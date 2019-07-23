عمرها 13 سنة.. القبض على أب زوّج طفلته بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

صورة أرشيفية

مأساة جديدة وقضية محل تحقيق تنضم لسجل «زواج الأطفال»، تلك التي حدثت بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية. حيث ألقى رجال مباحث القسم القبض على عامل، في بداية العقد الخامس من العمر، على خلفية اتهامه بتزويج ابنته، الطفلة التي بالكاد أتمت سنوات عمرها نهاية المرحلة الابتدائية من مراحل التعليم والدراسة، إلا أن الصدمة في الأمر أن الطفلة أنجبت رضيعًا وهي بالكاد على وشك أن تُتم ربيعها الثالث عشر، بينما جرى التحفظ على الأب تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بقيام المدعو «م.ال» عامل، في بداية العقد الخامس من العمر، مُقيم بدائرة قسم شرطة فاقوس، بإجبار طفلته «فاطمة»، على الزواج وهي طفلة لم تُكمل عامها الثالث عشر