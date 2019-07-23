اليونايتد يتراجع في قائمة فوربس لأغلى الأندية عالميا

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

مانشستر يونايتد

تراجع مانشستر يونايتد من المركز الثاني إلى المركز السادس في قائمة فوربس لقيمة الأندية الرياضية الأغلى في العالم، وذلك في الوقت الذي حافظ فيه ناديي ريال مدريد وبرشلونة على ترتيبهم في المركزين الثالث والرابع على الترتيب منذ عام 2018، وتوجد في القائمة 5 أندية أخرى في مجال كرة القدم في قائمة الـ50 الأوائل، وهم بايرن ميونيخ الـ17 ومانشستر سيتي الـ25 وتشيلسي الـ23 وأرسنال الـ42 وليفربول الـ45، في الوقت الذي تصدر فيه نادي دالاس كاوبويز الناشط في دوري كرة القدم الأمريكية القائمة بقيمة 5 مليار دولار.

واحتل فريق البيسبول نيويورك يانكيز المركز الثاني بقيمة 4,6 مليار دولار، واحتل ريال مدريد المركز الثالث بقيمة 4,2 مليار دولار وبرشلونة المركز الرابع بقيمة 4,02 مليار دولار، في الوقت الذي تواجد فيه فريق كرة السلة الأمريكي نيويورك نيكس في المركز الخامس بقيمة 4 مليار دولار. وتواجد مانشستر يونايتد في المركز