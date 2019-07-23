جريمة

ضبط «القشيش» المتهم بمحاولة قتل سائق توكتوك بقليوب

تحرير:هيثم بطاح ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
توكتوك - أرشيفية
توكتوك - أرشيفية
ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية القبض على المتهم بالشروع في قتل سائق "توكتوك" لسرقة المركبة بناحية قرية "ناي" دائرة مركز قليوب. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب يفيد إصابة "أحمد س ع - 13 عاما - سائق توكتوك" بجرح نافذ بالبطن وجرح سطحي بالرقبة وتم حجزه بمستشفى قليوب التخصصي ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته، إثر تعرضه لواقعة شروع في سرقة مركبة "توكتوك" قيادته حال سيره بطريق رشاح ناي – دائرة المركز والاستيلاء على هاتفه المحمول. ?
وتوصلت التحريات وجمع المعلومات إلى أن مرتكب الواقعة المدعو "أحمد م خ" وشهرته "القشيش - 22 عاما" عاطل ومقيم ناى – دائرة المركز، السابق اتهامه في قضية مخدرات. عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الملاحقات الأمنية، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم بأكمنة أعدت لذلك. وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب
اقرأ المزيد
تسول

«انزلي اشحتي».. أب يُعذب طفلته لإجبارها على التسول

تجرّد عامل، في نهاية العقد الخامس من عمره، من آدميته، بعدما سول له الشيطان تعذيب طفلته والنيل من براءتها؛ لا لشيء إلا لأنها رفضت النزول إلى الشارع لأجل التسول والإنفاق عليه بدلًا من أن يعمل هو ويُنفق عليها وعلى لهوها وطفولتها التي باتت بائسة في أحضان أبٍ غير مسئول، لينتهي به المطاف مُكبلًا بين رجال مباحث قسم شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، والذين إصطحبوه إلى حجز القسم، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
زواج- القاصرات

عمرها 13 سنة.. القبض على أب زوّج طفلته بالشرقية

مأساة جديدة وقضية محل تحقيق تنضم لسجل «زواج الأطفال»، تلك التي حدثت بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية. حيث ألقى رجال مباحث القسم القبض على عامل، في بداية العقد الخامس من العمر، على خلفية اتهامه بتزويج ابنته، الطفلة التي بالكاد أتمت سنوات عمرها نهاية المرحلة الابتدائية من مراحل التعليم والدراسة، إلا أن الصدمة في الأمر أن الطفلة أنجبت رضيعًا وهي بالكاد على وشك أن تُتم ربيعها الثالث عشر، بينما جرى التحفظ على الأب تحت تصرف النيابة العامة.
القبض-على-متهم

ضبط تاجر هارب من 210 أحكام وغرامات 1.5 مليون بالخصوص

تمكنت مباحث القليوبية، اليوم الثلاثاء، من ضبط تاجر عقارات مقيم بدائرة مدينة الخصوص هارب من عدد كبير من الأحكام والغرامات، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، يفيد ضبط المدعو "شريف.ن.ت - 38 عامًا"، مقاول وتاجر عقارات ومقيم– دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في 210 أحكام حبس منها 184 جزئى و 26 مستأنف وغرامات مليون ونصف.
شادي محمد

زوجة شادي محمد للنيابة: اتهمني بالسرقة عشان طلبت نفقة

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الإثنين، بصرف زوجة شادى محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، من سراى النيابة، عقب الاستماع لأقوالها في الاتهام الموجه من زوجها إليها بسرقة محتويات شقته، خلال غيابه في شرم الشيخ، وأكدت زوجة اللاعب أن الاتهام كيدي نتيجة رفعها قضية نفقة ضد شادى محمد، بسبب خلافات زوجية فيما بينهما، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، كما أمرت النيابة باستدعاء حارس العقار الذي تقع به شقة لاعب الأهلي لسؤاله حول تفاصيل الحادث.
اقرأ المزيد من الأخبار
مخدر-الحشيش

سقوط عاطل بكيلو حشيش في المثلث الذهبى بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، في ضبط تاجر مخدرات بنطاق مركز شرطة شبين القناطر، قبل ترويج سمومه بين المتعاطين وعملائه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث شبين القناطر، يفيد ضبط المدعو "أشرف. س. ع"، 50 عاما، عاطل، مقيم بالجعافرة، إحدى قرى المثلث الذهبى بشبين القناطر، في أثناء قيادته سيارة، وبحوزته سلاح ناري (بندقية خرطوش) "شوت جن" وطلقتان من ذات العيار، ونحو كيلوجرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 1390 جنيها، وهاتف محمول.
اعدام

إحالة أوراق طالب للمفتي قتل سائق «توك توك» لسرقته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بإحالة أوراق المتهم "ع.غ.م - طالب" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لقتله المجني عليه "ع.م.م"، سائق توك توك. تعود أحداث القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العامرية أول، والمقيدة كلي برقم 648 غرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بالعثور على جثة سائق توك توك ملقاة على طريق زاوية عبد القادر.
فتاة-العياط

والد «فتاة العياط»: بنتي نجت من الاغتصاب.. وكفاية صدمتنا

"بنتي لو معملتش كده كانت هتغتصب وتتقتل وتترمي في الجبل وبتمنى إن بنتي تطلع براءة وفي الأول والآخر كانت بتدافع عن نفسها كفاية علينا الصدمة وربنا يعلم بالحال" بهذه الكلمات بدأ أحمد عبدالله رزق والد أميرة والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" حديثه لـ"التحرير". وأضاف "أميرة كانت جاية المفروض زيارة لجدتها في الجيزة بس أنا مكنش عندي علم بالزيارة دي فوجئت يوم الجمعة إن حد بيتصل عليا بيقولي إلحق بنتك غرقانة دم في جبل طهما في طريق العياط روحت لقيتها عند "عم حجاج" أمام جامع على أول الطريق".
جثة-فى-شقة

جريمة المحافظات الثلاث.. قصة سهرة حمراء انتهت بقتيل

3 أشهر من الاختفاء فقدت معها عجوز الأمل في العثور على فلذة كبدها حيا أو ميتا، تقطعت بها السبل وضاقت بها الأرض بما رحبت، سئمت جولاتها المكوكية ما بين المستشفيات وأقسام الشرطة ومكاتب ونقاط تابعة لهيئة الإسعاف بحثا عن نجلها الذي اختفى في ظروف غامضة، خرج من المنزل ولم يعد، حتى إنها كانت تجوب البيوت وتطرق أبواب أصدقاء ابنها أملا في التوصل إلى مكانه أو التقاط طرف خيط يقودها إلى حل اللغز حتى تلقت اتصالا هاتفيا كان الأصعب في حياتها "لقينا جثة واحد بنفس مواصفات ابنك".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org