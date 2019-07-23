جريمة

ضبط تاجر هارب من 210 أحكام وغرامات 1.5 مليون بالخصوص

تحرير:هيثم بطاح ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت مباحث القليوبية، اليوم الثلاثاء، من ضبط تاجر عقارات مقيم بدائرة مدينة الخصوص هارب من عدد كبير من الأحكام والغرامات، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، يفيد ضبط المدعو "شريف.ن.ت - 38 عامًا"، مقاول وتاجر عقارات ومقيم– دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في 210 أحكام حبس منها 184 جزئى و 26 مستأنف وغرامات مليون ونصف.
وخلال الحملة تم ضبط 234 هاربًا من 8023 حكم قضائي، وتحرير نحو 1000 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 16 عاطلا لقيامهم بالاتجار في المخدرات وبحوزتهم كميات متنوعة من المخدرات والأسلحة البيضاء والنارية، وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت للنيابة للتحقيق. وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وجه بشن حملات مكبرة
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تسول

«انزلي اشحتي».. أب يُعذب طفلته لإجبارها على التسول

تجرّد عامل، في نهاية العقد الخامس من عمره، من آدميته، بعدما سول له الشيطان تعذيب طفلته والنيل من براءتها؛ لا لشيء إلا لأنها رفضت النزول إلى الشارع لأجل التسول والإنفاق عليه بدلًا من أن يعمل هو ويُنفق عليها وعلى لهوها وطفولتها التي باتت بائسة في أحضان أبٍ غير مسئول، لينتهي به المطاف مُكبلًا بين رجال مباحث قسم شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، والذين إصطحبوه إلى حجز القسم، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
زواج- القاصرات

عمرها 13 سنة.. القبض على أب زوّج طفلته بالشرقية

مأساة جديدة وقضية محل تحقيق تنضم لسجل «زواج الأطفال»، تلك التي حدثت بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية. حيث ألقى رجال مباحث القسم القبض على عامل، في بداية العقد الخامس من العمر، على خلفية اتهامه بتزويج ابنته، الطفلة التي بالكاد أتمت سنوات عمرها نهاية المرحلة الابتدائية من مراحل التعليم والدراسة، إلا أن الصدمة في الأمر أن الطفلة أنجبت رضيعًا وهي بالكاد على وشك أن تُتم ربيعها الثالث عشر، بينما جرى التحفظ على الأب تحت تصرف النيابة العامة.
توكتوك

ضبط «القشيش» المتهم بمحاولة قتل سائق توكتوك بقليوب

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية القبض على المتهم بالشروع في قتل سائق "توكتوك" لسرقة المركبة بناحية قرية "ناي" دائرة مركز قليوب. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب يفيد إصابة "أحمد س ع - 13 عاما - سائق توكتوك" بجرح نافذ بالبطن وجرح سطحي بالرقبة وتم حجزه بمستشفى قليوب التخصصي ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته، إثر تعرضه لواقعة شروع في سرقة مركبة "توكتوك" قيادته حال سيره بطريق رشاح ناي – دائرة المركز والاستيلاء على هاتفه المحمول. ?
شادي محمد

زوجة شادي محمد للنيابة: اتهمني بالسرقة عشان طلبت نفقة

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الإثنين، بصرف زوجة شادى محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، من سراى النيابة، عقب الاستماع لأقوالها في الاتهام الموجه من زوجها إليها بسرقة محتويات شقته، خلال غيابه في شرم الشيخ، وأكدت زوجة اللاعب أن الاتهام كيدي نتيجة رفعها قضية نفقة ضد شادى محمد، بسبب خلافات زوجية فيما بينهما، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، كما أمرت النيابة باستدعاء حارس العقار الذي تقع به شقة لاعب الأهلي لسؤاله حول تفاصيل الحادث.
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سجن

حبس تاجر قتل صديقه وقطع عضوه التناسلي في الشرقية

أصدرت نيابة أولاد صقر العامة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس تاجر قش ونجل شقيقته لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما باستدراج تاجر صديق الأول وقتله وقطع عضوه التناسلي انتقامًا لقيامه بحرق «قش الأرز» والتحرش بزوجته وابنته لأكثر من مرة، قبل أن يُلقيا الجثة في الطريق العام بالقُرب من قرية «حمادة» التابعة لدائرة مركز شرطة اولاد صقر.
هيروين

سقوط تشكيل عصابي في بنها بـ5.5 كيلو بانجو وهيروين

ألقى ضباط قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابيًا للاتجار في المخدرات وبحوزتهم سلاح أبيض وحوالي 5.5 كيلو من البانجو والهيروين الخام بدائرة قسم أول بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد ضبط "أحمد.ع.ا" 32 عامًا، و"أحمد.م.ا" 33 عامًا، و"رضا.ع.ح" 40 عامًا، بالقرب من أرض المحلج المنشية دائرة قسم أول بنها وبحوزتهم 5 كيلو بانجو وحوالي نصف كيلو من الهيروين الخام وسلاح أبيض مطواة ومبلغ من المال.
جثة-فى-شقة

رجب بعد قطع العضو التناسلي لصديقه: مراتي وبنتي السبب

"أنا عمري ما كنت أتخيل إني أقتل فى يوم من الأيام، بس ساعات الظروف والمواقف بتفرض عليك تصرفات معينة لو ماتعملتش العار هيطولك طول العمر، وهتبقى سبب إن كل أهلك راسهم فى الأرض.. وبالنسبة للموضوع اللى أنا جاي فيه النهارده أيوه فعلا مثلت بجثته عشان يكون عبرة، وعلشان الناس كلها تعرف إن الشرف غالي".. هكذا بدأ المتهم بقتل صديقه اعترافاته في تحقيقات النيابة، بعد أن نسبت إليه تهمة القتل العمد، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، كما قررت النيابة حبس نجل شقيقة المتهم بتهمة معاونة خاله في تنفيذ الجريمة.
جثة (1)

طعنة بالفخذ.. تفاصيل قتل عاطل زوجته العرفي بالقناطر

كانت الساعة تقترب من الثانية عشرة منتصف ليلة أمس السبت وخيم السكون نسبيًّا على منطقة خلف باتا بكورنيش القناطر الخيرية، لا سيما مع قيام أصحاب الأنشطة بإغلاق محالهم التجارية، وفجأة انطلقت صرخات مدوية هرع على أثرها عدد من المواطنين نحو مصدر الصوت، لاستبيان الأمر فوجدوا إحدى السيدات غارقة في دمائها وبصحبتها رجل البعض يعرف أنها زوجته، وحمل الزوج زوجته المصابة وصعد بها إلى محل سكنهما وتركها ونزل مسرعا وعادت الصرخات تعلو من جديدة فتطوع بعض الأهالي في الصعود إلى الشقة وكانت المفاجأة.
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