هذا اليوم.. ذكرى ثورة 23 يوليو واختراع الآلة الكاتبة

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ ص

ضباط ثورة يوليو

في مثل هذا اليوم 23 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1291: المسلمون يفتحون مدينة بيروت التي كانت تحت السيطرة الصليبية. في عام 1829: ويليام بيرت يسجل براءة اختراع الآلة الكاتبة في الولايات المتحدة. في عام 1952: حركة الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب تقوم بانقلاب عسكري سمى بـ ثورة 23 يوليو، والذي أطاح بالنظام الملكي الذي كان الملك فاروق الأول في هذا الوقت على رأسه.

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