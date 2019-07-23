وفاة المناضل الفلسطيني بسام الشكعة عن عمر يناهز 90 عامًا

تحرير:التحرير ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ ص

المناضل الفلسطيني بسام الشكعة

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الإثنين، بسام الشكعة، أحد الوجوه البارزة في تاريخ القضية الفلسطينية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكان أعلن في وقت سابق عن رحيل الشكعة عن عمر يناهز 90 عاما وذلك في المستشفى الانجيلي العربي في نابلس. وكان بسام الشكعة انتخب رئيسا لبلدية نابلس عام 1976 وفي عام 1980 تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة على يد الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى بتر قدميه.

وقال بعد ذلك مقولته المشهورة عقب محاولة الاغتيال "إن استطاعوا قطع أقدامي فلن يستطيعوا قطع نضالى وسأكمل رسالتى في الدفاع عن فلسطين حرة عربية"، وفقا لوكالة معا.ونقلت وكالة وفا عن الرئيس الفلسطيني تأكيده على عمق انتماء "الفقيد الكبير لوطنه فلسطين، ودفاعه المتواصل عن قضية شعبه العادلة، وتمسكه وإصراره على