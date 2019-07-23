رياضة

جوارديولا يؤكد على عدم إهانة السيتي للجماهير الصينية

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
نفى المدرب الإسباني بيب جوارديولا كل الاتهامات التي وجهت إلى مانشستر سيتي من قبل وسائل الإعلام الصينية، بشأن قلة احترام الفريق للجماهير الصينية خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وذلك بعد رحيل مانشستر سيتي إلى هونج كونج عقب خسارته كأس آسيا لأندية الدوري الإنجليزي الذي اختتم يوم السبت الماضي في شنغهاي، ليواجه السيتي عاصفة من الانتقادات من قبل وكالة الأنباء شينخوا بسبب عدم تقدير السيتي للجماهير الصينية، ليخرج جوراديولا وينفي كل تلك الانتقادات، ويؤكد على عودة مانشستر سيتي للصين قريبًا حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
وقال جوارديولا "يمكنني التأكيد على أن تلك الانتقادات خاطئة ولا أتفق معها، وكي تخرج تصريحات بذلك الشكل، يجب أن يكون صاحبها مدركًا بشكل كامل ما يحدث بداخل النادي". وأضاف الإسباني: "أتينا إلى هنا في تجربة فريدة من نوعها، لأنه ليس من السهل القدوم إلى آسيا خلال الموسم، فالقدوم إلى آسيا والاقتراب من ثقافتها
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اليونايتد يتراجع في قائمة فوربس لأغلى الأندية عالميا

تراجع مانشستر يونايتد من المركز الثاني إلى المركز السادس في قائمة فوربس لقيمة الأندية الرياضية الأغلى في العالم، وذلك في الوقت الذي حافظ فيه ناديي ريال مدريد وبرشلونة على ترتيبهم في المركزين الثالث والرابع على الترتيب منذ عام 2018، وتوجد في القائمة 5 أندية أخرى في مجال كرة القدم في قائمة الـ50 الأوائل، وهم بايرن ميونيخ الـ17 ومانشستر سيتي الـ25 وتشيلسي الـ23 وأرسنال الـ42 وليفربول الـ45، في الوقت الذي تصدر فيه نادي دالاس كاوبويز الناشط في دوري كرة القدم الأمريكية القائمة بقيمة 5 مليار دولار.
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لوك شاو يرفع راية التحدي أمام السيتي وليفربول

وجه الدولي الإنجليزي لوك شاو، الظهير الأيسر لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة لجماهير الشياطين الحمر، بعد الموسم الماضي (2018-2019) الذي وصفه بالمؤلم. وقال صاحب الـ24 عامًا الذي انضم لصفوف الشياطين الحمر قادمًا من صفوف ساوثهامتون: "ستشاهدون مانشستر يونايتد جديدا هذا الموسم (2019-2020). نعرف أن الموسم الماضي كان مؤلمًا وأن جماهيرنا تألمت منه ولكن نحن كلاعبين أيضًا كان موسمًا مؤلمًا جدًا لنا، ومهمة مانشستر سيتي وليفربول لن تكون سهلة هذا الموسم".
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وسائل الإعلام الصينية تهاجم قلة احترام مانشستر سيتي

وجد مانشستر سيتي نفسه في وسط عاصفة دبلوماسية، بعدما اتهمت وسائل الإعلام الصينية لاعبي بطل الدوري الإنجليزي بالغرور وعدم الاحترام، وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن فريق مانشستر سيتي أتى في رحلته إلى مدينتي شنغهاي ونانجينج من أجل الأموال فقط، وقالت وكالة الأنباء بأن الجماهير الصينية تعشق مانشستر سيتي، إلا أن بيب جوارديولا ولاعبيه فشلوا في التواصل بصورة جيدة مع الجماهير الصينية كما فعلت الأندية الإنجليزية الأخرى من وولفرهامبتون ووست هام ونيوكاسل.
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مدافع يوفنتوس سلاح جوارديولا لتعويض كومباني ومانجالا

قرر نادي مانشستر سيتي الاستغناء عن الفرنسي إلياكويم مانجالا، بعد 4 أشهر فقط من تجديد تعاقده، حيث أبدى بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتيزنس، عدم الحاجة إليه. وشارك مانجالا في 57 مباراة فقط مع سيتي منذ شرائه مقابل 42 مليون جنيه إسترليني، وحصل على 20 مليون جنيه إسترليني خلال وجوده مع السيتي، ما يعني أنه تحصل على أكثر من مليون جنيه إسترليني لكل مباراة. وانضم مانجالا للسيتي عام 2014 قادمًا من بورتو البرتغالي، وبعد موسمين رحل إلى فالنسيا على سبيل الإعارة، قبل أن يعود ثم ينتقل في يناير 2018 إلى إيفرتون على سبيل الإعارة، ثم عاد للسيتي مجددًا.
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مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع داني ألفيس

يبدو أن مغامرة النجم البرازيلي داني ألفيس في الملاعب الأوروبية لم تنتهِ بعد، إذ أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى تحرك مانشستر سيتي لضم اللاعب الذي انتهى تعاقده مع باريس سان جيرمان، ولا يوجد ألفيس البالغ من العمر 36 عامًا، مع أي فريق في الوقت الحالي، وبإمكانه الانتقال إلى أي فريق بالمجان، وبعد تتويجه بلقب كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل منذ أيام للمرة الأولى منذ عام 2007، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في البطولة، سيعود إلى القارة الأوروبية للاستماع إلى العروض المقدمة إليه، وعلى رأسها عرض مانشستر سيتي.
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صلاح يتصدر قائمة المراهنات للفوز بالحذاء الذهبي

يعد الفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي، من أبرز الأسواق العالمية في كرة القدم التي يتم التراهن عليها قبل بداية كل موسم، وبعد فوز الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج بالحذاء الذهبي الموسم الماضي بتسجيل الثلاثي 22 هدفًا، يتصدر صلاح حاليًا قائمة المراهنات للفوز بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، خاصة أنه من المنتظر منافسة ليفربول بقوة على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بعد خسارة سباق اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، حسب موقع "جول" في نسخته العالمية.
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