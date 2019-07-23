جوارديولا يؤكد على عدم إهانة السيتي للجماهير الصينية

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

بيب جوارديولا

نفى المدرب الإسباني بيب جوارديولا كل الاتهامات التي وجهت إلى مانشستر سيتي من قبل وسائل الإعلام الصينية، بشأن قلة احترام الفريق للجماهير الصينية خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وذلك بعد رحيل مانشستر سيتي إلى هونج كونج عقب خسارته كأس آسيا لأندية الدوري الإنجليزي الذي اختتم يوم السبت الماضي في شنغهاي، ليواجه السيتي عاصفة من الانتقادات من قبل وكالة الأنباء شينخوا بسبب عدم تقدير السيتي للجماهير الصينية، ليخرج جوراديولا وينفي كل تلك الانتقادات، ويؤكد على عودة مانشستر سيتي للصين قريبًا حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال جوارديولا "يمكنني التأكيد على أن تلك الانتقادات خاطئة ولا أتفق معها، وكي تخرج تصريحات بذلك الشكل، يجب أن يكون صاحبها مدركًا بشكل كامل ما يحدث بداخل النادي". وأضاف الإسباني: "أتينا إلى هنا في تجربة فريدة من نوعها، لأنه ليس من السهل القدوم إلى آسيا خلال الموسم، فالقدوم إلى آسيا والاقتراب من ثقافتها

وقال جوارديولا "يمكنني التأكيد على أن تلك الانتقادات خاطئة ولا أتفق معها، وكي تخرج تصريحات بذلك الشكل، يجب أن يكون صاحبها مدركًا بشكل كامل ما يحدث بداخل النادي".



وأضاف الإسباني: "أتينا إلى هنا في تجربة فريدة من نوعها، لأنه ليس من السهل القدوم إلى آسيا خلال الموسم، فالقدوم إلى آسيا والاقتراب من ثقافتها ومطاعمها، الأمر بالنسبة لنا مذهل معرفة أشخاص مختلفين، وبالتالي يصعب علي فهم تلك الانتقادات، ربما هناك صحفي ما شعر بالغضب مننا، لا أعرف السبب، ولكن الأمر بعيد كل البعد عن الحقيقة".



وتابع: "وصلنا متأخرين إلى الصين 23 ساعة، واحتجنا لساعتين بالقطار من أجل اللعب في نانجينج ومن ثم عدنا إلى شنغهاي، والآن نتواجد في هونج كونج وبعدها سنرحل إلى طوكيو، كل ذلك ونحن نتمتع بابتسامة عريضة، لم نحصل على كفايتنا من النوم، من الغريب ظهور تلك الانتقادات".

