السيسي: ثورة يوليو ضربت مثالا على وعي الشعب المصري

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد تخريج دفعة الكليات العسكرية 2019

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الشعب المصري بالذكرى السادسة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا يقول فيه: "نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبتهم الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة". فيما كتبت قرينة الرئيس انتصار السيسي: "الثورة تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعبا وجيشا لتظل ذكراها شاهدا على إرادة هذا الشعب".

وكان السيسي قد أصدر، قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليه، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة وعيد الأضحي المبارك. واحتفل الرئيس، أمس الإثنين، بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والمعهد الفني العسكري، وقال في كلمته: "يتزامن احتفالنا هذا مع احتفال مصر بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة