أوناي إيمري يتغنى بصفقة آرسنال المنتظرة

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص

أوناي إيمري

قال الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي آرسنال، إنَّه معجب بأداء داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، إذ يعمل النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، على ضم لاعب جديد. وقال مدرب آرسنال قبل مواجهة ريال مدريد في كأس الأبطال الدولية في واشنطن اليوم الثلاثاء: "نتحدث عن إمكانية التعاقد مع لاعب واحد. لدينا بعض الأسماء والنادي يعمل على ذلك، وسيبايوس لاعب جيد للغاية. أعرفه منذ بدايته في (ريال) بيتيس ثم في ريال مدريد، وقدم أداء رائعا مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما ونال مع الفريق لقب بطولة أوروبا 2019".

كما تحدث إيمري عن مواجهة ريال مدريد، قائلآ: "سأمنح وقتا أطول للاعبين الذين أفكر في إشراكهم ضد نيوكاسل يونايتد (في أول مباراة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز باستاد سانت جيمس بارك يوم 11 أغسطس)". ولو انتصر آرسنال على ريال مدريد سيعود إلى إنجلترا بسجل مثالي في جميع مبارياته في جولته الأمريكية، وقدم

كما تحدث إيمري عن مواجهة ريال مدريد، قائلآ: "سأمنح وقتا أطول للاعبين الذين أفكر في إشراكهم ضد نيوكاسل يونايتد (في أول مباراة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز باستاد سانت جيمس بارك يوم 11 أغسطس)".



ولو انتصر آرسنال على ريال مدريد سيعود إلى إنجلترا بسجل مثالي في جميع مبارياته في جولته الأمريكية، وقدم اللاعبون الشبان أداء جيدا وسجلوا 7 من 8 أهداف للفريق حتى الآن، لكن إيمري يخطط لإشراك اللاعبين الكبار.



ولم يتعاقد آرسنال مع أي لاعب حتى الآن لكن وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أن سيبايوس صاحب الـ22 عامًا، قريب من الانتقال للنادي اللندني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.



وعانى سيبايوس خلال آخر موسمين مع ريال مدريد، حيث لم يحصل على فرصة المشاركة بشكل مستمر، بينما سيكون آرسنال قادرا على منحه فرصة المشاركة في 40 مباراة خلال الموسم الجديد.

