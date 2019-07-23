لماذا رفض دي ليخت الانتقال إلى برشلونة؟

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص

ماتياس دي ليخت

تحدث المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت عن كواليس انتقاله إلى يوفنتوس، قائلًا: "الكثير من الأشخاص نصحوني بالانتقال إلى برشلونة، ولكني أخبرتهم بحاجتي إلى تحليل كل شيء، وأن أرى الخيار الأفضل بالنسبة لي، كما تحدث معي فرينكي دي يونج، وتمتعنا بالصراحة في حديثنا، بالطبع كان من الرائع مواصلة اللعب إلى جوار بعضنا البعض، ولكن مسيرتنا لا يجب أن تتوقف على قرار أي منا، فلكل منا مسيرة مختلفة، وفي النهاية عليك اختيار النادي الذي يقنعك بصورة أكبر، وهذا السبب وراء انتقالي إلى يوفنتوس".

وتطرق دي ليخت إلى قصة رفض مانشستر يونايتد لضمه بحسب ما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية قائلًا: "هناك قصص تنتشر كل يوم، ومن بينها أن هناك نادي (مانشستر يونايتد) رفض التعاقد معي بسبب وزن والدي الزائد، وأنني أحمل نفس الجينات وبالتالي مهدد بالزيادة في الوزن، وهي قصص تزعجني بكل تأكيد". وواصل دي ليخت: "المال

وتطرق دي ليخت إلى قصة رفض مانشستر يونايتد لضمه بحسب ما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية قائلًا: "هناك قصص تنتشر كل يوم، ومن بينها أن هناك نادي (مانشستر يونايتد) رفض التعاقد معي بسبب وزن والدي الزائد، وأنني أحمل نفس الجينات وبالتالي مهدد بالزيادة في الوزن، وهي قصص تزعجني بكل تأكيد".



وواصل دي ليخت: "المال لم يلعب أي دور هام في قراري، وكل من يعرفني جيدًا، يعرف أن المال لا يؤثر على أي قرار لي، لكل شخص رأيه الخاص وأنا أحترم ذلك، ولكن هناك تصريحات تم الإدلاء بها دون اهتمام".



واختتم دي ليخت بالحديث عن وكيل أعماله مينو رايولا قائلًا: "هو يملك خبرة كبيرة، والجميع يشيد بها في هولندا، فهو يتمتع بصورة إيجابية، ولا يهمني ماذا يقول الآخرون عنه، أنا فقط أركز على ما هو أفضل بالنسبة لي".