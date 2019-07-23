السيسي: ثورة يوليو ضربت مثالا على وعي الشعب المصري
٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد تخريج دفعة الكليات العسكرية 2019
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الشعب المصري بالذكرى السادسة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا يقول فيه: "نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبتهم الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة". فيما كتبت قرينة الرئيس انتصار السيسي: "الثورة تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعبا وجيشا لتظل ذكراها شاهدا على إرادة هذا الشعب".
وكان السيسي قد أصدر، قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليه، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة وعيد الأضحي المبارك.
واحتفل الرئيس، أمس الإثنين، بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والمعهد الفني العسكري، وقال في كلمته: "يتزامن احتفالنا هذا مع احتفال مصر بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة
وكان السيسي قد أصدر، قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليه، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة وعيد الأضحي المبارك.
واحتفل الرئيس، أمس الإثنين، بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والمعهد الفني العسكري، وقال في كلمته: "يتزامن احتفالنا هذا مع احتفال مصر بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة تلك الثورة التى دونت بمبادئها العظيمة وأهدافها السامية صفحة مضيئة فى سجلات التاريخ المصرى تضاف إلى صفحات نضال شعبنا العظيم ودفاعه عن حقه فى أن يعيش فى وطـن مرفوع الرأس وموفور الكرامة".
وأضاف: "لقد استطاعت ثورة يوليو أن تغير وجه الحياة فى مصر على نحو جذرى وقدمت لشعبها العديد من الإنجازات الضخمة، كما أحدثت تحولا عميقا فى تاريخ مصر المعاصر أنهى مرحلة ومهد الطريق أمام مرحلة جديدة".
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