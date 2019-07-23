رغم التوترات الأخيرة.. بريطانيا لا تزال تدعم إيران

لا تزال بريطانيا مترددة في اتخاذ قرارات أكثر فعالية في دعم الولايات المتحدة سياسيًا في معركتها ضد إيران، وذلك حتى بعد التوترات التي تجمع الطرفين مؤخرًا.
على الرغم من تأكيدات بريطانيا بدراسة الموقف في مضيق هرمز بعد احتجاز إيران لناقلة نفط تابعة لها خلال الأيام القليلة الماضية، ردًا على توقيف قوات النخبة البريطانية لناقلة تابعة لطهران في جبل طارق منذ أسبوعين، فإن لندن لا تزال مترددة في اتخاذ قرارات حاسمة على المستوى السياسي ضد إيران.
وبدا من الواضح أن التحركات العسكرية الأخيرة لبريطانيا، والتي شملت إرسال بعض الوحدات البحرية إلى مضيق هرمز لتأمين السفن البريطانية العابرة لهذا الممر الملاحي، لم تكن مرضية للأوساط السياسية بشكل رئيسي في لندن.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن بريطانيا اتخذت خطوات جديدة، أمس الاثنين، لتنأى بنفسها عن المواجهة المتصاعدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، حتى في الوقت الذي تضغط فيه من أجل إطلاق سراح ناقلة النفط التي استولت عليها طهران قبل ثلاثة أيام.
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وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن بريطانيا اتخذت خطوات جديدة، أمس الاثنين، لتنأى بنفسها عن المواجهة المتصاعدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، حتى في الوقت الذي تضغط فيه من أجل إطلاق سراح ناقلة النفط التي استولت عليها طهران قبل ثلاثة أيام.
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وقال وزير الخارجية جيرمي هانت بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء حول الناقلة، إن الجهود البريطانية لتعزيز الأمن البحري في الخليج "لن تكون جزءًا من سياسة الضغط الأمريكية القصوى على إيران".
وكانت تصريحات هانت بمثابة أول إشارة إلى أن الخلاف الواسع بشأن إيران ما زال قائمًا بين الحليفين، وذلك على الرغم من الاستيلاء الإيراني على ناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني.
وعلى الجانب الأمريكي، أصر وزير الخارجية مايك بومبيو على أن الخلافات البريطانية والأمريكية مع إيران نشأت لنفس السبب، وهو الطابع السياسي للحكومة الإيرانية.
وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية: "النظام الذي يحكم إيران سيء للغاية".
وتساءل الكثير من المحللين وبعض الدبلوماسيين البريطانيين السابقين عما إذا كانت الناقلة ستدفع لندن إلى تعاون أوثق مع إدارة ترامب في مواجهتها الخاصة مع إيران.
وحتى الآن، تتمسك بريطانيا بموقفها المشابه لفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، بالحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في تحد لترامب، إلا أن استيلاء إيران على الناقلة البريطانية كان من المتوقع أن يُحدث هزة كبيرة على المستوى السياسي في لندن.
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وعلى الرغم من تلك التوقعات، فإن وزير الخارجية أكد بدلاً من ذلك عمق الخلاف بين الحكومة البريطانية وإدارة ترامب، حتى مع التوترات المتصاعدة بين بريطانيا وإيران بشأن الناقلات.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن "رد الحكومة كان أكثر جوهرية مما بدا عليه"، حيث قال هانت إن بريطانيا قد ترسل سفنا حربية إضافية إلى الخليج العربي بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين لحراسة الممر التجاري بشكل أفضل.
وحذر هانت: "إذا استمرت إيران في هذا المسار الخطير، فعليها أن تقبل أن الثمن سيكون وجود عسكري غربي أكبر في المياه على طول ساحلها"، واصفًا تلك الجهود بأنها "تحت قيادة أوروبية".
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قالت إنها تعتزم قيادة عملية الأمن البحري متعددة الأطراف الخاصة بها في الخليج، إلا أن هانت أكد أنه سيتحدث إلى واشنطن "في وقت لاحق هذا الأسبوع" حول كيفية "استكمال هذا بمقترحات أمريكية حديثة".
أزمات تواجه خيارات بريطانيا العسكرية ضد إيران
وقال هانت إن بريطانيا تنشر الآن قواتها البحرية بقلب شجاع، مشيرًا إلى أن التركيز الدبلوماسي لبريطانيا ينصب على تخفيف التوترات، على أمل ألا تكون مثل هذه التغييرات في الخطط العسكرية أمرًا ضروريًا.
ومن المتوقع أن تقرر بريطانيا في الأيام القليلة المقبلة، ما إذا كان ستقدم مزيد من الدعم السياسي للولايات المتحدة في مواجهتها لإيران من عدمه، وذلك استنادًا إلى مدى مرونة طهران في المفاوضات حول الناقلة.