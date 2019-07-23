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صحف الكويت تبرز تأكيد السيسي نجاح مصر في دحر الإرهاب

الرئيس: لولاكم يا مصريين مكناش هنقدر نتصدى لأقوى حاجتين بيقابلونا وهما الإرهاب وتدني الاقتصاد.. أنتم أوعى وأذكى من إن حد ممكن يخدعكم بكلام معسول
٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد تخريج دفعة الكليات العسكرية 2019
الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد تخريج دفعة الكليات العسكرية 2019
أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاح مصر في دحر الإرهاب، وتحيته إلى الشعب المصري لتحمله الصعاب، وذلك خلال كلمته، أمس الإثنين، في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، والتي تتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. وقالت صحيفة (الأنباء)، تحت عنوان (السيسي: لن ننحني للإرهاب والمصريون بطل معركة الاقتصاد) إن الرئيس وجه الشكر للشعب المصري، لتحمله الصعاب في مواجهة خطر الإرهاب وتحدي الاقتصاد، إذ أنه البطل الحقيقي في نجاح مسيرة التنمية والبناء.
ونقلت عن السيسي قوله: "إن الأسر المصرية هي التي تقدم الأبناء والشباب الذي يضحي بحياته ودمه من أجل مصر، إن الشعب المصري هو من يقوم بالدور كله، ودورنا ينحصر في رؤية وتوجيهات وتحديد السياسات، ولولا الشعب المصري ما استطعنا مواجهة أكبر تحديين، وهما الإرهاب والاقتصاد، الشعب المصري لديه وعي كبير وذكاء من أي
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وحدة سكنية اقتصادية

طرح وحدات سكنية بمدينة بدر لموظفي العاصمة الإدارية

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا، اليوم الثلاثاء، أعلن فيه أنه سيتم قريبا طرح وحدات سكنية بمساحة 118 مترا مربعا للوحدة، في مدينة بدر، للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية، وذلك عند انتقال المقرات الحكومية إلى العاصمة الجديدة. ومن جانبه أوضح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أسلوب السداد للوحدات قائلا إن المتقدم للحجز عليه أن يسدد 25% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدمة حجز.
طقس-حار (6)

غدا.. طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طلاب-مصريون-في-الكويت

«بريق» الكويتي يكرم 300 طالب متفوق بينهم 230 مصريا

كرم برنامج "بريق" الكويتي، الهادف إلى تعزيز التفكير الإيجابي والصحة النفسية المتكاملة لطلاب وطالبات مدارس التعليم العام في الكويت، 300 طالب وطالبة من المتفوقين، بينهم نحو 230 مصريا، وذلك بحضور سفير مصر لدى الكويت طارق القوني. وقالت رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج (بريق) الكويتي الشيخة انتصار سالم العلي الصباح، في تصريح، على هامش احتفالية التكريم: "الكويت دائما تحتوي جميع من يعيش على أرضها، ولا تفرق بين مواطن ووافد، فكل من يقيم بالكويت، له الحق في أن نحتويه ونسانده ونساعده، لأنه هو مستقبل الكويت، مهما كان جنسيته".
عبد-الفتاح-السيسي-يشهد-صباح-اليوم-بالكلية-الحربية-حفل-تخرج (15)

السيسي: ثورة يوليو ضربت مثالا على وعي الشعب المصري

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الشعب المصري بالذكرى السادسة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا يقول فيه: "نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبتهم الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة". فيما كتبت قرينة الرئيس انتصار السيسي: "الثورة تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعبا وجيشا لتظل ذكراها شاهدا على إرادة هذا الشعب".
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عبد-الفتاح-السيسي-يشهد-صباح-اليوم-بالكلية-الحربية-حفل-تخرج (15)

السيسي: ثورة يوليو ضربت مثالا على وعي الشعب المصري

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الشعب المصري بالذكرى السادسة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا يقول فيه: "نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبتهم الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة". فيما كتبت قرينة الرئيس انتصار السيسي: "الثورة تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعبا وجيشا لتظل ذكراها شاهدا على إرادة هذا الشعب".
السيسى

نص كلمة السيسي بمناسبة تخرج دفعات بالكليات العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، حفلات تخرج الطلاب الجدد من الكليات العسكرية 2019، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وتضمن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية عددا من العروض العسكرية، تظهر مدى الكفاءة البدنية للطلبة وقدراتهم القتالية العالية، وتتنوع العروض بين عروض الصاعقة والأجهزة الرياضية واجتياز الموانع المشتعلة، وفيما يلى نص كلمة الرئيس بمناسبة تخرج دفعات فى الكليات العسكرية والمعهد الفني والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.
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السيسي: لولا الشعب المصري ما حققنا أي إنجاز

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، كلمة بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الكليات الحربية، ألقى فيها الضوء على ثورة 23 يوليو والإصلاح الاقتصادي والحرب على الإرهاب قائلا: "ثورة يوليو امتد أثرها إلى جميع الشعوب التي كانت تتطلع للثورة على الاستعمار، وواقعنا الراهن يعد حلقة من حلقات التاريخ الذي نحاول أن نبني ونغيره للأفضل، وبفضل تضحيات جبش مصر العظيم وشرطتها الباسلة تمكنا من محاصرة الإرهاب، وأثبت شعبنا أن لديه من القوة والصلابة ما يؤهله لتخطي التحديات والصعاب".
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السيسي يمنح الأنواط لأوائل خريجي الكليات العسكرية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، على قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019. وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، قائلا: "صدق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على تعيين خريجي الكلية الحربية الدفعة (113 حربية) في دفعة ملازم تحت الاختبار في القوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019، وتعيين خريجي الكلية الحربية (الدفعة 77 مهندسين والدفعة 65 جامعيين مختلط والدفعة 107 رئيسات تمريض) في رتبة الملازم أول تحت الاختبار اعتبارا من 30 يونيو 2019".
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