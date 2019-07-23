«بريق» الكويتي يكرم 300 طالب متفوق بينهم 230 مصريا

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

طلاب مصريون في الكويت - صورة أرشيفية

كرم برنامج "بريق" الكويتي، الهادف إلى تعزيز التفكير الإيجابي والصحة النفسية المتكاملة لطلاب وطالبات مدارس التعليم العام في الكويت، 300 طالب وطالبة من المتفوقين، بينهم نحو 230 مصريا، وذلك بحضور سفير مصر لدى الكويت طارق القوني. وقالت رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج (بريق) الكويتي الشيخة انتصار سالم العلي الصباح، في تصريح، على هامش احتفالية التكريم: "الكويت دائما تحتوي جميع من يعيش على أرضها، ولا تفرق بين مواطن ووافد، فكل من يقيم بالكويت، له الحق في أن نحتويه ونسانده ونساعده، لأنه هو مستقبل الكويت، مهما كان جنسيته".

وأكدت الشيخة انتصار: "نحن في بريق، لا نفرق بين جنس أوعرق أو دين". وحول برنامج (بريق)، أوضحت أن البرنامج يهدف إلى خفض السلوك العدواني لدى طلبة المرحلة الثانوية، وتحويله إلى طاقة إيجابية ابداعية، مشيرة إلى أنه تم تطبيقه في 63 مدرسة ثانوية بمختلف محافظات الكويت، وانعكست نتائجه الإيجابية هذا العام على نحو