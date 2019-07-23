رياضة

لماذا رفض دي ليخت الانتقال إلى برشلونة؟

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص
ماتياس دي ليخت
ماتياس دي ليخت
تحدث المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت عن كواليس انتقاله إلى يوفنتوس، قائلًا: "الكثير من الأشخاص نصحوني بالانتقال إلى برشلونة، ولكني أخبرتهم بحاجتي إلى تحليل كل شيء، وأن أرى الخيار الأفضل بالنسبة لي، كما تحدث معي فرينكي دي يونج، وتمتعنا بالصراحة في حديثنا، بالطبع كان من الرائع مواصلة اللعب إلى جوار بعضنا البعض، ولكن مسيرتنا لا يجب أن تتوقف على قرار أي منا، فلكل منا مسيرة مختلفة، وفي النهاية عليك اختيار النادي الذي يقنعك بصورة أكبر، وهذا السبب وراء انتقالي إلى يوفنتوس".
وتطرق دي ليخت إلى قصة رفض مانشستر يونايتد لضمه بحسب ما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية قائلًا: "هناك قصص تنتشر كل يوم، ومن بينها أن هناك نادي (مانشستر يونايتد) رفض التعاقد معي بسبب وزن والدي الزائد، وأنني أحمل نفس الجينات وبالتالي مهدد بالزيادة في الوزن، وهي قصص تزعجني بكل تأكيد". وواصل دي ليخت: "المال
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اليونايتد يتراجع في قائمة فوربس لأغلى الأندية عالميا

تراجع مانشستر يونايتد من المركز الثاني إلى المركز السادس في قائمة فوربس لقيمة الأندية الرياضية الأغلى في العالم، وذلك في الوقت الذي حافظ فيه ناديي ريال مدريد وبرشلونة على ترتيبهم في المركزين الثالث والرابع على الترتيب منذ عام 2018، وتوجد في القائمة 5 أندية أخرى في مجال كرة القدم في قائمة الـ50 الأوائل، وهم بايرن ميونيخ الـ17 ومانشستر سيتي الـ25 وتشيلسي الـ23 وأرسنال الـ42 وليفربول الـ45، في الوقت الذي تصدر فيه نادي دالاس كاوبويز الناشط في دوري كرة القدم الأمريكية القائمة بقيمة 5 مليار دولار.
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لوك شاو يرفع راية التحدي أمام السيتي وليفربول

وجه الدولي الإنجليزي لوك شاو، الظهير الأيسر لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة لجماهير الشياطين الحمر، بعد الموسم الماضي (2018-2019) الذي وصفه بالمؤلم. وقال صاحب الـ24 عامًا الذي انضم لصفوف الشياطين الحمر قادمًا من صفوف ساوثهامتون: "ستشاهدون مانشستر يونايتد جديدا هذا الموسم (2019-2020). نعرف أن الموسم الماضي كان مؤلمًا وأن جماهيرنا تألمت منه ولكن نحن كلاعبين أيضًا كان موسمًا مؤلمًا جدًا لنا، ومهمة مانشستر سيتي وليفربول لن تكون سهلة هذا الموسم".
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جوارديولا يؤكد على عدم إهانة السيتي للجماهير الصينية

نفى المدرب الإسباني بيب جوارديولا كل الاتهامات التي وجهت إلى مانشستر سيتي من قبل وسائل الإعلام الصينية، بشأن قلة احترام الفريق للجماهير الصينية خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وذلك بعد رحيل مانشستر سيتي إلى هونج كونج عقب خسارته كأس آسيا لأندية الدوري الإنجليزي الذي اختتم يوم السبت الماضي في شنغهاي، ليواجه السيتي عاصفة من الانتقادات من قبل وكالة الأنباء شينخوا بسبب عدم تقدير السيتي للجماهير الصينية، ليخرج جوراديولا وينفي كل تلك الانتقادات، ويؤكد على عودة مانشستر سيتي للصين قريبًا حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
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دي ليخت يكشف أسباب اختياره الانتقال ليوفنتوس

تحدث المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت عن أسباب اختياره الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي على حساب كل من برشلونة وباريس سان جيرمان، وقال دي ليخت في هذا الشأن: "عندما تفكر في إيطاليا، تفكر كثيرًا في الدفاع، فأعظم لاعبين في تاريخ إيطاليا هم المدافعون، وعندما كنت طفلا، كنت من أشد المعجبين بباريزي ومالديني وكانفارو ونيستا، وأملك قميصا ليوفنتوس عندما كنت أبلغ من العمر 7 سنوات، والوصول إلى يوفنتوس سيجعل مني مدافعا متكاملا، فأنا نشأت في أياكس وتعلمت الكرة الشاملة، وتعلمت كيفية اللعب بصورة ماتعة وتحقيق الانتصار".
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فالفيردي يعدد مزايا جريزمان ودي يونج

أشاد إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، بالصفقات الجديدة التي أبرمها البارسا (الفرنسي أنطوان جريزمان، الهولندي فرينكي دي يونج والحارس البرازيلي نيتو)، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وقال فالفيردي، لموقع ناديه الرسمي: "لدينا 3 صفقات جديدة مهمة، في 3 مراكز مختلفة، ونتوقع الكثير منهم، ونُدرك حماسهم، ونريدهم أن يركزوا بسرعة على ديناميكية الفريق". وعن فرينكي دي يونج، علق: "لقد لعب في المستوى العالي خلال السنوات الأخيرة، وكان لديه موسم رائع مع فريقه، ونأمل أن يكون إضافة لخط الوسط، إنه لاعب للمستقبل ولديه الكفاءة والأسلوب الذي نريده".
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رسميا.. يوفنتوس يضم دي ليخت مقابل 75 مليون يورو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميا مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، آتيا من صفوف أياكس الهولندي، لمدة 5 سنوات حتى صيف عام 2024، مقابل 75 مليون يورو، تسدد على 5 سنوات، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى متغيرات على الصفقة. وكان قد كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن بعض التفاصيل الجديدة في عقد ماتياس دي ليخت مع يوفنتوس، إذ ذكر الموقع أن قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت ستبلغ 150 مليون يورو، لكن هذا البند سيظل غير مفعل حتى صيف 2021.
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لماذا وضع دي ليخت شرطا جزائيا في عقده مع يوفنتوس؟

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، اليوم الأربعاء، بعض التفاصيل الجديدة في العقد المرتقب للمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، مع نادي يوفنتوس، حيث ذكر الموقع أن قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت ستبلغ 150 مليون يورو، لكن هذا البند سيظل غير مفعل حتى صيف 2021. وأشار كالتشيو ميركاتو إلى أن مسؤولي اليوفي يريدون تأمين بقاء نجم الطواحين لمدة موسمين، على الأقل، قبل التفاوض معه على عقد جديد لإزالة الشرط الجزائي، علمًا بأن دي ليخت أصر على وضع شرط جزائي في عقده مع ناديه الجديد، وهو ما أفسد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.
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