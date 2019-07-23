رياضة

كلوب ينتقد قلة فترات الراحة في الدوري الإنجليزي

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
يورجين كلوب
يورجين كلوب
أعرب المدرب الألماني يورجين كلوب عن قلقه الشديد من وقت الراحة القصير الذي حصل عليه لاعبو ليفربول، والذي قال عنه كلوب: "الوضع الحالي للفريق غير مقبول على المدى البعيد، فلا توجد مشكلة في الوقت الحالي من عدم تواجد النجوم في الفترة الإعدادية للموسم، فالكل متواجد بعيدًا عن ثلاثي خط الهجوم، وسيكون من الصعب عند عودتهم، إخبارهم هيا بنا نجري من جديد، بعد الصعوبات التي واجهوها خلال الصيف، بالتأكيد البداية ستكون صعبة للغاية، وعلينا تغيير ذلك في المستقبل"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
وأضاف كلوب: "علينا النظر إلى إنجلترا والبريميرليج والسبب وراء بدايته مبكرًا عن باقي الدوريات الأوروبية الأخيرة، فأين وقت التدريب بالنسبة لنا؟ الأمر يبدو كما لو كان مستحيلًا عدم خوض مباراة كل أسبوع طوال العام، الأمر صعب للغاية بالنسبة للاعبين، الأمور ستسير على أفضل ما يرام هذا الموسم، ولكن علينا تغيير
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اليونايتد يتراجع في قائمة فوربس لأغلى الأندية عالميا

تراجع مانشستر يونايتد من المركز الثاني إلى المركز السادس في قائمة فوربس لقيمة الأندية الرياضية الأغلى في العالم، وذلك في الوقت الذي حافظ فيه ناديي ريال مدريد وبرشلونة على ترتيبهم في المركزين الثالث والرابع على الترتيب منذ عام 2018، وتوجد في القائمة 5 أندية أخرى في مجال كرة القدم في قائمة الـ50 الأوائل، وهم بايرن ميونيخ الـ17 ومانشستر سيتي الـ25 وتشيلسي الـ23 وأرسنال الـ42 وليفربول الـ45، في الوقت الذي تصدر فيه نادي دالاس كاوبويز الناشط في دوري كرة القدم الأمريكية القائمة بقيمة 5 مليار دولار.
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لوك شاو يرفع راية التحدي أمام السيتي وليفربول

وجه الدولي الإنجليزي لوك شاو، الظهير الأيسر لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة لجماهير الشياطين الحمر، بعد الموسم الماضي (2018-2019) الذي وصفه بالمؤلم. وقال صاحب الـ24 عامًا الذي انضم لصفوف الشياطين الحمر قادمًا من صفوف ساوثهامتون: "ستشاهدون مانشستر يونايتد جديدا هذا الموسم (2019-2020). نعرف أن الموسم الماضي كان مؤلمًا وأن جماهيرنا تألمت منه ولكن نحن كلاعبين أيضًا كان موسمًا مؤلمًا جدًا لنا، ومهمة مانشستر سيتي وليفربول لن تكون سهلة هذا الموسم".
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جوارديولا يؤكد على عدم إهانة السيتي للجماهير الصينية

نفى المدرب الإسباني بيب جوارديولا كل الاتهامات التي وجهت إلى مانشستر سيتي من قبل وسائل الإعلام الصينية، بشأن قلة احترام الفريق للجماهير الصينية خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وذلك بعد رحيل مانشستر سيتي إلى هونج كونج عقب خسارته كأس آسيا لأندية الدوري الإنجليزي الذي اختتم يوم السبت الماضي في شنغهاي، ليواجه السيتي عاصفة من الانتقادات من قبل وكالة الأنباء شينخوا بسبب عدم تقدير السيتي للجماهير الصينية، ليخرج جوراديولا وينفي كل تلك الانتقادات، ويؤكد على عودة مانشستر سيتي للصين قريبًا حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
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ماني

ماني يغيب عن مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي

سيغيب النجم السنغالي ساديو ماني عن صفوف ليفربول في مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، ويسابق الزمن في الوقت الحالي للحاق بالمباراة الأولى في الدوري في الموسم الجديد أمام نوريتش سيتي، وعانى ماني من صيف مزدحم بالمباريات، بعد أن وصل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية التي احتنضتها مصر قبل الخسارة أمام الجزائر بهدف نظيف يوم الجمعة الماضي، وعلى الرغم من استمرار الثلاثي روبرتو فيرمينو ومحمد صلام وأليسون في فترة العطلة الخاصة بهم، إلا أن ماني خاض عدد مباريات أكثر منهم جميعًا.
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تعليقات ساخرة من الجماهير على صورة صلاح بالمايوه

حالة من الغضب والانتقاد اللاذع لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، بعدما نشر صورة غريبة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في أثناء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها من ناديه الإنجليزي عقب انتهاء مشوار مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخروج أمام جنوب إفريقيا في دور الستة عشر للبطولة التي كانت تستضيفها مصر. محمد صلاح ظهر في الصورة عاريًا وهو "يستحم تحت الدش" والابتسامة تعلو وجهه، ما تسبب في ردود فعل غاضبة من متابعيه عبر حسابه على تويتر.
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فان دايك: الكرة الذهبية حلم لكنها صعبة لهذا السبب

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه قدم موسمًا رائعًا تمكن خلاله من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وأنه كان من الممكن أن يكون أفضل له على المستوى الشخصي إذا نجح في التتويج بلقب البريميرليج الذي خسره لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة. وأشار فان دايك، خلال تصريحاته السبت، لموقع الريدز الرسمي، إلى أن الفريق أظهر تطورًا كبير في الموسم المنقضي، وكان ذلك نتاج خطة بناء فريق قوي قادر على حصد البطولات قبل مجيئه، وان الفريق يسير في الطريق الصحيح لمزيد من التقدم.
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قبل اختيار أفضل لاعب أفريقي..رسالة من أبوتريكة للكاف

ناشد محمد أبوتريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي الأسبق، أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة الجزائر والسنغال في نهائي كان 2019، اللجنة المشرفة على اختيار أفضل لاعب في افريقيا لهذا العام بضرورة التريث وعدم الاستعجال بدء التصويت على افضل لاعب في القارة هذا العام لبعض الوقت، موضحاً أن وضع الجائزة هذا العام مختلف تماماً، لأن المنافسة على أشدها بين ثلاثة لاعبين هم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف في ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني، والنجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.
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