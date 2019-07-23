رياضة

أوناي إيمري يتغنى بصفقة آرسنال المنتظرة

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص
أوناي إيمري
أوناي إيمري
قال الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي آرسنال، إنَّه معجب بأداء داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، إذ يعمل النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، على ضم لاعب جديد. وقال مدرب آرسنال قبل مواجهة ريال مدريد في كأس الأبطال الدولية في واشنطن اليوم الثلاثاء: "نتحدث عن إمكانية التعاقد مع لاعب واحد. لدينا بعض الأسماء والنادي يعمل على ذلك، وسيبايوس لاعب جيد للغاية. أعرفه منذ بدايته في (ريال) بيتيس ثم في ريال مدريد، وقدم أداء رائعا مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما ونال مع الفريق لقب بطولة أوروبا 2019".
كما تحدث إيمري عن مواجهة ريال مدريد، قائلآ: "سأمنح وقتا أطول للاعبين الذين أفكر في إشراكهم ضد نيوكاسل يونايتد (في أول مباراة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز باستاد سانت جيمس بارك يوم 11 أغسطس)". ولو انتصر آرسنال على ريال مدريد سيعود إلى إنجلترا بسجل مثالي في جميع مبارياته في جولته الأمريكية، وقدم
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يورجن كلوب‎

كلوب ينتقد قلة فترات الراحة في الدوري الإنجليزي

أعرب المدرب الألماني يورجين كلوب عن قلقه الشديد من وقت الراحة القصير الذي حصل عليه لاعبو ليفربول، والذي قال عنه كلوب: "الوضع الحالي للفريق غير مقبول على المدى البعيد، فلا توجد مشكلة في الوقت الحالي من عدم تواجد النجوم في الفترة الإعدادية للموسم، فالكل متواجد بعيدًا عن ثلاثي خط الهجوم، وسيكون من الصعب عند عودتهم، إخبارهم هيا بنا نجري من جديد، بعد الصعوبات التي واجهوها خلال الصيف، بالتأكيد البداية ستكون صعبة للغاية، وعلينا تغيير ذلك في المستقبل"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
فان-دايك‎

فان دايك يحلم بالفوز بالكرة الذهبية

أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أن الفوز بالكرة الذهبية يعد حلمًا بالنسبة له، ولكنه يفضل دائمًا الفوز بالألقاب مع ليفربول عن أي شيء آخر، ويأتي ذلك بعدما حظى المدافع الأغلى في العالم بموسم استثنائي الموسم الماضي، نجح خلاله في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وخسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي، كما خسر مع منتخب بلاده نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليعد الهولندي من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وخلافة النجم الكرواتي لوكا مودريتش، وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
ديفيد-دي-خيا

دي خيا يبحث عن استعادة الأمجاد الغائبة مع يونايتد

قال الدولي الإسباني، ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إنه يرحب بارتداء شارة قيادة الشياطين الحمر، وسط تقارير إعلامية تشير إلى اقترابه من تمديد تعاقده لمدة ست سنوات. وارتبط اسم ديفيد دي خيا، بالرحيل عن أولد ترافورد لكنه قال إنه يريد مساعدة مانشستر يونايتد على العودة لقمة الكرة الإنجليزية خلال لقاء مع الجماهير في سنغافورة. ورحل أنطونيو فالنسيا القائد السابق عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي ويعد ديفيد دي خيا من بين أبرز المرشحين لخلافته بجانب الرباعي آشلي يانج والإسباني خوان ماتا وكريس سمولينج والفرنسي بول بوجبا.
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توتنهام‎

5 معلومات لا تفوتك عن كأس الأبطال الدولية

يتنافس أكبر الأندية العالمية في بطولة كأس الأبطال الدولية هذا الصيف من جديد، وذلك ضمن الجولات التي تقوم بها الأندية حول العالم ضمن الفترة الإعدادية لبداية الموسم الجديد. وتتضمن البطولة العديد من المواجهات بـ12 من أكبر الأندية العالمية في صورة ودية، وتقام مباريات تلك البطولة في 6 دول في جميع أنحاء العالم، وهي الصين والولايات المتحدة وويلز وإنجلترا وسنغافورة والسويد، وستقام المباريات على 16 ملعبًا، وتوج توتنهام الإنجليزي باللقب العام الماضي بعد تحقيقه انتصارين وتعادلا وحيدا، ليتساوى في النقاط مع كل من إنتر وبروسيا دورتموند.
محمد-الننى-ارسنال (6)

محمد النني يقترب من الرحيل عن أرسنال

كشفت تقارير إنجليزية، اليوم الخميس، عن أن محمد النني، لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، قد يدخل في صفقة تبادلية من أجل ضم المدفعجية، الإيفواري ويلفريد زاها، نجم نادي كريستال بالاس. وقالت صحيفة "ذا صن" إن أرسنال سيعرض على كريستال بالاس ضم ويلفريد زاها صاحب الـ26 عاما، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، علاوة على محمد النني وكالوم تشامبرز وكارل ينكيسون. وأضافت "ذا صن" أن الثلاثي محمد النني وكالوم تشامبرز وكارل ينكيسون لم يلعبوا كثيرا تحت قيادة المدير الفني الفرنسي أوناي إيمري.
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مورينيو يترك الباب مفتوحا للعودة إلى الدوري الإيطالي

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو احتمالية عودته إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى، وذلك بعد أن سبق ودرب الإنتر بين عامي 2008 و2010، وتوج مع النيراتزوري بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، إلى جانب الفوز ببطولة الدوري الإيطالي مرتين، ليرحل بعدها لتدريب كل من ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد، قبل أن تتم إقالته من تدريب الأخير في شهر ديسمبر الماضي، ولم يتولَّ تدريب أي فريق بعدها، إلا أنه رفض أن يغلق الباب أمام أي احتمالات تتعلق بمستقبله. وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس".
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ماركا عن استقبال المصريين لراموس: الوقت يشفي الجروح

تحدثت تقارير صحفية إسبانية، عن تواجد النجم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، في مصر حاليًا، لقضاء بعض الوقت من شهر العسل بالشواطئ المصرية، رفقة زوجته. وقالت صحيفة «ماركا»، إن راموس تم استقباله بترحاب شديد من المصريين، في مدينة الغردقة التي يقيم بها، على الرغم من الكراهية التي كان يحملها الشعب المصري له، لتسببه في إصابة النجم المصري محمد صلاح، بنهائي دوري أبطال أوروبا 2017-2018. وأضافت، أن راموس كان يعتبر هو العدو الأول للمصريين في الصيف الماضي، بسبب إصابة صلاح، التي تسببت في غيابه لفترة ليست بالقصيرة.
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