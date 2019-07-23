ضبط تاجر هارب من 210 أحكام وغرامات 1.5 مليون بالخصوص

تحرير:هيثم بطاح ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث القليوبية، اليوم الثلاثاء، من ضبط تاجر عقارات مقيم بدائرة مدينة الخصوص هارب من عدد كبير من الأحكام والغرامات، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، يفيد ضبط المدعو "شريف.ن.ت - 38 عامًا"، مقاول وتاجر عقارات ومقيم– دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في 210 أحكام حبس منها 184 جزئى و 26 مستأنف وغرامات مليون ونصف.

وخلال الحملة تم ضبط 234 هاربًا من 8023 حكم قضائي، وتحرير نحو 1000 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 16 عاطلا لقيامهم بالاتجار في المخدرات وبحوزتهم كميات متنوعة من المخدرات والأسلحة البيضاء والنارية، وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت للنيابة للتحقيق. وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وجه بشن حملات مكبرة