طالبة ثانوي بالدقهلية تحصل على 7%.. وتتظلم: مش ورقي

طالبة في المنصورة تتقدم بشكوى بعد حصولها على 7% في الثانوية العامة.. وخالها: كراسات الإجابة فارغة ولم يتحرر لها محضر من المراقبين وغير مستبعد وجود شبهة تزوير.
حالة من الترقب والقلق في كل منزل بانتظار ظهور نتيجة الشهادة الثانوية، لإنهاء آخر محطة في التعليم وبداية مرحلة جديدة جامعية، إلا أن الطالبة سمر السيد على عبد ربه، من قرية طنبارة التابعة لمركز السنبلاوين في الدقهلية، شعبة علمي علوم كانت تنتظر ظهور النتيجة للالتحاق بكلية الطب البشري وتحقق حلم أسرتها، لتفاجأ يوم النتيجة بأن مجموعها النهائي 29 درجة أي بنسبة 7%، حيث رسبت الطالبة في المواد الثمانية التي اختبرت فيها، رغم أنها متفوقة ومجتهدة وحاصلة على مراكز متقدمة في المراحل الدراسية السابقة.
بحسب إخطار الرسوب للطالبة فإن درجاتها لا تزيد على 10 درجات في المادة الواحدة، فقد حصلت على صفر في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وعلى درجة واحدة في الفيزياء واللغة الفرنسية، و3 درجات في الكيمياء، و6 درجات في الجيولوجيا، و5.5 درجة في الأحياء و12.5 درجة في اللغة الأجنبية الأولى.
وقال والد الطالبة
بحسب إخطار الرسوب للطالبة فإن درجاتها لا تزيد على 10 درجات في المادة الواحدة، فقد حصلت على صفر في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وعلى درجة واحدة في الفيزياء واللغة الفرنسية، و3 درجات في الكيمياء، و6 درجات في الجيولوجيا، و5.5 درجة في الأحياء و12.5 درجة في اللغة الأجنبية الأولى.
وقال والد الطالبة (مقيم بالخارج) في تصريحات لـ"التحرير"، إن الأسرة فور علمها بنتيجة ابنتهم على موقع الوزارة لم تصدق وتوجهت إلى المدرسة للاطلاع على الاستمارة أثناء سحب الملف، وتأكدت من صحة النتيجة المنشورة، ثم قررت التظلم من النتيجة لعل الخطأ في رصد الدرجات.
وأشار إلى أن ابنته منهارة نهائيًا ولا تأكل ودخلت في حالة نفسية سيئة وبكاء متواصل من صدمتها بالرسوب وزادت الحالة بعد عودتها من لجنة التظلمات.
وقال محمد الباز، خال الطالبة، إنه من رافقها يوم التظلم والإطلاع على الورقة بسبب ظروف عمل والدها، وفوجئ بأنها لم تدخل في لجان مثل باقي زملائها من المتظلمين، بل أخذوها كي تتسلم كراسات إجابتها وتتطلع عليها في مكتب رئيس الكنترول وأن تراجع كراسات الإجابة أمامه.
وأضاف خال الطالبة: "كراسات الإجابة في كل المواد فارغة تماما وليست كراستها ولا خطها، بل أن ورقتي العربي والدين بلا كلمة واحدة والخط المكتوب على التيكت الخارجي ليس خط طالب بل إنه مكتوب بطريقة الرقعة السريعة"، مشيرًا إلى أنها بمجرد إخبارها لرئيس الكنترول بأن تلك الكراسات لا تخصها انقلبت المعاملة وتعامل معنا بحدة.
أمام إصرار الطالبة وخاصة أنها تكتب اسمها بالتشكيل وترعى علامات الترقيم في كتابة الإجابات، استدعى رئيس الكنترول أحد الملاحظين وطلب منه أن يجري لها مكاتبة سريعة للمقارنة بين الخطين، وأكد المراقب على صحة كلام الطالبة - بحسب خالها.
وأضاف: "رئيس الكنترول أخلى مسئوليته، مؤكدًا لنا أنها الكراسات التي تخص ابنتنا لديه"، لافتا إلى أنهم توجهوا إلى مديرية التربية والتعليم لتحرير شكوى فرفض وكيل الوزارة باعتباره ليس جهة اختصاص في أمور الثانوية العامة والامتحانات.
وأكد خال الطالبة لو افترضنا أنها تركت كل كراسات الامتحانات بيضاء ولم تكتب كلمة في جميع المواد التي دخلتها، فأين محاضر إثبات الحالة التي حررت ضدها ولو على الأقل في مادة واحدة، غير مستبعد وجود شبهة تزوير وسرقة لمجهود الطالبة.
من جانبها، قالت سمر الطالبة بصوت أجهده البكاء أنها كانت تنتظر 98% لأنها ذاكرت باجتهاد، وكانت دائما ما تقارن إجابتها بنماذج الإجابات الصادرة من الوزارة، مشيرة إلى أن موضوع التعبير كان سهلا وكتبت فيه باستفاضة وبخط منمق، كراسة اللغة العربية التي عرضت عليها كانت بيضاء تماما.
وطالبت: "مش عايزة غير حقي، أريد الاطلاع على ورقي الحقيقي وزي ما يطلع المجموع النهائي أنا راضية لأن أكيد أنا ناجحة ولست راسبة لا يمكن يكون مجموعي 7%"، مناشدة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالتدخل وفتح تحقيق لإنقاذ مستقبلها الدراسي، وللتأكد من أن الخط الموجود بكراسات الإجابة ليس خطها.
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