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السيسي: ثورة يوليو ضربت مثالا على وعي الشعب المصري

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد تخريج دفعة الكليات العسكرية 2019
الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد تخريج دفعة الكليات العسكرية 2019
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الشعب المصري بالذكرى السادسة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا يقول فيه: "نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبتهم الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة". فيما كتبت قرينة الرئيس انتصار السيسي: "الثورة تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعبا وجيشا لتظل ذكراها شاهدا على إرادة هذا الشعب".
وكان السيسي قد أصدر، قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليه، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة وعيد الأضحي المبارك. واحتفل الرئيس، أمس الإثنين، بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والمعهد الفني العسكري، وقال في كلمته: "يتزامن احتفالنا هذا مع احتفال مصر بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة
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وحدة سكنية اقتصادية

طرح وحدات سكنية بمدينة بدر لموظفي العاصمة الإدارية

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا، اليوم الثلاثاء، أعلن فيه أنه سيتم قريبا طرح وحدات سكنية بمساحة 118 مترا مربعا للوحدة، في مدينة بدر، للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية، وذلك عند انتقال المقرات الحكومية إلى العاصمة الجديدة. ومن جانبه أوضح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أسلوب السداد للوحدات قائلا إن المتقدم للحجز عليه أن يسدد 25% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدمة حجز.
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غدا.. طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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«بريق» الكويتي يكرم 300 طالب متفوق بينهم 230 مصريا

كرم برنامج "بريق" الكويتي، الهادف إلى تعزيز التفكير الإيجابي والصحة النفسية المتكاملة لطلاب وطالبات مدارس التعليم العام في الكويت، 300 طالب وطالبة من المتفوقين، بينهم نحو 230 مصريا، وذلك بحضور سفير مصر لدى الكويت طارق القوني. وقالت رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج (بريق) الكويتي الشيخة انتصار سالم العلي الصباح، في تصريح، على هامش احتفالية التكريم: "الكويت دائما تحتوي جميع من يعيش على أرضها، ولا تفرق بين مواطن ووافد، فكل من يقيم بالكويت، له الحق في أن نحتويه ونسانده ونساعده، لأنه هو مستقبل الكويت، مهما كان جنسيته".
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صحف الكويت تبرز تأكيد السيسي نجاح مصر في دحر الإرهاب

أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاح مصر في دحر الإرهاب، وتحيته إلى الشعب المصري لتحمله الصعاب، وذلك خلال كلمته، أمس الإثنين، في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، والتي تتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. وقالت صحيفة (الأنباء)، تحت عنوان (السيسي: لن ننحني للإرهاب والمصريون بطل معركة الاقتصاد) إن الرئيس وجه الشكر للشعب المصري، لتحمله الصعاب في مواجهة خطر الإرهاب وتحدي الاقتصاد، إذ أنه البطل الحقيقي في نجاح مسيرة التنمية والبناء.
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السيسى

نص كلمة السيسي بمناسبة تخرج دفعات بالكليات العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، حفلات تخرج الطلاب الجدد من الكليات العسكرية 2019، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وتضمن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية عددا من العروض العسكرية، تظهر مدى الكفاءة البدنية للطلبة وقدراتهم القتالية العالية، وتتنوع العروض بين عروض الصاعقة والأجهزة الرياضية واجتياز الموانع المشتعلة، وفيما يلى نص كلمة الرئيس بمناسبة تخرج دفعات فى الكليات العسكرية والمعهد الفني والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.
الرئيس-عبد-الفتاح السيسي-في-ملتقى أسوان (3)

السيسي: لولا الشعب المصري ما حققنا أي إنجاز

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، كلمة بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الكليات الحربية، ألقى فيها الضوء على ثورة 23 يوليو والإصلاح الاقتصادي والحرب على الإرهاب قائلا: "ثورة يوليو امتد أثرها إلى جميع الشعوب التي كانت تتطلع للثورة على الاستعمار، وواقعنا الراهن يعد حلقة من حلقات التاريخ الذي نحاول أن نبني ونغيره للأفضل، وبفضل تضحيات جبش مصر العظيم وشرطتها الباسلة تمكنا من محاصرة الإرهاب، وأثبت شعبنا أن لديه من القوة والصلابة ما يؤهله لتخطي التحديات والصعاب".
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الكنيسة الكاثوليكية تهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. وجاء في نص البرقية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".
عبد الفتاح-السيسى عقد قرآن-ابني-خالد عصام-الطوخي وابنتي-ميرنا-كامل هلال (1)

السيسي يلبي دعوة شابين.. ويحضر حفل زفافهما

لبى الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعوة لحضور حفل زفاف، إذ نشرت سيدة تدعى مها البري، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، منشورا تقول فيه: "شرفنا بحضور سيادة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عقد قرآن ابني خالد عصام الطوخي وابنتي ميرنا كامل هلال، وتكرم سيادته وكان شاهدا على عقد القران، أشكرك من كل قلبي سيادة الرئيس الرائع الحبيب عبد الفتاح السيسي، ويعلم الله أن محبتك زادت في قلبي أكثر وأكثر لأنه شخصيتك في الواقع أكثر روعه وتواضع وجمال".
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