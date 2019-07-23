«انزلي اشحتي».. أب يُعذب طفلته لإجبارها على التسول

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

صورة أرشيفية

تجرّد عامل، في نهاية العقد الخامس من عمره، من آدميته، بعدما سول له الشيطان تعذيب طفلته والنيل من براءتها؛ لا لشيء إلا لأنها رفضت النزول إلى الشارع لأجل التسول والإنفاق عليه بدلًا من أن يعمل هو ويُنفق عليها وعلى لهوها وطفولتها التي باتت بائسة في أحضان أبٍ غير مسئول، لينتهي به المطاف مُكبلًا بين رجال مباحث قسم شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، والذين إصطحبوه إلى حجز القسم، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ مفاده إقدام المدعو «محمود.ع» عامل، في نهاية العقد الخامس من العمر، على التعدي بالضرب المُبرح على ابنته «نبيلة»، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث عشر، في محاولةٍ