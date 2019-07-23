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طالبة ثانوي بالدقهلية تحصل على 7%.. وتتظلم: مش ورقي

طالبة في المنصورة تتقدم بشكوى بعد حصولها على 7% في الثانوية العامة.. وخالها: كراسات الإجابة فارغة ولم يتحرر لها محضر من المراقبين وغير مستبعد وجود شبهة تزوير.
تحرير:رانيا الديداموني ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
حالة من الترقب والقلق في كل منزل بانتظار ظهور نتيجة الشهادة الثانوية، لإنهاء آخر محطة في التعليم وبداية مرحلة جديدة جامعية، إلا أن الطالبة سمر السيد على عبد ربه، من قرية طنبارة التابعة لمركز السنبلاوين في الدقهلية، شعبة علمي علوم كانت تنتظر ظهور النتيجة للالتحاق بكلية الطب البشري وتحقق حلم أسرتها، لتفاجأ يوم النتيجة بأن مجموعها النهائي 29 درجة أي بنسبة 7%، حيث رسبت الطالبة في المواد الثمانية التي اختبرت فيها، رغم أنها متفوقة ومجتهدة وحاصلة على مراكز متقدمة في المراحل الدراسية السابقة.
بحسب إخطار الرسوب للطالبة فإن درجاتها لا تزيد على 10 درجات في المادة الواحدة، فقد حصلت على صفر في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وعلى درجة واحدة في الفيزياء واللغة الفرنسية، و3 درجات في الكيمياء، و6 درجات في الجيولوجيا، و5.5 درجة في الأحياء و12.5 درجة في اللغة الأجنبية الأولى. وقال والد الطالبة
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي يطلب من بعثة البنك الدولي تقريرا لنتائج زيارتهم لمصر

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، بعثة البنك الدولى المعنية بتقييم أداء الأعمال في مصر، خاصة مؤشر التجارة عبر الحدود، إذ استعرض مدبولي الجهود التي قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية، لتحسين وضع المؤشرات التى تحتاج إلى مزيد من الإجراءات، وهما مؤشرا التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، ويأتي ذلك في ضوء إصدار البنك تقريرا سنويا حول (سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال)، وحضر الاجتماع وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والنقل، ونائبا وزير المالية.
الطيران-الإيطالي

الطيران الإيطالي: لم نعلق رحلاتنا إلى القاهرة

أعلنت هيئة الطيران الوطنى الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن عدم وجود أي قرار بتعليق الرحلات الجوية من وإلى القاهرة لأي أسباب، قائلة: "في الوقت الحالي لم تصدر أية معلومات تتعلق بتبني إجراءات ما من قبل السلطات المختصة بمنع الرحلات التي تنطوى على اعتماد حكم التعليق، ونحن على اتصال دائم بوزارة الداخلية، ونتواصل مع الدول الأوروبية والسلطات المختصة الأخرى، ومستعدون لأي تدخل في حالة حدوث تغير في الموقف أو إذا كانت ستصدر توجيهات مختلفة"، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "بورسا إيطاليا".
سيارة-تعمل-بالغاز-الطبيعي

الوزراء: نستهدف تحويل 142 ألف سيارة للعمل بالغاز

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات بشأن مشروع تحويل السيارات والميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم الترّاس، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نيفين جامع، ومُمثلي عددٍ من الجهات المعنية.
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غدا.. انقطاع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن أكثر من 15 منطقة بالمحافظة وهي: "مناطق إسكانات مدينة السلام المختلفة، شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته، مدينة قباء، تقسيم عمر بن الخطاب، معسكرات وزارة الداخلية بشارع جسر السويس، مساكن أطلس، الفاروقية، السجن المركزي، منطقة الشواكر، محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر)، وذلك لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا غدا الأربعاء، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، نظرا لتحويل مسار خطي المياه الرئيسيين أقطار 1000مم و1200مم المتعارض مع محور ترعة الطوارئ.
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غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

طالبة تمزق امتحان الجيولوجيا بكفر الشيخ

أعلنت غرفة عمليات متابعة الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، قيام طالبة بلجنة مدرسة برج البرلس الثانوية المشتركة بمدينة برج البرلس، بتمزيق كراسة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، لطلاب شعبة العلوم، وتم تحرير مذكرة بالواقعة بمعرفة المراقبين وحضور رئيس اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطالبة. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.
ثانوية-عامة‎ (4)

3 حالات إغماء وطالب يرفض تسليم «الإجابة» بالقليوبية

شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، وقوع ثلاث حالات إغماء بسبب صعوبة امتحان الجيولوجيا والتفاضل، وذلك بلجان طوخ والقناطر الخيرية، بينما تم تحرير محضر لطالب بالخصوص تمسك بورقة إجابته أثناء قيام مراقب اللجنة بجمع ورق الامتحان رافضا تسليمها بحجة عدم انتهائه من حل الأسئلة بالقليوبية. من جانبه، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألفا و642 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 89 لجنة على مستوى المحافظ.
ثانوية-عامة‎ (6)

إغماء طالبة ثانوي في البحيرة.. ونقلها للمستشفى

شهدت مدرسة إدكو، اليوم السبت، حالة إغماء لإحدى الطالبات في مادة الجيولوجيا، وتم نقلها على الفور بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج بالمستشفى، وذلك في إطار متابعة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، إذ أدى اليوم الطلاب امتحاناتهم في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم، والتفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان علم النفس والاجتماع، وكذا أدى الطلاب المكفوفون امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية على فترتين بلجنة مدرسة الأمل بدمنهور، وعددهم 8 طلاب.
ثانوية-عامة‎ (1)

6 حالات إغماء لطلاب الثانوية العامة في الشرقية

أصيب ستة طلاب من الشعب الثلاث للثانوية العامة بمحافظة الشرقية، بحالات إغماء، اليوم السبت؛ في أثناء أداء الامتحان في مواد «الجيولوجيا والعلوم البيئية» لشعبة العلوم، و«التفاضل والتكامل» لشعبة الرياضيات، و«علم النفس والاجتماع» للشعبة الأدبية، وذلك داخل لجان مدارس «مجمع بليغ» بالإبراهيمية، و«بلبيس» الثانوية، و«الإبراهيمية» الثانوية بنين، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، حيث تلقوا الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت بذلك غرفة العمليات المركزية التي خصصتها مديرية التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات.
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