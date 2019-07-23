رغم التوترات الأخيرة.. بريطانيا لا تزال تدعم إيران

لا تزال بريطانيا مترددة في اتخاذ قرارات أكثر فعالية في دعم الولايات المتحدة سياسيًا في معركتها ضد إيران، وذلك حتى بعد التوترات التي تجمع الطرفين مؤخرًا.

تحرير:محمود نبيل ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

جيرمي هانت

على الرغم من تأكيدات بريطانيا بدراسة الموقف في مضيق هرمز بعد احتجاز إيران لناقلة نفط تابعة لها خلال الأيام القليلة الماضية، ردًا على توقيف قوات النخبة البريطانية لناقلة تابعة لطهران في جبل طارق منذ أسبوعين، فإن لندن لا تزال مترددة في اتخاذ قرارات حاسمة على المستوى السياسي ضد إيران. وبدا من الواضح أن التحركات العسكرية الأخيرة لبريطانيا، والتي شملت إرسال بعض الوحدات البحرية إلى مضيق هرمز لتأمين السفن البريطانية العابرة لهذا الممر الملاحي، لم تكن مرضية للأوساط السياسية بشكل رئيسي في لندن.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن بريطانيا اتخذت خطوات جديدة، أمس الاثنين، لتنأى بنفسها عن المواجهة المتصاعدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، حتى في الوقت الذي تضغط فيه من أجل إطلاق سراح ناقلة النفط التي استولت عليها طهران قبل ثلاثة أيام. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من