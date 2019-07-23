فوضى في حركة القطارات بإيطاليا بسبب حريق بفلورنسا

تحرير:التحرير ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ ص

قطارات إيطاليا - أرشيفية

عانى المسافرون على متن القطارات الإيطالية من تأخير طويل وإلغاء لأكثر من عشرين رحلة قطار فائق السرعة أمس الإثنين بعدما اشتعل حريق في البنية التحتية المحيطة بمدينة فلورنسا. وقالت شركة (أر.إف.آي) للسكك الحديدية في بيان إن الحريق اندلع في الصباح الباكر من يوم الإثنين في وحدة التحكم في الشبكة، مضيفة أن المؤشرات الأولية أظهرت أنه من المحتمل أن يكون متعمدا، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأثر الاضطراب الناجم عن الحريق على السفر بالسكك الحديدية في جميع أنحاء إيطاليا، بما في ذلك جميع المدن الرئيسية، وذلك في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه نقابات النقل عن تنظيم إضراب يومي الأربعاء والجمعة.وقالت شركة "أر.إف.آي"، إنه في البداية تم وقف حركة القطارات في المنطقة المحيطة بفلورنسا للسماح للسلطات بإجراء