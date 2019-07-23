الغندور لمنتقديه: بتفهموا كورة أكتر مني بمناسبة إيه؟

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ ص

خالد الغندور

بحدة شديدة، علق الإعلامي خالد الغندور، ولاعب نادي الزمالك السابق، على الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة من جماهير النادي الأبيض. وقال الغندور، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه على قناة المحور، إنه ليس ضد من يختلف معه حبا في نادي الزمالك، لكنه ضد من يختلف معه من الممولين لأغراض محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: «أنا لا أخشى أحد ونظرتي للحياة الكروية في مصر اختلفت، ويجب أن يدرك البعض أن البرنامج الذي أعمل به هو إعلام داعم للنادي الأبيض».

وأوضح، أن إجراء رئيس نادي الزمالك لمداخلات في البرنامج أمر طبيعي، وهو ما يحدث في قنوات الأندية العالمية مثل برشلونة وريال مدريد، وأيضًا قناة الأهلي، ولا يصدر من هذه القنوات أي انتقادات لرئيس النادي. وتابع: «مع احترامي لأي مشجع صغير أو كبير، أنا بشتغل في الإعلام من 14 سنة، وكنت لاعبا في الزمالك