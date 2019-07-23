رياضة

رئيس الزمالك يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام البدري

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
حسام البدري
حسام البدري
علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، بشأن عقد جلسة خاصة مع حسام البدري، المستقيل من منصبه كرئيس لنادي بيراميدز، من أجل الاتفاق معه حول تولي القيادة الفنية لقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، وقال رئيس الأبيض، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»، المذاع على قناة المحور، فجر اليوم الثلاثاء، إنه لم يجلس مع حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي للتعاقد معه لقيادة الفريق الأبيض في الفترة المقبلة، حال رحيل خالد جلال المدير الفني الحالي.
وأوضح رئيس الزمالك: «لو عايز أتعاقد مع حسام البدري سأفعل ولن أخشى أحدا.. أقسم بالله لم أجلس مع البدري في الساحل الشمالي كما تردد»، متابعًا: «خالد جلال استلم نادي الزمالك في المركز الثالث وجروس هو المسئول عن تراجع النتائج». وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن
اقرأ المزيد
مانشستر يونايتد

اليونايتد يتراجع في قائمة فوربس لأغلى الأندية عالميا

تراجع مانشستر يونايتد من المركز الثاني إلى المركز السادس في قائمة فوربس لقيمة الأندية الرياضية الأغلى في العالم، وذلك في الوقت الذي حافظ فيه ناديي ريال مدريد وبرشلونة على ترتيبهم في المركزين الثالث والرابع على الترتيب منذ عام 2018، وتوجد في القائمة 5 أندية أخرى في مجال كرة القدم في قائمة الـ50 الأوائل، وهم بايرن ميونيخ الـ17 ومانشستر سيتي الـ25 وتشيلسي الـ23 وأرسنال الـ42 وليفربول الـ45، في الوقت الذي تصدر فيه نادي دالاس كاوبويز الناشط في دوري كرة القدم الأمريكية القائمة بقيمة 5 مليار دولار.
لوك شاو (4)

لوك شاو يرفع راية التحدي أمام السيتي وليفربول

وجه الدولي الإنجليزي لوك شاو، الظهير الأيسر لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة لجماهير الشياطين الحمر، بعد الموسم الماضي (2018-2019) الذي وصفه بالمؤلم. وقال صاحب الـ24 عامًا الذي انضم لصفوف الشياطين الحمر قادمًا من صفوف ساوثهامتون: "ستشاهدون مانشستر يونايتد جديدا هذا الموسم (2019-2020). نعرف أن الموسم الماضي كان مؤلمًا وأن جماهيرنا تألمت منه ولكن نحن كلاعبين أيضًا كان موسمًا مؤلمًا جدًا لنا، ومهمة مانشستر سيتي وليفربول لن تكون سهلة هذا الموسم".
جوارديولا

جوارديولا يؤكد على عدم إهانة السيتي للجماهير الصينية

نفى المدرب الإسباني بيب جوارديولا كل الاتهامات التي وجهت إلى مانشستر سيتي من قبل وسائل الإعلام الصينية، بشأن قلة احترام الفريق للجماهير الصينية خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وذلك بعد رحيل مانشستر سيتي إلى هونج كونج عقب خسارته كأس آسيا لأندية الدوري الإنجليزي الذي اختتم يوم السبت الماضي في شنغهاي، ليواجه السيتي عاصفة من الانتقادات من قبل وكالة الأنباء شينخوا بسبب عدم تقدير السيتي للجماهير الصينية، ليخرج جوراديولا وينفي كل تلك الانتقادات، ويؤكد على عودة مانشستر سيتي للصين قريبًا حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
اقرأ المزيد من الأخبار
حسام-البدرى

بيراميدز يشكر حسام البدري بعد الرحيل

وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز الشكر لحسام البدري رئيس جهاز الكرة السابق بالنادي على الفترة التي قضاها رئيسا لإدارة الكرة النادي وأعرب المجلس في بيانه عن خالص تقديره واعتزازه بالبدري. وأكد مجلس إدارة بيراميدز في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن الفترة التي قضاها البدري في النادي أثمرت عن نجاحات كبيرة على مدار العام الماضي متمنياً التوفيق والنجاح له في خطوته المقبلة بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته رغبة منه في العودة للعمل في المجال الفني.
الزمالك-وبيراميدز (4)

رئيس الزمالك يفتح النار على رئيس المقاصة بسبب الأهلي

رفض رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الإفصاح عن قيمة التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، قادما من الهلال السعودي، مكتفيًا بالسخرية من أنباء دفع ناديه 18 مليون جنيه للتعاقد مع اللاعب. وهاجم رئيس النادي الأبيض، في حلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، محمد عبد السلام، رئيس نادي المقاصة، مشيرًا إلى أنه يعمل لحساب النادي الأهلي، رغم أنه «زملكاوي»، معلقًا: «فوق يا عبد السلام عشان مش كل مرة هتعمل نفس القصة عشان ترفع الأسعار على الأهلي».
حازم-امام (3)

تغيير لائحة الانتخابات والمدرب القادم.. الثعلب يتحدث

يرى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، أن الدوري وجدول المسابقة جعلا الجميع متحفزا للهجوم على اتحاد الكرة، ما أدى إلى حالة شحن كبير، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته التليفزيونية. وواصل الثعلب: "لا بد من إبعاد النواحي الانتخابية عن الإدارة، ما دامت الجمعية العمومية كبيرة وصوت الأهلي والزمالك مثل أي مركز شباب، لذا من ينجح ليس شرطا أن يكون دائما الأصلح بل الشخص المحبوب واللذيذ ومن يحبه الناس أكثر، هناك أسماء عديدة ترددت لرئاسة اتحاد الكرة، ولكن لن يحصل بعضهم إلا على 5 أو 6 أصوات وسيسقط سقوطا ذريعا لأنه ليس له علاقات أو قاعدة انتخابية".
علي-معلول-بعثة-الأهلى-تصل-الجزائر (4)

علي معلول يكشف سبب إخفاق الفراعنة في كان 2019

أشاد التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي بمعسكر الفريق المُقام في إليكانتي الإسبانية، وقال معلول في تصريحات تليفزيونية: "معسكر الأهلي بإسبانيا ممتاز من فندق، وملاعب تدريب، والطقس قريب من مصر، ومعسكر يليق بالنادي الأهلي، ونركز في مواجهة المقاولون العرب، وهدفنا حصد النقاط الثلاث؛ لمواصلة الضغط على الزمالك قبل اللقاء المرتقب في نهاية الدوري، ووصلنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين وفي الموسم الثالث خرجنا من صن داونز، وسننافس في الموسم المقبل لحصد اللقب".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org