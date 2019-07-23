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هذا اليوم.. ذكرى ثورة 23 يوليو واختراع الآلة الكاتبة

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ ص
ضباط ثورة يوليو
ضباط ثورة يوليو
في مثل هذا اليوم 23 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1291: المسلمون يفتحون مدينة بيروت التي كانت تحت السيطرة الصليبية. في عام 1829: ويليام بيرت يسجل براءة اختراع الآلة الكاتبة في الولايات المتحدة. في عام 1952: حركة الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب تقوم بانقلاب عسكري سمى بـ ثورة 23 يوليو، والذي أطاح بالنظام الملكي الذي كان الملك فاروق الأول في هذا الوقت على رأسه.
في عام  2005: تفجيرات في شرم الشيخ في مصر تؤدي إلى مقتل 88 شخص وجرح أكثر من 200.في عام 1921: ولد عاطف سالم، مخرج مصري.في عام 1935: ولدت ابتسام الهواري، صحفية مصرية.في عام 1941: ولدت مديحة حمدي، ممثلة مصرية.في عام 1953: ولدت سمية الألفي، ممثلة مصرية.في عام 1971: ولد أحمد عز، ممثل مصري.في عام 1977:
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تعامد-الشمس-على-مذبح-مارجرس (2)

أسرار كنيسة مارجرجس بصهرجت.. هنا تتعامد الشمس 3 مرات سنويا

تعامدت أشعة الشمس لعدة دقائق، اليوم الإثنين، على مذبح الشهيد مارجرجس في كنيسة مارجرجس بقرية صهرجت الكبرى إيباراشية ميت غمر بمحافظة الدقهلية، في ذكرى وصول جثمانه إلى مصر، وقام بالقداس وتطييب الرُفات نيافة الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، حيث تتعامد الشمس على الكنيسة ثلاث مرات سنويًّا، في شهور متتالية، هي: يونيو ويوليو وأغسطس، على المذابح الثلاثة: "الملاك ميخائيل" و"عيد الشهيد مارجرجس" و"عيد السيدة العذراء"، من فتحات في قباب فوق تلك المذابح.
عبد الفتاح السيسى (4)

بمناسبة العيد و23 يوليو.. عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليه، ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 351 لسنة 2019، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من العيد السابع والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952ـ وعيد الأضحي المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1440 هجرية، وذلك بعد الإطلاع على الدستور، وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وعدد من القوانين الأخرى المعنية.
مترو-الانفاق

بعد انتظام القطارات.. المترو يكشف سبب توقف الحركة بالخط الأول

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تفاصيل العطل الذي شهدته حركة القطارات بالخط الأول، مساء اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن الحركة توقفت في اتجاه المرج فقط، بعد حدوث عطل فني بأحد القطارات في محطة جمال عبد الناصر، وأكدت الشركة في بيان رسمي، عودة الحركة مجددا ونتظامها بعد سحب القطار المعطل، موضحة أن الحركة توقفت لمدة 20 دقيقة فقط بمحطة جمال عبدالناصر، وأنه تم الدفع بفرق طوارئ للتعامل مع العطل، وتم سحب القطار المعطل وعودة الحركة إلى طبيعتها.
نقابة-الصيادلة

6 سنوات للصيدلة.. خطوة للتحسين أم للتطفيش؟

تغييرات كبيرة تشهدها خريطة كليات القمة هذا العام، لتتوافق مع توجه الدولة ورغبتها فى عمل موازنة بين احتياجات سوق العمل وخريجي الكليات، والتغييرات بدأت بإعلان وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات عن زيادة عدد سنوات الدراسة بكليات الصيدلة لتصبح 6 سنوات بدلا من 5 بداية من هذا العام، وتغيير كامل فى نظام الدراسة ليحتوى على مقررات اختيارية، ويكون فى نهايته مشروع تخرج يتضمن مشروعا بحثيا تعليميا بإشراف مشترك بين الكلية وجهة التدريب، والنظام الجديد ينص على ضرورة اجتياز الطالب اختبارا قوميا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة «Pre- Licensure Exam».
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هزيمة جيش المماليك في معركة إمبابة

مثل هذا اليوم.. هزيمة جيش المماليك في معركة إمبابة

في مثل هذا اليوم 21 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1798: هزيمة جيش المماليك في معركة إمبابة وذلك أثناء الحملة الفرنسية على مصر، وقاد الجانب الفرنسي في هذه المعركة نابليون بونابرت. في عام 1944: إعدام كلاوس شتاوفنبرج بتهمة التخطيط لاغتيال أدولف هتلر. في عام 1960: انتخاب سيريمافو باندرانايكا رئيسة لوزراء سريلانكا بعد مقتل زوجها، وأصبحت بذلك أول رئيسة وزراء في العالم.
البنك-المركزى

البورصة والبنوك إجازة رسمية يوم الثلاثاء

تقرر اعتبار، يوم الثلاثاء، المقبل الموافق 23 يوليو عطلة رسمية بالبنوك وجميع وحدات الجهاز المصرفي والبورصة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو. وأوضح مصدر مسؤول بالبورصة والبنك المركزي، أنه سيتم استئناف العمل بالبورصة والجهاز المصرفي يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري. وكان المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أصدر قرارا باعتبار، يوم الثلاثاء، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال؛ بمناسبة ذكرى ثورة يوليو.
الشيخ محمود علي البنا1

حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة الشيخ محمود علي البنا

في مثل هذا اليوم 20 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1944: نجاة الزعيم النازي أدولف هتلر من محاولة اغتيال قادها الضابط في الجيش كلاوس شتاوفنبرج. في عام 1951: اغتيال ملك الأردن عبد الله الأول وهو في طريقه إلى صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس. في عام 1911: ولد سهير القلماوي، أديبة مصرية.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

رسميا.. الثلاثاء المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

قررت وزارة القوى العاملة، منح العاملين في القطاع الخاص، إجازة رمسية يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، إذ قالت في بيان اليوم الجمعة، إن عيد الثورة إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل، لكنها وضعت شرطا إذ أشارت إلى أنه يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره، عن هذا اليوم مثلي الأجر، واصدرت الوزارة، منشورا رسميا لمديرياتها بالمحافظات لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
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