دي خيا يبحث عن استعادة الأمجاد الغائبة مع يونايتد

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص

ديفيد دي خيا

قال الدولي الإسباني، ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إنه يرحب بارتداء شارة قيادة الشياطين الحمر، وسط تقارير إعلامية تشير إلى اقترابه من تمديد تعاقده لمدة ست سنوات. وارتبط اسم ديفيد دي خيا، بالرحيل عن أولد ترافورد لكنه قال إنه يريد مساعدة مانشستر يونايتد على العودة لقمة الكرة الإنجليزية خلال لقاء مع الجماهير في سنغافورة. ورحل أنطونيو فالنسيا القائد السابق عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي ويعد ديفيد دي خيا من بين أبرز المرشحين لخلافته بجانب الرباعي آشلي يانج والإسباني خوان ماتا وكريس سمولينج والفرنسي بول بوجبا.

وقال ديفيد دي خيا: "ارتديت شارة القيادة في بعض المباريات. بالتأكيد من الرائع أن أكون قائدا لفريق مثل مانشستر يونايتد وأدافع عن هذا الشعار. هذا أمر مذهل لذا بالتأكيد سأكون سعيدا للغاية، وهذا هو موسمي التاسع.. أشعر أنني أحد أكثر اللاعبين خبرة.. علينا التطور كثيرا". وأردف حارس مرمى مانشستر يونايتد صاحب

وقال ديفيد دي خيا: "ارتديت شارة القيادة في بعض المباريات. بالتأكيد من الرائع أن أكون قائدا لفريق مثل مانشستر يونايتد وأدافع عن هذا الشعار. هذا أمر مذهل لذا بالتأكيد سأكون سعيدا للغاية، وهذا هو موسمي التاسع.. أشعر أنني أحد أكثر اللاعبين خبرة.. علينا التطور كثيرا".



وأردف حارس مرمى مانشستر يونايتد صاحب الـ28 عامًا: "نحن مانشستر يونايتد وعلينا المنافسة على الألقاب.. عندما ترتدي هذا الشعار فهذا يعني القتال من أجل كل شيء وتقديم أفضل ما لديك وإعادة الفريق إلى القمة".



ويلعب مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني أولي جونار سولسكاير، الذي لم يخسر خلال جولته الآسيوية استعدادا لبداية الموسم وفاز على بيرث جلوري وليدز يونايتد وإنترناسيونالي، ضد توتنهام هوتسبير في شنغهاي بعد غد الخميس.

