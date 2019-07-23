أحمد حمدي: البدري رفض عرض أودينيزي وأعادني للناشئين

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤١ ص

أحمد حمدي

أكد أحمد حمدي لاعب فريق النادي الأهلي، أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للدوري الإيطالي، موضحًا أن الاختلاف المادي كان عائق في انتقاله لنادي أودينيزي، كما أن حسام البدري أيضا رفض رحيله، وأنه ارتضى بما حدث. وقال حمدي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: «كان من الممكن أن أرحل للدوري الايطالي ولم أوفق، ولذلك رضيت بالأمر الواقع، وعقب عودتي للأهلي من فترة المعايشة لعبت مع الناشئين بفرمان من الكابتن حسام البدري».

وعن موقفه من اللعب للزمالك خلال مسيرته الكروية الفترة المقبلة، علق النجم الشاب: «من الصعب اللعب للزمالك، عائلتي بالكامل أهلاوية، كما أنني قضيت 13 عاما داخل جدران الأهلي وأنتمي للقلعة الحمراء». وتحدث حمدي عن مقارنته بعبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، قائلًا: «مفيش حاجة اسمها بديل