطالي ولم أوفق، ولذلك رضيت بالأمر الواقع، وعقب عودتي للأهلي من فترة المعايشة لعبت مع الناشئين بفرمان من الكابتن حسام البدري».
حسام-البدرى

بيراميدز يشكر حسام البدري بعد الرحيل

وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز الشكر لحسام البدري رئيس جهاز الكرة السابق بالنادي على الفترة التي قضاها رئيسا لإدارة الكرة النادي وأعرب المجلس في بيانه عن خالص تقديره واعتزازه بالبدري. وأكد مجلس إدارة بيراميدز في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن الفترة التي قضاها البدري في النادي أثمرت عن نجاحات كبيرة على مدار العام الماضي متمنياً التوفيق والنجاح له في خطوته المقبلة بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته رغبة منه في العودة للعمل في المجال الفني.
اسلام-عيسى (6)

إسلام عيسى يظهر بقميص نادي بيراميدز (صورة)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر" صورة تجمع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، مع إسلام عيسى جناح المصري البورسعيدي، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم اللاعب بالانتقال لصفوف الفريق الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ولم تعلن الحسابات الرسمية لنادي بيراميدز عن إتمام الصفقة حتى الوقت الحالي، في الوقت الذي خرج حمد إبراهيم المدرب العام لنادي المصري البورسعيدي يوم السبت الماضي وأعلن انتقال إسلام عيسى لصفوف نادي بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه، بالإضافة لـ10 مليون جنيه إمتيازات أخرى.
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أحمد حمدي‎

أحمد حمدي: البدري رفض عرض أودينيزي وأعادني للناشئين

أكد أحمد حمدي لاعب فريق النادي الأهلي، أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للدوري الإيطالي، موضحًا أن الاختلاف المادي كان عائق في انتقاله لنادي أودينيزي، كما أن حسام البدري أيضا رفض رحيله، وأنه ارتضى بما حدث. وقال حمدي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: «كان من الممكن أن أرحل للدوري الايطالي ولم أوفق، ولذلك رضيت بالأمر الواقع، وعقب عودتي للأهلي من فترة المعايشة لعبت مع الناشئين بفرمان من الكابتن حسام البدري».
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ردًّا على لاعب الجونة متعب: "اسمي كابتن عماد"

علق عماد متعب لاعب الأهلى السابق على تغريدة أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة وصاحب هدف التعديل الأول لفريقه فى المباراة التى جمعته مع الزمالك أمس الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين. وجاء رد متعب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد تغريدة أحمد ياسر ريان التى وجهها لنجم الأهلى السابق قائلا له: "خلصت.. تمام يا عمدة"، ليرد صاحب الـ36 عاما ساخرا: "اسمها كابتن عماد يابنى".
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رئيس الزمالك بعد تعادل الجونة: مش هسيب نادر شوقي

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار عقب تعادل فريقه أمام الجونة، مساء الأحد، قائلًا: «تعادلنا بسبب حكم فاسد، لنا ركلتي جزاء، لم يتم احتسابهما، مش ده الحكم محمود عاشور بتاع زمان». وتابع، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «إيه الغل بتاع لاعيبة الجونة ده، مش هسيبك يا نادر يا شوقي لازم نادي الجونة يتطهر من تجار المخدرات دول». وواصل: «لجنة الحكام تعمدت إسناد المباراة لمحمود عاشور لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز وحسمها لصالح الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم الإثنين المقبل».
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نجيب ساويرس يسخر من تعادل الزمالك مع الجونة

علق نجيب ساويرس رجل الأعمال على نتيجة لقاء الزمالك والجونة والذى انتهى بالتعادل 2-2، والذي جمعهما مساء الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث سخر رجل الأعمال المصري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، من سقوط الزمالك وفقد نقطتين ثمينتين في مشواره ببطولة الدوري، واقتراب الأهلي من حسم اللقب لصالحه، كما تغنى نجيب ساويرس بفريق الجونة، وعبر عن سعادته بمساهمة الفريق في تعطيل الزمالك في المباراة، حيث يمتلك سميح ساويرس شقيق نجيب نادى الجونة .
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