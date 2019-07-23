فان دايك يحلم بالفوز بالكرة الذهبية

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص

فيرجيل فان دايك

أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أن الفوز بالكرة الذهبية يعد حلمًا بالنسبة له، ولكنه يفضل دائمًا الفوز بالألقاب مع ليفربول عن أي شيء آخر، ويأتي ذلك بعدما حظى المدافع الأغلى في العالم بموسم استثنائي الموسم الماضي، نجح خلاله في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وخسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي، كما خسر مع منتخب بلاده نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليعد الهولندي من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وخلافة النجم الكرواتي لوكا مودريتش، وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.

ويعد فابيو كانافرو آخر مدافهع توج بالكرة الذهبية في عام 2006 عندما قاد إيطاليا للتتويج بكأس العالم، وعن هذا الأمر قال فان دايك: "إذا كانت الجماهير تتحدث عن الكرة الذهبية، فلا يمكن القول بأن الأمر لا يهمني، ولكنه أمر لا أملك أي تأثير عليه، ولا يمكنني تغيير أي شيء في الوقت الحالي سوى بالبقاء في حالة فنية

ويعد فابيو كانافرو آخر مدافهع توج بالكرة الذهبية في عام 2006 عندما قاد إيطاليا للتتويج بكأس العالم، وعن هذا الأمر قال فان دايك: "إذا كانت الجماهير تتحدث عن الكرة الذهبية، فلا يمكن القول بأن الأمر لا يهمني، ولكنه أمر لا أملك أي تأثير عليه، ولا يمكنني تغيير أي شيء في الوقت الحالي سوى بالبقاء في حالة فنية جيدة".



وأضاف المدافع الهولندي: "الفوز بالكرة الذهبية هو بمثابة الحلم لكل لاعبي كرة القدم في العالم، وإذا لم تتوج بها، فأنت تحاول تقديم مستوى أفضل في الموسم التالي لتعزيز حظوظك في الفوز بها، وسيكون من الرائع أن أتوج بها هذا العام، سأشعر بفخر كبير".



واختتم فان دايك: "يبقى الهدف الأساسي بالنسبة لي والذي أركز عليه هو الألقاب الجماعية، والتتويج بالألقاب مع ليفربول".