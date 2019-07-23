رياضة

سر رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع بيل

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ ص
جاريث بيل
جاريث بيل
كشفت صحيفة "Evening Standard" الإنجليزية، اليوم الاثنين، سبب رفض النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، على الرغم من أن اسم بيل ارتبط بمانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، حيث سعى الشياطين الحمر لضمه أكثر من مرة، لكن سولسكاير رفض التعاقد معه هذا الصيف، وبحسب "Evening Standard"، فإن سولسكاير يرغب في تقليل المُعدل العمري للاعبي الفريق، ولذلك لن يقبل بضم بيل صاحب الـ30 عاما.
وأشارت "Evening Standard" إلى أن مدرب الميرينجي، زين الدين زيدان، يسعى لاستخدام ورقة بيل في الظفر بخدمات بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، لكن إدارة النادي الإنجليزي، متمسكة بالحصول على 170 مليون جنيه إسترليني، مقابل التخلي عن بوجبا، وسترفض وجود لاعبين ضمن الصفقة. وخرجت تقارير صحفية تشير إلى صفقة
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يورجن كلوب‎

كلوب ينتقد قلة فترات الراحة في الدوري الإنجليزي

أعرب المدرب الألماني يورجين كلوب عن قلقه الشديد من وقت الراحة القصير الذي حصل عليه لاعبو ليفربول، والذي قال عنه كلوب: "الوضع الحالي للفريق غير مقبول على المدى البعيد، فلا توجد مشكلة في الوقت الحالي من عدم تواجد النجوم في الفترة الإعدادية للموسم، فالكل متواجد بعيدًا عن ثلاثي خط الهجوم، وسيكون من الصعب عند عودتهم، إخبارهم هيا بنا نجري من جديد، بعد الصعوبات التي واجهوها خلال الصيف، بالتأكيد البداية ستكون صعبة للغاية، وعلينا تغيير ذلك في المستقبل"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
إيمري (1)

أوناي إيمري يتغنى بصفقة آرسنال المنتظرة

قال الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي آرسنال، إنَّه معجب بأداء داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، إذ يعمل النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، على ضم لاعب جديد. وقال مدرب آرسنال قبل مواجهة ريال مدريد في كأس الأبطال الدولية في واشنطن اليوم الثلاثاء: "نتحدث عن إمكانية التعاقد مع لاعب واحد. لدينا بعض الأسماء والنادي يعمل على ذلك، وسيبايوس لاعب جيد للغاية. أعرفه منذ بدايته في (ريال) بيتيس ثم في ريال مدريد، وقدم أداء رائعا مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما ونال مع الفريق لقب بطولة أوروبا 2019".
فان-دايك‎

فان دايك يحلم بالفوز بالكرة الذهبية

أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أن الفوز بالكرة الذهبية يعد حلمًا بالنسبة له، ولكنه يفضل دائمًا الفوز بالألقاب مع ليفربول عن أي شيء آخر، ويأتي ذلك بعدما حظى المدافع الأغلى في العالم بموسم استثنائي الموسم الماضي، نجح خلاله في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وخسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي، كما خسر مع منتخب بلاده نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليعد الهولندي من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وخلافة النجم الكرواتي لوكا مودريتش، وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
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ديفيد-دي-خيا

دي خيا يبحث عن استعادة الأمجاد الغائبة مع يونايتد

قال الدولي الإسباني، ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إنه يرحب بارتداء شارة قيادة الشياطين الحمر، وسط تقارير إعلامية تشير إلى اقترابه من تمديد تعاقده لمدة ست سنوات. وارتبط اسم ديفيد دي خيا، بالرحيل عن أولد ترافورد لكنه قال إنه يريد مساعدة مانشستر يونايتد على العودة لقمة الكرة الإنجليزية خلال لقاء مع الجماهير في سنغافورة. ورحل أنطونيو فالنسيا القائد السابق عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي ويعد ديفيد دي خيا من بين أبرز المرشحين لخلافته بجانب الرباعي آشلي يانج والإسباني خوان ماتا وكريس سمولينج والفرنسي بول بوجبا.
خوان-ماتا

خوان ماتا: بوجبا لن يرحل عن اليونايتد

كشف اللاعب الإسباني خوان ماتا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن احتمالية انتقال زميله الفرنسي بول بوجبا، ويعد نادى ريال مدريد الإسبانى من أبرز الفرق التى تبحث عن خدمات بوجبا. وقال صاحب الـ30 عاما في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أعتقد أنه سعيد في مانشستر يونايتد، ولكنني لا أستطيع التحدث بالنيابة عن أشخاص آخرين، أتحدث فقط عن نفسي، كزميل وصديق أتمنى أن يبقى وأن يكون سعيدا؛ لأنه لاعب جيد للغاية بالنسبة لنا".
جاريث-بيل (5)

عرض ضخم من الدوري الصيني بانتظار جاريث بيل

تلقى النجم الويلزي جاريث بيل عرضًا للانتقال إلى الدوري الصيني مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى مليون جنيه إسترليني، وذلك عبر نادي بكين جوان، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، رغبته في رحيل بيل البالغ من العمر 30 عامًا، مع وجود اهتمام من بعض الأندية بضمه؛ مثل بايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان الذي قد يتعاقد معه في صفقة تبادلية مع نيمار، ويحصل بيل في الوقت الحالي على أجر أسبوعي يصل إلى 650 ألف جنيه إسترليني، وفي حال وافق على العرض الصيني، سيصبح أعلى اللاعبين أجرًا في العالم.
ديبالا (2)

باولو ديبالا يرفض الرحيل إلى البريميرليج

تلقى نادي مانشستر يونايتد ردا حاسما من جانب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، بشأن الانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل. ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد تواصل مع ديبالا في الأيام الماضية، لإقناعه باللعب في أولد ترافورد خلال الموسم المقبل، وأشارت إلى أن ديبالا رد على مسؤولي الشياطين الحمر بأنه يريد البقاء مع يوفنتوس وإثبات قدراته مجددا، رفقة السيدة العجوز، بعد أن قدم موسما مخيبا تحت قيادة ماسيمليانو أليجري، ولكنه يراهن على العودة إلى طريق التألق مع المدرب الجديد، ماوريسيو ساري.
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