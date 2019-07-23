رياضة

هل أهان زيدان جاريث بيل؟.. مدرب الريال يجيب

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إنه لم يقصد التقليل من احترامه للويلزي جاريث بيل، نجم الفريق الملكي، خلال تصريحاته عن رحيله عقب مواجهة بايرن ميونخ الودية الأخيرة. وخلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الميرينجي وآرسنال الودية، قال مدرب ريال مدريد: "في بعض الأحيان لغتي الإسبانية لا تكون واضحة، لكنني سأكون واضحا للغاية.. أنا لم أقلل من احترام أي شخص، وخاصةً لو كان لاعبًا، فأنا دائمًا معهم، والنادي كان يعمل على خروج جاريث بيل".
وأضاف زيدان: "بيل لم يشارك ضد بايرن ميونخ لأنه أراد ذلك، وهو لاعب في ريال مدريد، ولم يتغير أي شيء، وسيتدرب اليوم بشكل طبيعي، وغدًا سنرى ما سيحدث، وأنا لا أشعر بعدم الراحة مع بيل، ويمكنني الاعتماد عليه في مباراة الغد". وبسؤاله عن إمكانية المبادلة بين الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان
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مانشستر يونايتد

اليونايتد يتراجع في قائمة فوربس لأغلى الأندية عالميا

تراجع مانشستر يونايتد من المركز الثاني إلى المركز السادس في قائمة فوربس لقيمة الأندية الرياضية الأغلى في العالم، وذلك في الوقت الذي حافظ فيه ناديي ريال مدريد وبرشلونة على ترتيبهم في المركزين الثالث والرابع على الترتيب منذ عام 2018، وتوجد في القائمة 5 أندية أخرى في مجال كرة القدم في قائمة الـ50 الأوائل، وهم بايرن ميونيخ الـ17 ومانشستر سيتي الـ25 وتشيلسي الـ23 وأرسنال الـ42 وليفربول الـ45، في الوقت الذي تصدر فيه نادي دالاس كاوبويز الناشط في دوري كرة القدم الأمريكية القائمة بقيمة 5 مليار دولار.
لوك شاو (4)

لوك شاو يرفع راية التحدي أمام السيتي وليفربول

وجه الدولي الإنجليزي لوك شاو، الظهير الأيسر لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة لجماهير الشياطين الحمر، بعد الموسم الماضي (2018-2019) الذي وصفه بالمؤلم. وقال صاحب الـ24 عامًا الذي انضم لصفوف الشياطين الحمر قادمًا من صفوف ساوثهامتون: "ستشاهدون مانشستر يونايتد جديدا هذا الموسم (2019-2020). نعرف أن الموسم الماضي كان مؤلمًا وأن جماهيرنا تألمت منه ولكن نحن كلاعبين أيضًا كان موسمًا مؤلمًا جدًا لنا، ومهمة مانشستر سيتي وليفربول لن تكون سهلة هذا الموسم".
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جوارديولا يؤكد على عدم إهانة السيتي للجماهير الصينية

نفى المدرب الإسباني بيب جوارديولا كل الاتهامات التي وجهت إلى مانشستر سيتي من قبل وسائل الإعلام الصينية، بشأن قلة احترام الفريق للجماهير الصينية خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وذلك بعد رحيل مانشستر سيتي إلى هونج كونج عقب خسارته كأس آسيا لأندية الدوري الإنجليزي الذي اختتم يوم السبت الماضي في شنغهاي، ليواجه السيتي عاصفة من الانتقادات من قبل وكالة الأنباء شينخوا بسبب عدم تقدير السيتي للجماهير الصينية، ليخرج جوراديولا وينفي كل تلك الانتقادات، ويؤكد على عودة مانشستر سيتي للصين قريبًا حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
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سر رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع بيل

كشفت صحيفة "Evening Standard" الإنجليزية، اليوم الاثنين، سبب رفض النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، على الرغم من أن اسم بيل ارتبط بمانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، حيث سعى الشياطين الحمر لضمه أكثر من مرة، لكن سولسكاير رفض التعاقد معه هذا الصيف، وبحسب "Evening Standard"، فإن سولسكاير يرغب في تقليل المُعدل العمري للاعبي الفريق، ولذلك لن يقبل بضم بيل صاحب الـ30 عاما.
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بايرن ميونيخ يزاحم أرسنال على ضم زاها

يبدو أن أرسنال سيواجه منافسة شرسة من أجل ضم نجم كريستال بالاس، اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها، وستأتي تلك المواجهة من قبل بايرن ميونيخ الألماني، وتقدم المدفعجية بعرض لضم زاها مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه سرعان ما تم رفض العرض من قبل كريستال بالاس لرغبة الإدارة في الحصول على ضعف ذلك الرقم، وذلك في الوقت الذي يملك فيه أرسنال ميزانية محدودة للغاية بسبب فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
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عرض ضخم من الدوري الصيني بانتظار جاريث بيل

تلقى النجم الويلزي جاريث بيل عرضًا للانتقال إلى الدوري الصيني مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى مليون جنيه إسترليني، وذلك عبر نادي بكين جوان، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، رغبته في رحيل بيل البالغ من العمر 30 عامًا، مع وجود اهتمام من بعض الأندية بضمه؛ مثل بايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان الذي قد يتعاقد معه في صفقة تبادلية مع نيمار، ويحصل بيل في الوقت الحالي على أجر أسبوعي يصل إلى 650 ألف جنيه إسترليني، وفي حال وافق على العرض الصيني، سيصبح أعلى اللاعبين أجرًا في العالم.
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وكيل أعمال بيل يصف تصريحات زيدان بالعار

وصف جوناثان بارنيت، وكيل أعمال النجم الويلزي جاريث بيل، تصريحات مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، والتي طالب من خلالها بضرورة رحيل بيل بأقصى سرعة ممكنة، بـ"العار". وقال زيدان عقب خسارته ودية بايرن ميونيخ، فجر اليوم الأحد: "لم يشارك بيل في المباراة لكونه قريبا للغاية من الرحيل، ونأمل في رحيله بأقصى سرعة ممكنة، وسيكون ذلك القرار المثالي لجميع الأطراف، ونحن نعمل في الوقت الحالي على تمهيد انتقاله إلى نادٍ آخر"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية.
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