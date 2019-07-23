إيران: نراقب كل سفن أمريكا التي تعبر مياه الخليج

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ ص

الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال قائد البحرية الإيرانية، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تراقب كل السفن الأمريكية التي تعبر مياه الخليج، ولديها أرشيف صور لتحركاتها، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الآليات التي تراقب إيران بها السفن. من ناحية أخرى، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، يأسه تجاه إيران، مؤكدا أنه أصبح يشعر بصعوبة أكبر في مسألة التفكير بالتفاوض مع طهران، بعدما وصلت حدة التوترات معها إلى مرحلة متقدمة، في أعقاب سلسلة من الحوادث كان آخرها قبل ساعات، بإعلان إيران اعتقال 17 شخصا.

وأشارت إلى أنهم جزء من خلية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: "أصبح من الأكثر صعوبة بالنسبة لي أن أرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران"، يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رفضه القبض على المواطنين الأمريكيين.وقال بومبيو،