سر رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع بيل

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ ص

جاريث بيل

كشفت صحيفة "Evening Standard" الإنجليزية، اليوم الاثنين، سبب رفض النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، على الرغم من أن اسم بيل ارتبط بمانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، حيث سعى الشياطين الحمر لضمه أكثر من مرة، لكن سولسكاير رفض التعاقد معه هذا الصيف، وبحسب "Evening Standard"، فإن سولسكاير يرغب في تقليل المُعدل العمري للاعبي الفريق، ولذلك لن يقبل بضم بيل صاحب الـ30 عاما.

وأشارت "Evening Standard" إلى أن مدرب الميرينجي، زين الدين زيدان، يسعى لاستخدام ورقة بيل في الظفر بخدمات بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، لكن إدارة النادي الإنجليزي، متمسكة بالحصول على 170 مليون جنيه إسترليني، مقابل التخلي عن بوجبا، وسترفض وجود لاعبين ضمن الصفقة. وخرجت تقارير صحفية تشير إلى صفقة

وأشارت "Evening Standard" إلى أن مدرب الميرينجي، زين الدين زيدان، يسعى لاستخدام ورقة بيل في الظفر بخدمات بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، لكن إدارة النادي الإنجليزي، متمسكة بالحصول على 170 مليون جنيه إسترليني، مقابل التخلي عن بوجبا، وسترفض وجود لاعبين ضمن الصفقة.



وخرجت تقارير صحفية تشير إلى صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وباريس، ينتقل بمقتضاها نيمار للنادي الملكي، مقابل انضمام بيل إلى سان جيرمان.



وكشف جوناثان بارنيت، وكيل بيل، حقيقة انتقال الويلزي إلى سان جيرمان، حيث ذكر أنه لم يكن على علم بالأنباء التي أفادت بمقايضة محتملة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، مضيفًا: "ليس لدي خطة للإسراع برحيل بيل من ريال مدريد، الآن أنا جالس على الأريكة أشاهد بطولة بريطانيا المفتوحة للجولف".

