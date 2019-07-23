رياضة

أحمد حمدي: البدري رفض عرض أودينيزي وأعادني للناشئين

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤١ ص
أحمد حمدي
أحمد حمدي
أكد أحمد حمدي لاعب فريق النادي الأهلي، أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للدوري الإيطالي، موضحًا أن الاختلاف المادي كان عائق في انتقاله لنادي أودينيزي، كما أن حسام البدري أيضا رفض رحيله، وأنه ارتضى بما حدث. وقال حمدي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: «كان من الممكن أن أرحل للدوري الايطالي ولم أوفق، ولذلك رضيت بالأمر الواقع، وعقب عودتي للأهلي من فترة المعايشة لعبت مع الناشئين بفرمان من الكابتن حسام البدري».
وعن موقفه من اللعب للزمالك خلال مسيرته الكروية الفترة المقبلة، علق النجم الشاب: «من الصعب اللعب للزمالك، عائلتي بالكامل أهلاوية، كما أنني قضيت 13 عاما داخل جدران الأهلي وأنتمي للقلعة الحمراء». وتحدث حمدي عن مقارنته بعبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، قائلًا: «مفيش حاجة اسمها بديل
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أحمد حمدي

حمدي يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. وبصمة غالي في الجونة

أكد أحمد حمدي، لاعب النادي الأهلي، المعار لنادي الجونة، أنه لا يعلم موقفه حتى الآن مع النادي الأحمر، منتظرا قرار اتحاد الكرة بخصوص عدد ‏الناشئين بالفريق.‏ وقال حمدي عبر قناة صدى البلد: «لا أعرف موقفي حتى ‏الآن في الأهلي، كله متوقف على قرار اتحاد الكرة بخصوص كم عدد الناشئين بالفريق الأول سيتم قيدهم».‏ وتابع: «لم تكن لدي فرص مع الأهلي لذلك فضلت الخروج معارا لكي أكون قريبا من المنتخب الأولمبي، وتجربة الكورة ‏افادتني كثيرا، وأتمنى تتويج الأهلي بلقب الدوري، وأثق في لاعبي الفريق في مثل هذه المواقف لتخطيها وتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب».
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بيراميدز يشكر حسام البدري بعد الرحيل

وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز الشكر لحسام البدري رئيس جهاز الكرة السابق بالنادي على الفترة التي قضاها رئيسا لإدارة الكرة النادي وأعرب المجلس في بيانه عن خالص تقديره واعتزازه بالبدري. وأكد مجلس إدارة بيراميدز في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن الفترة التي قضاها البدري في النادي أثمرت عن نجاحات كبيرة على مدار العام الماضي متمنياً التوفيق والنجاح له في خطوته المقبلة بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته رغبة منه في العودة للعمل في المجال الفني.
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إسلام عيسى يظهر بقميص نادي بيراميدز (صورة)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر" صورة تجمع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، مع إسلام عيسى جناح المصري البورسعيدي، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم اللاعب بالانتقال لصفوف الفريق الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ولم تعلن الحسابات الرسمية لنادي بيراميدز عن إتمام الصفقة حتى الوقت الحالي، في الوقت الذي خرج حمد إبراهيم المدرب العام لنادي المصري البورسعيدي يوم السبت الماضي وأعلن انتقال إسلام عيسى لصفوف نادي بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه، بالإضافة لـ10 مليون جنيه إمتيازات أخرى.
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أحمد حمدي

حمدي يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. وبصمة غالي في الجونة

أكد أحمد حمدي، لاعب النادي الأهلي، المعار لنادي الجونة، أنه لا يعلم موقفه حتى الآن مع النادي الأحمر، منتظرا قرار اتحاد الكرة بخصوص عدد ‏الناشئين بالفريق.‏ وقال حمدي عبر قناة صدى البلد: «لا أعرف موقفي حتى ‏الآن في الأهلي، كله متوقف على قرار اتحاد الكرة بخصوص كم عدد الناشئين بالفريق الأول سيتم قيدهم».‏ وتابع: «لم تكن لدي فرص مع الأهلي لذلك فضلت الخروج معارا لكي أكون قريبا من المنتخب الأولمبي، وتجربة الكورة ‏افادتني كثيرا، وأتمنى تتويج الأهلي بلقب الدوري، وأثق في لاعبي الفريق في مثل هذه المواقف لتخطيها وتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب».
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ردًّا على لاعب الجونة متعب: "اسمي كابتن عماد"

علق عماد متعب لاعب الأهلى السابق على تغريدة أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة وصاحب هدف التعديل الأول لفريقه فى المباراة التى جمعته مع الزمالك أمس الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين. وجاء رد متعب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد تغريدة أحمد ياسر ريان التى وجهها لنجم الأهلى السابق قائلا له: "خلصت.. تمام يا عمدة"، ليرد صاحب الـ36 عاما ساخرا: "اسمها كابتن عماد يابنى".
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ياسر ريان: عودة نجلي للأهلي بيد الإدارة

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، ووالد أحمد ريان مهاجم القلعة الحمراء المعار لصفوف الجونة، أن نجله لم يتعمد إثارة أزمة مع لاعبي نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد. وقال ياسر ريان خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة تايم سبورت الفضائية: "لاعبو الجونة تعودوا على الفوز وعدم الخسارة، ولعبوا أمام فرق الدوري جميعها بنفس الأداء، وليس أمام الزمالك فقط، والضغط في المباراة كان على لاعبي الزمالك لأنه يُنافس على بطولة الدوري، والجونة ساهم في إهداء الدوري للأهلي، ومباراته أمام المقاولون العرب مصيرية لأنها ستحسم الدوري له".
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رئيس الزمالك: المنتخب السبب.. والنحاس هيفوت للأهلي

حمل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولية تعادل فريقه أمام الجونة، للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الفريق دفع ثمن رفض اتحاد الكرة قيد حارس بدلًا من محمود عبد الرحيم «جنش» الذي أصيب بقطع في وتر إكليس بمعسكر منتخب الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية 2019. وأضاف، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب سيقوم بتفويت مباراة فريقه أمام الأهلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، كما سيتم إسناد اللقاء لحكم فاسد، على حد وصفه.
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