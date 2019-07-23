هل أهان زيدان جاريث بيل؟.. مدرب الريال يجيب

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص

زين الدين زيدان

قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إنه لم يقصد التقليل من احترامه للويلزي جاريث بيل، نجم الفريق الملكي، خلال تصريحاته عن رحيله عقب مواجهة بايرن ميونخ الودية الأخيرة. وخلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الميرينجي وآرسنال الودية، قال مدرب ريال مدريد: "في بعض الأحيان لغتي الإسبانية لا تكون واضحة، لكنني سأكون واضحا للغاية.. أنا لم أقلل من احترام أي شخص، وخاصةً لو كان لاعبًا، فأنا دائمًا معهم، والنادي كان يعمل على خروج جاريث بيل".

وأضاف زيدان: "بيل لم يشارك ضد بايرن ميونخ لأنه أراد ذلك، وهو لاعب في ريال مدريد، ولم يتغير أي شيء، وسيتدرب اليوم بشكل طبيعي، وغدًا سنرى ما سيحدث، وأنا لا أشعر بعدم الراحة مع بيل، ويمكنني الاعتماد عليه في مباراة الغد". وبسؤاله عن إمكانية المبادلة بين الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان