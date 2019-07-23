لوك شاو يرفع راية التحدي أمام السيتي وليفربول

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

لوك شاو

وجه الدولي الإنجليزي لوك شاو، الظهير الأيسر لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة لجماهير الشياطين الحمر، بعد الموسم الماضي (2018-2019) الذي وصفه بالمؤلم. وقال صاحب الـ24 عامًا الذي انضم لصفوف الشياطين الحمر قادمًا من صفوف ساوثهامتون: "ستشاهدون مانشستر يونايتد جديدا هذا الموسم (2019-2020). نعرف أن الموسم الماضي كان مؤلمًا وأن جماهيرنا تألمت منه ولكن نحن كلاعبين أيضًا كان موسمًا مؤلمًا جدًا لنا، ومهمة مانشستر سيتي وليفربول لن تكون سهلة هذا الموسم".

وواصل لوك شاو: "هناك من بدأ يشكك في قدراتنا سلفًا وأقول لهم استمروا في ذلك أما نحن فنعرف إمكانياتنا وسنحظى بموسم أفضل وسنركز على العودة بيونايتد لمكانته. الأندية التي وصلت لنهائيات مسابقات الموسم الماضي لن تجد المهمة بتلك السهولة". واستهل مانشستر يونايتد مشاركته في كأس الأبطال الدولية، بتحقيق الفوز

وواصل لوك شاو: "هناك من بدأ يشكك في قدراتنا سلفًا وأقول لهم استمروا في ذلك أما نحن فنعرف إمكانياتنا وسنحظى بموسم أفضل وسنركز على العودة بيونايتد لمكانته. الأندية التي وصلت لنهائيات مسابقات الموسم الماضي لن تجد المهمة بتلك السهولة".



واستهل مانشستر يونايتد مشاركته في كأس الأبطال الدولية، بتحقيق الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد، ويدين الفريق الإنجليزي بهذا الفوز للاعبه ماسون جرينوود الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 76، في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني في سنغافورة.



وتقام البطولة الودية "كأس الأبطال الدولية" في الفترة ما بين 16 يوليو و10 أغسطس، بمشاركة 12 فريقًا من إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمكسيك.

