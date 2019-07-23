رئيس الزمالك يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام البدري

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

حسام البدري

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، بشأن عقد جلسة خاصة مع حسام البدري، المستقيل من منصبه كرئيس لنادي بيراميدز، من أجل الاتفاق معه حول تولي القيادة الفنية لقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، وقال رئيس الأبيض، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»، المذاع على قناة المحور، فجر اليوم الثلاثاء، إنه لم يجلس مع حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي للتعاقد معه لقيادة الفريق الأبيض في الفترة المقبلة، حال رحيل خالد جلال المدير الفني الحالي.

وأوضح رئيس الزمالك: «لو عايز أتعاقد مع حسام البدري سأفعل ولن أخشى أحدا.. أقسم بالله لم أجلس مع البدري في الساحل الشمالي كما تردد»، متابعًا: «خالد جلال استلم نادي الزمالك في المركز الثالث وجروس هو المسئول عن تراجع النتائج». وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن

وأوضح رئيس الزمالك: «لو عايز أتعاقد مع حسام البدري سأفعل ولن أخشى أحدا.. أقسم بالله لم أجلس مع البدري في الساحل الشمالي كما تردد»، متابعًا: «خالد جلال استلم نادي الزمالك في المركز الثالث وجروس هو المسئول عن تراجع النتائج».



وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن جلسة خاصة ستجمع بين رئيس نادي الزمالك وحسام البدري، من أجل الاتفاق معه حول تولي القيادة الفنية للزمالك خلال الفترة المقبلة، حال رحيل خالد جلال المدير الفني الحالي، وأوضحت أن رئيس القلعة البيضاء، أجرى اتصالًا هاتفيًا بحسام البدري لاستطلاع رأيه حول تدريب الزمالك وهو ما رحب به الأخير.