رياضة

الغندور لمنتقديه: بتفهموا كورة أكتر مني بمناسبة إيه؟

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ ص
خالد الغندور
خالد الغندور
بحدة شديدة، علق الإعلامي خالد الغندور، ولاعب نادي الزمالك السابق، على الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة من جماهير النادي الأبيض. وقال الغندور، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه على قناة المحور، إنه ليس ضد من يختلف معه حبا في نادي الزمالك، لكنه ضد من يختلف معه من الممولين لأغراض محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: «أنا لا أخشى أحد ونظرتي للحياة الكروية في مصر اختلفت، ويجب أن يدرك البعض أن البرنامج الذي أعمل به هو إعلام داعم للنادي الأبيض».
وأوضح، أن إجراء رئيس نادي الزمالك لمداخلات في البرنامج أمر طبيعي، وهو ما يحدث في قنوات الأندية العالمية مثل برشلونة وريال مدريد، وأيضًا قناة الأهلي، ولا يصدر من هذه القنوات أي انتقادات لرئيس النادي. وتابع: «مع احترامي لأي مشجع صغير أو كبير، أنا بشتغل في الإعلام من 14 سنة، وكنت لاعبا في الزمالك
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أحمد حمدي‎

أحمد حمدي: البدري رفض عرض أودينيزي وأعادني للناشئين

أكد أحمد حمدي لاعب فريق النادي الأهلي، أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للدوري الإيطالي، موضحًا أن الاختلاف المادي كان عائق في انتقاله لنادي أودينيزي، كما أن حسام البدري أيضا رفض رحيله، وأنه ارتضى بما حدث. وقال حمدي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: «كان من الممكن أن أرحل للدوري الايطالي ولم أوفق، ولذلك رضيت بالأمر الواقع، وعقب عودتي للأهلي من فترة المعايشة لعبت مع الناشئين بفرمان من الكابتن حسام البدري».
أحمد حمدي

حمدي يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. وبصمة غالي في الجونة

أكد أحمد حمدي، لاعب النادي الأهلي، المعار لنادي الجونة، أنه لا يعلم موقفه حتى الآن مع النادي الأحمر، منتظرا قرار اتحاد الكرة بخصوص عدد ‏الناشئين بالفريق.‏ وقال حمدي عبر قناة صدى البلد: «لا أعرف موقفي حتى ‏الآن في الأهلي، كله متوقف على قرار اتحاد الكرة بخصوص كم عدد الناشئين بالفريق الأول سيتم قيدهم».‏ وتابع: «لم تكن لدي فرص مع الأهلي لذلك فضلت الخروج معارا لكي أكون قريبا من المنتخب الأولمبي، وتجربة الكورة ‏افادتني كثيرا، وأتمنى تتويج الأهلي بلقب الدوري، وأثق في لاعبي الفريق في مثل هذه المواقف لتخطيها وتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب».
حسام-البدرى

بيراميدز يشكر حسام البدري بعد الرحيل

وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز الشكر لحسام البدري رئيس جهاز الكرة السابق بالنادي على الفترة التي قضاها رئيسا لإدارة الكرة النادي وأعرب المجلس في بيانه عن خالص تقديره واعتزازه بالبدري. وأكد مجلس إدارة بيراميدز في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن الفترة التي قضاها البدري في النادي أثمرت عن نجاحات كبيرة على مدار العام الماضي متمنياً التوفيق والنجاح له في خطوته المقبلة بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته رغبة منه في العودة للعمل في المجال الفني.
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الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون عن تصريحات رئيس الزمالك: راجل جميل بيشجعنا

تحدث محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن التجديد لطاهر محمد طاهر، نجم الفريق، مؤكدًا أن والد اللاعب لم يضع أي شروط وترك التقدير للنادي، وهو ما رحب به النجم الشاب، وتم تجديد التعاقد في هدوء، وهو أمر منطقى في تعاملات النادي مع واحد من أبنائه. وأوضح صلاح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج super TIME الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، أن طاهر محمد طاهر، لاعب طموح ويسعى للاحتراف في أوروبا ولا يتوقف سعيه عند اللعب في الدوري المصري، ويملك الإمكانيات التي تؤهله لتحقيق طموحاته.
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ردًّا على لاعب الجونة متعب: "اسمي كابتن عماد"

علق عماد متعب لاعب الأهلى السابق على تغريدة أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة وصاحب هدف التعديل الأول لفريقه فى المباراة التى جمعته مع الزمالك أمس الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين. وجاء رد متعب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد تغريدة أحمد ياسر ريان التى وجهها لنجم الأهلى السابق قائلا له: "خلصت.. تمام يا عمدة"، ليرد صاحب الـ36 عاما ساخرا: "اسمها كابتن عماد يابنى".
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رئيس الزمالك: المنتخب السبب.. والنحاس هيفوت للأهلي

حمل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولية تعادل فريقه أمام الجونة، للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الفريق دفع ثمن رفض اتحاد الكرة قيد حارس بدلًا من محمود عبد الرحيم «جنش» الذي أصيب بقطع في وتر إكليس بمعسكر منتخب الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية 2019. وأضاف، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب سيقوم بتفويت مباراة فريقه أمام الأهلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، كما سيتم إسناد اللقاء لحكم فاسد، على حد وصفه.
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رئيس الزمالك بعد تعادل الجونة: مش هسيب نادر شوقي

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار عقب تعادل فريقه أمام الجونة، مساء الأحد، قائلًا: «تعادلنا بسبب حكم فاسد، لنا ركلتي جزاء، لم يتم احتسابهما، مش ده الحكم محمود عاشور بتاع زمان». وتابع، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «إيه الغل بتاع لاعيبة الجونة ده، مش هسيبك يا نادر يا شوقي لازم نادي الجونة يتطهر من تجار المخدرات دول». وواصل: «لجنة الحكام تعمدت إسناد المباراة لمحمود عاشور لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز وحسمها لصالح الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم الإثنين المقبل».
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