ضبط «القشيش» المتهم بمحاولة قتل سائق توكتوك بقليوب

تحرير:هيثم بطاح ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص

توكتوك - أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية القبض على المتهم بالشروع في قتل سائق "توكتوك" لسرقة المركبة بناحية قرية "ناي" دائرة مركز قليوب. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب يفيد إصابة "أحمد س ع - 13 عاما - سائق توكتوك" بجرح نافذ بالبطن وجرح سطحي بالرقبة وتم حجزه بمستشفى قليوب التخصصي ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته، إثر تعرضه لواقعة شروع في سرقة مركبة "توكتوك" قيادته حال سيره بطريق رشاح ناي – دائرة المركز والاستيلاء على هاتفه المحمول. ?

وتوصلت التحريات وجمع المعلومات إلى أن مرتكب الواقعة المدعو "أحمد م خ" وشهرته "القشيش - 22 عاما" عاطل ومقيم ناى – دائرة المركز، السابق اتهامه في قضية مخدرات. عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الملاحقات الأمنية، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم بأكمنة أعدت لذلك. وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب