كلوب ينتقد قلة فترات الراحة في الدوري الإنجليزي

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

يورجين كلوب

أعرب المدرب الألماني يورجين كلوب عن قلقه الشديد من وقت الراحة القصير الذي حصل عليه لاعبو ليفربول، والذي قال عنه كلوب: "الوضع الحالي للفريق غير مقبول على المدى البعيد، فلا توجد مشكلة في الوقت الحالي من عدم تواجد النجوم في الفترة الإعدادية للموسم، فالكل متواجد بعيدًا عن ثلاثي خط الهجوم، وسيكون من الصعب عند عودتهم، إخبارهم هيا بنا نجري من جديد، بعد الصعوبات التي واجهوها خلال الصيف، بالتأكيد البداية ستكون صعبة للغاية، وعلينا تغيير ذلك في المستقبل"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضاف كلوب: "علينا النظر إلى إنجلترا والبريميرليج والسبب وراء بدايته مبكرًا عن باقي الدوريات الأوروبية الأخيرة، فأين وقت التدريب بالنسبة لنا؟ الأمر يبدو كما لو كان مستحيلًا عدم خوض مباراة كل أسبوع طوال العام، الأمر صعب للغاية بالنسبة للاعبين، الأمور ستسير على أفضل ما يرام هذا الموسم، ولكن علينا تغيير

وأضاف كلوب: "علينا النظر إلى إنجلترا والبريميرليج والسبب وراء بدايته مبكرًا عن باقي الدوريات الأوروبية الأخيرة، فأين وقت التدريب بالنسبة لنا؟ الأمر يبدو كما لو كان مستحيلًا عدم خوض مباراة كل أسبوع طوال العام، الأمر صعب للغاية بالنسبة للاعبين، الأمور ستسير على أفضل ما يرام هذا الموسم، ولكن علينا تغيير الوضع الحالي على المدى البعيد".



وتابع المدرب الألماني: "يجب أن تكون هناك فترات طويلة من الراحة، يجب أن نتعامل مع كل مباراة كما لو كانت الأخيرة في العقد، فالضغوطات في كل مكان، وعلينا تهدئة الوضع، علينا الحصول على فترات راحة مناسبة، وبعدها سنرى مستويات مميزة في كرة القدم".



وواصل كلوب: "إذا نجحنا في القيام بذلك، فسيتمكن اللاعبون من الاستمتاع بكرة القدم على المدي البعيد، وسيكون من السهل للشباب الصعود والدخول بين النجوم الكبار".