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فوضى في حركة القطارات بإيطاليا بسبب حريق بفلورنسا

تحرير:التحرير ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ ص
قطارات إيطاليا - أرشيفية
قطارات إيطاليا - أرشيفية
عانى المسافرون على متن القطارات الإيطالية من تأخير طويل وإلغاء لأكثر من عشرين رحلة قطار فائق السرعة أمس الإثنين بعدما اشتعل حريق في البنية التحتية المحيطة بمدينة فلورنسا. وقالت شركة (أر.إف.آي) للسكك الحديدية في بيان إن الحريق اندلع في الصباح الباكر من يوم الإثنين في وحدة التحكم في الشبكة، مضيفة أن المؤشرات الأولية أظهرت أنه من المحتمل أن يكون متعمدا، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأثر الاضطراب الناجم عن الحريق على السفر بالسكك الحديدية في جميع أنحاء إيطاليا، بما في ذلك جميع المدن الرئيسية، وذلك في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه نقابات النقل عن تنظيم إضراب يومي الأربعاء والجمعة.وقالت شركة "أر.إف.آي"، إنه في البداية تم وقف حركة القطارات في المنطقة المحيطة بفلورنسا للسماح للسلطات بإجراء
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وصل قطار انتخابات رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا إلى محطته الأخيرة، حيث يدلي أعضاء الحزب بأصواتهم اليوم لاختيار رئيس وزراء البلاد، على أن تعلن النتائج غدا الثلاثاء. سيختار أعضاء الحزب، البالغ عددهم نحو 160 ألف عضو، بين جيريمي هانت وبوريس جونسون، لتحديد من سيكون رئيس وزراء المملكة المتحدة المقبل لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وينظر إلى جونسون على أنه المرشح الأقرب للفوز بالمنصب، حيث وصل إلى المرحلة الأخيرة من التصويت بسهولة، بعد أن حصل على أصوات أكثر من 100 عضو في البرلمان من حزب المحافظين في كل جولة.
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عامل يقتل زوجته حرقا بـ«البنزين» في المنيا

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تفاصيل حريق «كيوتو».. الأسوأ منذ عقدين في اليابان

مرت اليابان على مدار تاريخها الطويل بالعديد من حوادث القتل الجماعي، التي تنوعت بين الحرق العمد وحوادث الطعن، التي أسقطت عشرات الضحايا. وأمس الخميس، كانت اليابان على موعد مع واحد من أسوأ حوادث القتل الجماعي في تاريخها، وأكثرها دموية منذ أكثر من 20 عاما، إذ أضرم شخص مجهول النيران في أستوديو رسوم متحركة مشهور في مدينة "كيوتو"، ما أسفر عن مقتل 33 شخصًا، وهو ما تسبب في حالة من الحزن في جميع أنحاء العالم بعد فقدان الأرواح والأستوديو الذي قال العديد من المتابعين إنهم كانوا يضعون موظفيه في المرتبة الأولى، لأنه كان قوة رئيسية في هذه الصناعة.
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مقتل 33 شخصا في حريق استوديو باليابان (فيديو)

لقي 33 شخص على الأقل مصرعهم وأصيب 35 آخرون بجروح، في حريق متعمد باستوديو "كيوتو أنيميشن" للرسوم المتحركة في اليابان، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت الشرطة اليابانية، اليوم الخميس، إن من بين الضحايا 12 من الذكور و20 من الإناث وشخص واحد غير معروف. ووفقا لشاهد تحدث إلى الشرطة، فإن المشتبه فيه كان يصيح "موتوا" عندما كان يسكب البنزين في الطابق الأرضي للمبنى. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن رجلا صاح "موتوا" وهو يسكب الوقود على استوديو لإنتاج الرسوم المتحركة وأضرم النار في المبنى.
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مصرع 12 شخصًا وإصابة 35 في حريق استوديو باليابان

لقى 12 شخصًا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 35 آخرين؛ إثر اندلاع حريق في ستوديو لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيودو اليابانية، وذلك وفقا لما أعلنته سلطات الإطفاء باليابان. ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "أن اتش كيه" اليوم الخميس، عن مصادر بالشرطة قولها، إن شخصا سكب ما يعتقد أنه بنزين حول الاستوديو، فيما يعتقد أن المشتبه به يبلغ من العمر 41 عاما، وهو يتلقى العلاج في المستشفى من إصابات ألمت به بسبب الحريق، موضحا أنه تم الدفع بنحو 30 سيارة إطفاء إلى الموقع، حيث يعكف رجال الإطفاء على محاولة إخماد الحريق.
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