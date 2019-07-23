حمدي يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. وبصمة غالي في الجونة

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٧ ص

أحمد حمدي

أكد أحمد حمدي، لاعب النادي الأهلي، المعار لنادي الجونة، أنه لا يعلم موقفه حتى الآن مع النادي الأحمر، منتظرا قرار اتحاد الكرة بخصوص عدد ‏الناشئين بالفريق.‏ وقال حمدي عبر قناة صدى البلد: «لا أعرف موقفي حتى ‏الآن في الأهلي، كله متوقف على قرار اتحاد الكرة بخصوص كم عدد الناشئين بالفريق الأول سيتم قيدهم».‏ وتابع: «لم تكن لدي فرص مع الأهلي لذلك فضلت الخروج معارا لكي أكون قريبا من المنتخب الأولمبي، وتجربة الكورة ‏افادتني كثيرا، وأتمنى تتويج الأهلي بلقب الدوري، وأثق في لاعبي الفريق في مثل هذه المواقف لتخطيها وتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب».

وواصل: «لم أكن متقبل فكرة الخروج من الأهلي واللعب لأي نادي في مصر، كان شعور غريب ارتداء قميص آخر، وفي نادي الجونة فقط نفكر في الفوز، حققنا ذلك على بيراميدز والمصري وقدمنا أداء جيد أمام الأهلي، وكدنا نفوز على الزمالك». وأضاف: «بطولة الدوري آخر أمل في تحقيق موسم جيد بالنسبة للنادي الأهلي