طالبة ثانوي بالدقهلية تحصل على 7%.. وتتظلم: مش ورقي

طالبة في المنصورة تتقدم بشكوى بعد حصولها على 7% في الثانوية العامة.. وخالها: كراسات الإجابة فارغة ولم يتحرر لها محضر من المراقبين وغير مستبعد وجود شبهة تزوير.

تحرير:رانيا الديداموني ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

وزير التربية والتعليم

حالة من الترقب والقلق في كل منزل بانتظار ظهور نتيجة الشهادة الثانوية، لإنهاء آخر محطة في التعليم وبداية مرحلة جديدة جامعية، إلا أن الطالبة سمر السيد على عبد ربه، من قرية طنبارة التابعة لمركز السنبلاوين في الدقهلية، شعبة علمي علوم كانت تنتظر ظهور النتيجة للالتحاق بكلية الطب البشري وتحقق حلم أسرتها، لتفاجأ يوم النتيجة بأن مجموعها النهائي 29 درجة أي بنسبة 7%، حيث رسبت الطالبة في المواد الثمانية التي اختبرت فيها، رغم أنها متفوقة ومجتهدة وحاصلة على مراكز متقدمة في المراحل الدراسية السابقة.

بحسب إخطار الرسوب للطالبة فإن درجاتها لا تزيد على 10 درجات في المادة الواحدة، فقد حصلت على صفر في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وعلى درجة واحدة في الفيزياء واللغة الفرنسية، و3 درجات في الكيمياء، و6 درجات في الجيولوجيا، و5.5 درجة في الأحياء و12.5 درجة في اللغة الأجنبية الأولى. وقال والد الطالبة