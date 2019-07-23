رياضة

اليونايتد يتراجع في قائمة فوربس لأغلى الأندية عالميا

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
تراجع مانشستر يونايتد من المركز الثاني إلى المركز السادس في قائمة فوربس لقيمة الأندية الرياضية الأغلى في العالم، وذلك في الوقت الذي حافظ فيه ناديي ريال مدريد وبرشلونة على ترتيبهم في المركزين الثالث والرابع على الترتيب منذ عام 2018، وتوجد في القائمة 5 أندية أخرى في مجال كرة القدم في قائمة الـ50 الأوائل، وهم بايرن ميونيخ الـ17 ومانشستر سيتي الـ25 وتشيلسي الـ23 وأرسنال الـ42 وليفربول الـ45، في الوقت الذي تصدر فيه نادي دالاس كاوبويز الناشط في دوري كرة القدم الأمريكية القائمة بقيمة 5 مليار دولار.
واحتل فريق البيسبول نيويورك يانكيز المركز الثاني بقيمة 4,6 مليار دولار، واحتل ريال مدريد المركز الثالث بقيمة 4,2 مليار دولار وبرشلونة المركز الرابع بقيمة 4,02 مليار دولار، في الوقت الذي تواجد فيه فريق كرة السلة الأمريكي نيويورك نيكس في المركز الخامس بقيمة 4 مليار دولار. وتواجد مانشستر يونايتد في المركز
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لوك شاو (4)

لوك شاو يرفع راية التحدي أمام السيتي وليفربول

وجه الدولي الإنجليزي لوك شاو، الظهير الأيسر لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة لجماهير الشياطين الحمر، بعد الموسم الماضي (2018-2019) الذي وصفه بالمؤلم. وقال صاحب الـ24 عامًا الذي انضم لصفوف الشياطين الحمر قادمًا من صفوف ساوثهامتون: "ستشاهدون مانشستر يونايتد جديدا هذا الموسم (2019-2020). نعرف أن الموسم الماضي كان مؤلمًا وأن جماهيرنا تألمت منه ولكن نحن كلاعبين أيضًا كان موسمًا مؤلمًا جدًا لنا، ومهمة مانشستر سيتي وليفربول لن تكون سهلة هذا الموسم".
جوارديولا

جوارديولا يؤكد على عدم إهانة السيتي للجماهير الصينية

نفى المدرب الإسباني بيب جوارديولا كل الاتهامات التي وجهت إلى مانشستر سيتي من قبل وسائل الإعلام الصينية، بشأن قلة احترام الفريق للجماهير الصينية خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وذلك بعد رحيل مانشستر سيتي إلى هونج كونج عقب خسارته كأس آسيا لأندية الدوري الإنجليزي الذي اختتم يوم السبت الماضي في شنغهاي، ليواجه السيتي عاصفة من الانتقادات من قبل وكالة الأنباء شينخوا بسبب عدم تقدير السيتي للجماهير الصينية، ليخرج جوراديولا وينفي كل تلك الانتقادات، ويؤكد على عودة مانشستر سيتي للصين قريبًا حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
حسام-البدرى

رئيس الزمالك يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام البدري

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، بشأن عقد جلسة خاصة مع حسام البدري، المستقيل من منصبه كرئيس لنادي بيراميدز، من أجل الاتفاق معه حول تولي القيادة الفنية لقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، وقال رئيس الأبيض، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»، المذاع على قناة المحور، فجر اليوم الثلاثاء، إنه لم يجلس مع حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي للتعاقد معه لقيادة الفريق الأبيض في الفترة المقبلة، حال رحيل خالد جلال المدير الفني الحالي.
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مورينيو‎

مورينيو يتسول العروض للعودة إلى التدريب

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو جائع للعودة إلى التدريب من جديد، إلا أنه يصر على التحلي بالصبر حتى يتحصل على العرض المناسب، ولا يشرف مورينيو البالغ من العمر 56 عامًا، على تدريب أي ناد منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، وقال مورينيو لسكاي سبورتس: "أشعر بالجوع الشديد للعودة من جديد، ولكني أنتظر النادي والمشروع المناسب، في الوقت الحالي، أقوم بأمور أحبها، ولكني أفضل العودة للعمل، ولكني أحب رياضات أخرى وهذه فرصة جيدة للاستمتاع".
بوجبا‎

مانشستر يونايتد يرفع راية التحدي في وجه بوجبا

يبدو أن مانشستر يونايتد قرر الدخول في حرب مع مينو رايولا، وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوجبا، وذلك بعدما رفعت إدارة الشياطين الحمر سقف تطلعاتها، بوضع 180 مليون جنيه إسترليني ثمنا لبوجبا لأي ناد يرغب في ضم اللاعب، وذلك بعدما تعاقد اليونايتد مع بوجبا من صفوف يوفنتوس في صيف 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني في صفقة قياسية وقتها، وسبق أن قدرت مانشستر قيمة بوجبا ما بين 150 و160 مليون إسترليني، قبل أن تقرر الإدارة رفع ثمن اللاعب، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
فان-دايك‎

برشلونة يستفسر عن إمكانية ضم فان ديك

استفسر نادي برشلونة عن إمكانية ضم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك من صفوف ليفربول، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وانضم فان ديك لليفربول في شهر يناير من عام 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وقدم مستويات خيالية مع الريدز منذ ذلك الحين، إذ لعب دورا بارزا في تتويج الليفر بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبات من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، ليجذب أنظار برشلونة، إلا أن آمال البارسا في ضم المدافع الهولندي تبدو ضعيفة للغاية.
بوجبا

سولسكاير يفتح النار على الإعلام بسبب بوجبا

قلل أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من أهمية التكهنات حول رغبة بول بوجبا في مغادرة النادي، وقال إن وسائل الإعلام لديها أجندة ضد اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم. وأبلغ وكيل أعمال بوجبا صحيفة تايمز أخيرا بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما ينوي الرحيل عن يونايتد، بينما قال اللاعب نفسه في طوكيو الشهر الماضي إنه يعتقد أن الوقت حان من أجل تحد جديد في مكان آخر. وذكرت تقارير أن يوفنتوس وريال مدريد يرغبان في ضم بوجبا ولاحقت التكهنات يونايتد في رحلته لأستراليا استعدادا للموسم الجديد، حيث يواجه بيرث جلوري يوم السبت وديا.
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